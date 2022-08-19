https://ukraina.ru/20220819/1037869097.html

Почему не разбегаются украинские солдаты и чем всё закончится: Норин о грядущем надломею

Почему не разбегаются украинские солдаты и чем всё закончится: Норин о грядущем надломею - 19.08.2022 Украина.ру

Почему не разбегаются украинские солдаты и чем всё закончится: Норин о грядущем надломею

Военный историк, журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру проанализировал, как продвигаются ВС РФ на Украине, чем может завершиться СВО для нас и для Украины, Украина.ру, 19.08.2022

2022-08-19T13:26

2022-08-19T13:26

2022-08-19T13:26

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Военный историк, журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру проанализировал, как продвигаются ВС РФ на Украине, чем может завершиться СВО для нас и для Украины, а также возможна ли мобилизация в России:00:40 – Что не так с комментариями экспертного сообщества по спецоперации?04:00 – Почему спецоперация еще не завершена и при каких условиях может быть введена мобилизация?12:40 – Что ВС РФ поняли в ходе СВО;17:55 – Как западные разведки помогают украинской армии;28:00 – Чем может закончиться СВО?36:20 – Возможен ли обмен населения между Россией и Украиной?

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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