https://ukraina.ru/20220819/1037869097.html
Почему не разбегаются украинские солдаты и чем всё закончится: Норин о грядущем надломею
Почему не разбегаются украинские солдаты и чем всё закончится: Норин о грядущем надломею - 19.08.2022 Украина.ру
Почему не разбегаются украинские солдаты и чем всё закончится: Норин о грядущем надломею
Военный историк, журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру проанализировал, как продвигаются ВС РФ на Украине, чем может завершиться СВО для нас и для Украины, Украина.ру, 19.08.2022
2022-08-19T13:26
2022-08-19T13:26
2022-08-19T13:26
видео
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Военный историк, журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру проанализировал, как продвигаются ВС РФ на Украине, чем может завершиться СВО для нас и для Украины, а также возможна ли мобилизация в России:00:40 – Что не так с комментариями экспертного сообщества по спецоперации?04:00 – Почему спецоперация еще не завершена и при каких условиях может быть введена мобилизация?12:40 – Что ВС РФ поняли в ходе СВО;17:55 – Как западные разведки помогают украинской армии;28:00 – Чем может закончиться СВО?36:20 – Возможен ли обмен населения между Россией и Украиной?
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, видео
Почему не разбегаются украинские солдаты и чем всё закончится: Норин о грядущем надломею
Военный историк, журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру проанализировал, как продвигаются ВС РФ на Украине, чем может завершиться СВО для нас и для Украины, а также возможна ли мобилизация в России:
00:40 – Что не так с комментариями экспертного сообщества по спецоперации?
04:00 – Почему спецоперация еще не завершена и при каких условиях может быть введена мобилизация?
12:40 – Что ВС РФ поняли в ходе СВО;
17:55 – Как западные разведки помогают украинской армии;
28:00 – Чем может закончиться СВО?
36:20 – Возможен ли обмен населения между Россией и Украиной?