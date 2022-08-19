https://ukraina.ru/20220819/1037871219.html
В Польше снимут ремейк украинского сериала "Слуга народа"
В Польше снимут ремейк украинского сериала "Слуга народа" - 19.08.2022 Украина.ру
В Польше снимут ремейк украинского сериала "Слуга народа"
В Польше снимут ремейк украинского комедийного сериала "Слуга народа" о жизни президента страны и его близкого окружения. Адаптацией проекта займется местный телеканал Polsat, сообщило на днях издание The Hollywood Reporter
2022-08-19T13:52
2022-08-19T13:52
2022-08-19T13:52
новости
сериал
владимир зеленский
польша
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В польской версии сериала роль человека из народа, неожиданно избранного президентом, исполнит актер Марчин Хикнар. Режиссером сериала выступит Мацей Белинский.Когда состоится премьера сериала, пока неизвестно.Три сезона оригинальной версии сериала показали на украинском телевидении с 2015 по 2019 год. Роль простого учителя, ставшего президентом, сыграл Владимир Зеленский. Вскоре он начал реальную политическую карьеру и стал президентом Украины, а в Верховной Раде появилась партия "Слуга народа".В 2016 году на волне успеха права на показ сериала купил стриминговый сервис Netflix. После начала спецоперации на Украине компания перелицензировала сериал для своего американского сервиса и с марта этого года он доступен не только в Европе.
https://ukraina.ru/20210813/1032057547.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сериал, владимир зеленский, польша
Новости, сериал, Владимир Зеленский, Польша
В Польше снимут ремейк украинского сериала "Слуга народа"
В Польше снимут ремейк украинского комедийного сериала "Слуга народа" о жизни президента страны и его близкого окружения. Адаптацией проекта займется местный телеканал Polsat, сообщило на днях издание The Hollywood Reporter
В польской версии сериала роль человека из народа, неожиданно избранного президентом, исполнит актер Марчин Хикнар. Режиссером сериала выступит Мацей Белинский.
Когда состоится премьера сериала, пока неизвестно.
Три сезона оригинальной версии сериала показали на украинском телевидении с 2015 по 2019 год. Роль простого учителя, ставшего президентом, сыграл Владимир Зеленский. Вскоре он начал реальную политическую карьеру и стал президентом Украины, а в Верховной Раде появилась партия "Слуга народа".
В 2016 году на волне успеха права на показ сериала купил стриминговый сервис Netflix. После начала спецоперации на Украине компания перелицензировала сериал для своего американского сервиса и с марта этого года он доступен не только в Европе.