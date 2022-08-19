Почему не разбегаются украинские солдаты и чем всё закончится: Норин о грядущем надломею - 19.08.2022 Украина.ру
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Почему не разбегаются украинские солдаты и чем всё закончится: Норин о грядущем надломею
Почему не разбегаются украинские солдаты и чем всё закончится: Норин о грядущем надломею - 19.08.2022 Украина.ру
Почему не разбегаются украинские солдаты и чем всё закончится: Норин о грядущем надломею
Военный историк, журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру проанализировал, как продвигаются ВС РФ на Украине, чем может завершиться СВО для нас и для Украины, Украина.ру, 19.08.2022
2022-08-19T13:26
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Военный историк, журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру проанализировал, как продвигаются ВС РФ на Украине, чем может завершиться СВО для нас и для Украины, а также возможна ли мобилизация в России:00:40 – Что не так с комментариями экспертного сообщества по спецоперации?04:00 – Почему спецоперация еще не завершена и при каких условиях может быть введена мобилизация?12:40 – Что ВС РФ поняли в ходе СВО;17:55 – Как западные разведки помогают украинской армии;28:00 – Чем может закончиться СВО?36:20 – Возможен ли обмен населения между Россией и Украиной?
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Почему не разбегаются украинские солдаты и чем всё закончится: Норин о грядущем надломею

13:26 19.08.2022
 
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Военный историк, журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру проанализировал, как продвигаются ВС РФ на Украине, чем может завершиться СВО для нас и для Украины, а также возможна ли мобилизация в России:
00:40 – Что не так с комментариями экспертного сообщества по спецоперации?
04:00 – Почему спецоперация еще не завершена и при каких условиях может быть введена мобилизация?
12:40 – Что ВС РФ поняли в ходе СВО;
17:55 – Как западные разведки помогают украинской армии;
28:00 – Чем может закончиться СВО?
36:20 – Возможен ли обмен населения между Россией и Украиной?
 
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