"Даже не пытайтесь". Запад советует Украине не наступать на Херсон - 19.08.2022 Украина.ру
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"Даже не пытайтесь". Запад советует Украине не наступать на Херсон
"Даже не пытайтесь". Запад советует Украине не наступать на Херсон - 19.08.2022 Украина.ру
"Даже не пытайтесь". Запад советует Украине не наступать на Херсон
Украина.ру, 19.08.2022
2022-08-19T15:21
2022-08-19T15:21
эксклюзив
херсон
контрнаступление
вс рф
всу
владимир зеленский
украина
иносми
потери всу
референдум
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Украинские власти на протяжении длительного времени анонсируют контрнаступление на Херсон, однако дальше слов дело не идёт."Всё больше болтовни о том, что украинская армия готовит контрнаступление в Херсоне и его окрестностях. Украинские генералы жизнерадостны, один из них говорит, что город может быть освобождён к концу года. Однако за такими триумфальными разговорами скрывается более сложная реальность. Россия перебросила войска в Херсон и окопалась. Украинское контрнаступление больше похоже на затяжную кампанию осады и истощения, чем на блицкриг в степи", - пишет британский журнал The Economist.Президент Украины Владимир Зеленский, пообещавший вернуть контроль над всей территорией страны, хочет: а) продемонстрировать прогресс союзникам, особенно европейским; б) успокоить соотечественников и в) сорвать проведение референдума о присоединении Херсонской области к РФ, говорится в статье.Издание призывает зарубежных партнёров набраться терпения, потому что начинается война на истощение. Но с приближением зимы, когда счета за отопление резко вырастут, общественная поддержка Украины на Западе может ослабнуть. Ситуация на фронте, как написано в статье, тупиковая, поскольку обе стороны испытывают усталость. Однако если Россия в ближайшие месяцы укрепит оборону, пополнит запасы батальонов и увеличит численность добровольцев, то ВСУ выйдет из этого тупика лишь в начале 2023 года после обучения группы своих бойцов в Великобритании и формирования дополнительных бригад. В связи с этим The Economist советует украинским властям отказаться от планов установить контроль над Херсоном в этом году.Подробнее о проблемах, с которыми сталкивается ВСУ на херсонском направлении, журнал рассказал в статье от 14 августа."Здравый смысл подсказывает, что для захвата хорошо защищённой позиции атакующим силам требуется в три раза больше войск, чем обороняющихся, а в городских районах — больше. Если у Украины когда-то было такое преимущество, то его уже нет", - говорится в публикации.Аналитик фирмы Rochan Consulting Конрад Музыка отмечает, что российские войска, предвидя наступление на юге, перебросили силы с восточного фронта на Херсон, таким образом увеличив количество батальонных тактических групп, каждая из которых обычно насчитывает несколько сотен человек, с 13, как было в конце июля, до 25-30."Мы считаем, что это окно возможностей уже упущено. Украинцы не обладают достаточным количеством живой силы, чтобы соответствовать численности России", - констатировал он.В свою очередь старший научный сотрудник Королевского объединённого института Великобритании (RUSI) Джек Уотлинг отмечает, хотя на Украине есть большой резерв военнослужащих, большинство из них - призывники со слабой подготовкой, а пять бригад самых опытных солдат ВСУ, которые участвовали в наиболее ожесточённых боях, понесли серьёзные потери. На подготовку новых бригад и их оснащения для наступления нужно время.При этом опыт ведения крупномасштабных наступательных действий у украинских войск - очень ограниченный или вообще практически нулевой, признал полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в подкасте "Геополитика декантированная".Российская же армия, пишет The Economist, успела подготовиться к сражениям на херсонском направлении. Возможно, уже даже натренировали артиллерию на дорогах, по которым ВСУ могли бы продвигаться вперёд."Если украинское наступление выглядит как наступление России на Северодонецк (велись ожесточённые бои – ред.), - это, вероятно, тупик. Это дорого обойдётся Украине из-за дефицита живой силы и техники и, вероятно, станет последней крупной украинской операцией в 2022 году", - заявил бывший стратег Пентагона Крис Догерти.Если кто-то думает, что британский The Economist намеренно совершает информационную диверсию против ВСУ, ставя под сомнение возможность контрнаступления, он сильно ошибается. Американская газета TheNew York Times также указывает на бесперспективность действий Киева на херсонском направлении, причём об этом говорят сами украинские офицеры."Вдоль западной границы Херсонской области украинские бойцы остаются зажатыми в своих окопах. Нарушение цепочек снабжения всё ещё не подорвало подавляющее преимущество Москвы в артиллерии, боеприпасах и тяжёлом вооружении, из-за чего украинским силам трудно, если не невозможно, продвигаться вперёд без огромных потерь", - говорится в статье.Россия сохраняет подавляющее превосходство в численности войск и боеприпасах. Более того, она укрепила позиции за счёт переброшенных с востока Донбасса сил, и даже если украинским военным удастся вытеснить российские войска из сельской местности, им, скорее всего, придётся вести ожесточённые бои за Херсон в городских условиях. Это может привести к огромным потерям личного состава и имущества."Нам нужно превосходство в численности, превосходство в тяжёлом вооружении. К сожалению, у нас есть определённые проблемы с этим", - сказал корреспондентам лейтенант с позывным "Ада".О том, что для продвижения вперёд ВСУ требуется гораздо больше войск и техники, чем они имеют сейчас на Херсонском театре военных действий, говорят и военные аналитики, и украинское командование, пишет The New York Times."Если у вас нет полного контроля над небом и возможности зачистить территорию перед вашими войсками, те, кто движется вперёд, находятся в реальной опасности быть перемолотыми", — сказал профессор стратегических исследований шотландского Университета Сент-Эндрюс Филлипс П. О'Брайен.А ждёт ли прихода украинских войск сам Херсон? Как мы помним из репортажа шведского телеканала SVT, за который ему впоследствии пришлось приносить извинения из-за шквала критики, местные жители плакали от радости, когда получали российские паспорта и приносили присягу на верность РФ. Ещё в начале июня независимый журналист из США Патрик Ланкастер рассказывал, что, в отличие от Донецка и Луганска, в Херсоне не все хотели вхождения региона в состав РФ, хотя эту идею поддерживало подавляющее большинство."Я убедился, что Херсон определённо больше никогда не будет опять частью Украины", - подчеркнул он.По словам американского журналиста, усилия новой администрации по улучшению качества жизни населения – налицо: в частности, ведутся работы по решению социальных вопросов, восстановлена мобильная связь, прерванная в результате обстрелов ВСУ.Об отношении жителей региона к украинским властям на сегодняшний день рассказал РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов: "Всё больше жителей Херсонской области негативно относятся к представителям киевской власти, которые на протяжении 6 месяцев обстреливают города и населённые пункты региона. Люди видят, что нацистам они не нужны, что для них главное - территории и деньги. Жители Херсонской области из-за постоянных обстрелов региона отвернулись от нацистов и киевского режима".По его словам, люди всё чаще констатируют, что реальная помощь и защита может исходить только от России.Российская сторона неоднократно подчёркивала, что судьбу региона должно определить местное население.
https://ukraina.ru/20220809/1037451189.html
https://ukraina.ru/20220805/1037309606.html
https://ukraina.ru/20220711/1034326097.html
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Евгения Кондакова
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эксклюзив, херсон, контрнаступление, вс рф, всу, владимир зеленский, украина, иносми, потери всу, референдум
Эксклюзив, Херсон, контрнаступление, ВС РФ, ВСУ, Владимир Зеленский, Украина, Иносми, потери ВСУ, референдум

"Даже не пытайтесь". Запад советует Украине не наступать на Херсон

15:21 19.08.2022
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия CAESAR
ВСУ артиллерия CAESAR
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Евгения Кондакова
обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
Украинские власти на протяжении длительного времени анонсируют контрнаступление на Херсон, однако дальше слов дело не идёт.
"Всё больше болтовни о том, что украинская армия готовит контрнаступление в Херсоне и его окрестностях.
Украинские генералы жизнерадостны, один из них говорит, что город может быть освобождён к концу года. Однако за такими триумфальными разговорами скрывается более сложная реальность. Россия перебросила войска в Херсон и окопалась.
Украинское контрнаступление больше похоже на затяжную кампанию осады и истощения, чем на блицкриг в степи", - пишет британский журнал The Economist.
Херсон
9 августа, 14:18
Подоляк раскрыл настоящую цель бесконечных сообщений о контрнаступлении на ХерсонХерсон – большой город, который Украина хотела бы вернуть, но сообщения о контрнаступлении были ложью, признал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью BBC
Президент Украины Владимир Зеленский, пообещавший вернуть контроль над всей территорией страны, хочет: а) продемонстрировать прогресс союзникам, особенно европейским; б) успокоить соотечественников и в) сорвать проведение референдума о присоединении Херсонской области к РФ, говорится в статье.
Издание призывает зарубежных партнёров набраться терпения, потому что начинается война на истощение. Но с приближением зимы, когда счета за отопление резко вырастут, общественная поддержка Украины на Западе может ослабнуть.
Ситуация на фронте, как написано в статье, тупиковая, поскольку обе стороны испытывают усталость. Однако если Россия в ближайшие месяцы укрепит оборону, пополнит запасы батальонов и увеличит численность добровольцев, то ВСУ выйдет из этого тупика лишь в начале 2023 года после обучения группы своих бойцов в Великобритании и формирования дополнительных бригад.
В связи с этим The Economist советует украинским властям отказаться от планов установить контроль над Херсоном в этом году.
Подробнее о проблемах, с которыми сталкивается ВСУ на херсонском направлении, журнал рассказал в статье от 14 августа.
"Здравый смысл подсказывает, что для захвата хорошо защищённой позиции атакующим силам требуется в три раза больше войск, чем обороняющихся, а в городских районах — больше. Если у Украины когда-то было такое преимущество, то его уже нет", - говорится в публикации.
Аналитик фирмы Rochan Consulting Конрад Музыка отмечает, что российские войска, предвидя наступление на юге, перебросили силы с восточного фронта на Херсон, таким образом увеличив количество батальонных тактических групп, каждая из которых обычно насчитывает несколько сотен человек, с 13, как было в конце июля, до 25-30.
"Мы считаем, что это окно возможностей уже упущено. Украинцы не обладают достаточным количеством живой силы, чтобы соответствовать численности России", - констатировал он.
Зеленский ВСУ
5 августа, 07:00
"Это самоубийство": Суздальцев объяснил, почему ВСУ не готовы к контрнаступлению на ХерсонПолитолог Андрей Суздальцев сравнил подготовку к контрнаступлению украинских войск на Херсон с самоубийством. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
В свою очередь старший научный сотрудник Королевского объединённого института Великобритании (RUSI) Джек Уотлинг отмечает, хотя на Украине есть большой резерв военнослужащих, большинство из них - призывники со слабой подготовкой, а пять бригад самых опытных солдат ВСУ, которые участвовали в наиболее ожесточённых боях, понесли серьёзные потери. На подготовку новых бригад и их оснащения для наступления нужно время.
При этом опыт ведения крупномасштабных наступательных действий у украинских войск - очень ограниченный или вообще практически нулевой, признал полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в подкасте "Геополитика декантированная".
Российская же армия, пишет The Economist, успела подготовиться к сражениям на херсонском направлении. Возможно, уже даже натренировали артиллерию на дорогах, по которым ВСУ могли бы продвигаться вперёд.
"Если украинское наступление выглядит как наступление России на Северодонецк (велись ожесточённые бои – ред.), - это, вероятно, тупик. Это дорого обойдётся Украине из-за дефицита живой силы и техники и, вероятно, станет последней крупной украинской операцией в 2022 году", - заявил бывший стратег Пентагона Крис Догерти.
Северодонецк стела надпись воронка
11 июля, 07:43
Маленький Мариуполь. Как живет Северодонецк после освобожденияСеверодонецк, бывший административный центр подконтрольной Украине части Луганской Республики, был окончательно зачищен больше трех недель назад — однако ВСУ до последнего били по городу артиллерией со стороны Лисичанска. В городе нет ни воды, ни газа, ни электричества — и это до боли напоминает ситуацию в Мариуполе
Если кто-то думает, что британский The Economist намеренно совершает информационную диверсию против ВСУ, ставя под сомнение возможность контрнаступления, он сильно ошибается.
Американская газета TheNew York Times также указывает на бесперспективность действий Киева на херсонском направлении, причём об этом говорят сами украинские офицеры.
"Вдоль западной границы Херсонской области украинские бойцы остаются зажатыми в своих окопах. Нарушение цепочек снабжения всё ещё не подорвало подавляющее преимущество Москвы в артиллерии, боеприпасах и тяжёлом вооружении, из-за чего украинским силам трудно, если не невозможно, продвигаться вперёд без огромных потерь", - говорится в статье.
Россия сохраняет подавляющее превосходство в численности войск и боеприпасах. Более того, она укрепила позиции за счёт переброшенных с востока Донбасса сил, и даже если украинским военным удастся вытеснить российские войска из сельской местности, им, скорее всего, придётся вести ожесточённые бои за Херсон в городских условиях. Это может привести к огромным потерям личного состава и имущества.
"Нам нужно превосходство в численности, превосходство в тяжёлом вооружении. К сожалению, у нас есть определённые проблемы с этим", - сказал корреспондентам лейтенант с позывным "Ада".
ВСУ БТР украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 07:00
Евсеев рассказал, когда Киев прекратит пугать РФ контрнаступлением на Херсон"Сказки про контрнаступление" на Херсон прекратятся со стороны ВСУ, когда РФ сама проведем наступление и выйдет на Южный Буг, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
О том, что для продвижения вперёд ВСУ требуется гораздо больше войск и техники, чем они имеют сейчас на Херсонском театре военных действий, говорят и военные аналитики, и украинское командование, пишет The New York Times.
"Если у вас нет полного контроля над небом и возможности зачистить территорию перед вашими войсками, те, кто движется вперёд, находятся в реальной опасности быть перемолотыми", — сказал профессор стратегических исследований шотландского Университета Сент-Эндрюс Филлипс П. О'Брайен.
А ждёт ли прихода украинских войск сам Херсон? Как мы помним из репортажа шведского телеканала SVT, за который ему впоследствии пришлось приносить извинения из-за шквала критики, местные жители плакали от радости, когда получали российские паспорта и приносили присягу на верность РФ.
Ещё в начале июня независимый журналист из США Патрик Ланкастер рассказывал, что, в отличие от Донецка и Луганска, в Херсоне не все хотели вхождения региона в состав РФ, хотя эту идею поддерживало подавляющее большинство.
"Я убедился, что Херсон определённо больше никогда не будет опять частью Украины", - подчеркнул он.
По словам американского журналиста, усилия новой администрации по улучшению качества жизни населения – налицо: в частности, ведутся работы по решению социальных вопросов, восстановлена мобильная связь, прерванная в результате обстрелов ВСУ.
- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 14:00
Добрые дела и новые люди. Как Херсонская область готовится к референдуму
Об отношении жителей региона к украинским властям на сегодняшний день рассказал РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов:
"Всё больше жителей Херсонской области негативно относятся к представителям киевской власти, которые на протяжении 6 месяцев обстреливают города и населённые пункты региона.
Люди видят, что нацистам они не нужны, что для них главное - территории и деньги. Жители Херсонской области из-за постоянных обстрелов региона отвернулись от нацистов и киевского режима".
По его словам, люди всё чаще констатируют, что реальная помощь и защита может исходить только от России.
Российская сторона неоднократно подчёркивала, что судьбу региона должно определить местное население.
 
ЭксклюзивХерсонконтрнаступлениеВС РФВСУВладимир ЗеленскийУкраинаИносмипотери ВСУреферендум
 
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