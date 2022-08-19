В Польше снимут ремейк украинского сериала "Слуга народа" - 19.08.2022 Украина.ру
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В Польше снимут ремейк украинского сериала "Слуга народа"
В Польше снимут ремейк украинского сериала "Слуга народа" - 19.08.2022 Украина.ру
В Польше снимут ремейк украинского сериала "Слуга народа"
В Польше снимут ремейк украинского комедийного сериала "Слуга народа" о жизни президента страны и его близкого окружения. Адаптацией проекта займется местный телеканал Polsat, сообщило на днях издание The Hollywood Reporter
2022-08-19T13:52
2022-08-19T13:52
новости
сериал
владимир зеленский
польша
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В польской версии сериала роль человека из народа, неожиданно избранного президентом, исполнит актер Марчин Хикнар. Режиссером сериала выступит Мацей Белинский.Когда состоится премьера сериала, пока неизвестно.Три сезона оригинальной версии сериала показали на украинском телевидении с 2015 по 2019 год. Роль простого учителя, ставшего президентом, сыграл Владимир Зеленский. Вскоре он начал реальную политическую карьеру и стал президентом Украины, а в Верховной Раде появилась партия "Слуга народа".В 2016 году на волне успеха права на показ сериала купил стриминговый сервис Netflix. После начала спецоперации на Украине компания перелицензировала сериал для своего американского сервиса и с марта этого года он доступен не только в Европе.
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новости, сериал, владимир зеленский, польша
Новости, сериал, Владимир Зеленский, Польша

В Польше снимут ремейк украинского сериала "Слуга народа"

13:52 19.08.2022
 
© Кадр из сериала "Слуга народа"/Квартал 95Зеленский Голобородько
Зеленский Голобородько
© Кадр из сериала "Слуга народа"/Квартал 95
Читать в
В Польше снимут ремейк украинского комедийного сериала "Слуга народа" о жизни президента страны и его близкого окружения. Адаптацией проекта займется местный телеканал Polsat, сообщило на днях издание The Hollywood Reporter
В польской версии сериала роль человека из народа, неожиданно избранного президентом, исполнит актер Марчин Хикнар. Режиссером сериала выступит Мацей Белинский.
Когда состоится премьера сериала, пока неизвестно.
Три сезона оригинальной версии сериала показали на украинском телевидении с 2015 по 2019 год. Роль простого учителя, ставшего президентом, сыграл Владимир Зеленский. Вскоре он начал реальную политическую карьеру и стал президентом Украины, а в Верховной Раде появилась партия "Слуга народа".
В 2016 году на волне успеха права на показ сериала купил стриминговый сервис Netflix. После начала спецоперации на Украине компания перелицензировала сериал для своего американского сервиса и с марта этого года он доступен не только в Европе.
- РИА Новости, 1920, 13.08.2021
13 августа 2021, 13:17
Лавров призвал Зеленского вспомнить сериал «Слуга народа» после заявлений о ДонбассеГлава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал возмутительными призывы президента Украины Владимира Зеленского к тем, кто считает Донбасс русским, уезжать в Россию. Об этом он сказал 13 августа на встрече с представителями гражданского общества во время визита в Ростовскую область, передает РИА Новости
 
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