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Слуцкий объяснил, почему Зеленский срывает мирные переговоры

Слуцкий объяснил, почему Зеленский срывает мирные переговоры - 19.08.2022 Украина.ру

Слуцкий объяснил, почему Зеленский срывает мирные переговоры

Владимир Зеленский получил указания для срыва мирных переговоров от Вашингтона. Таким мнением поделился 19 августа в своем Telegram глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

2022-08-19T11:54

2022-08-19T11:54

2022-08-19T11:54

владимир зеленский

слуцкий

переговоры

новости

запад

украина

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"Гроша ломаного не стоят все подобные заявления [об условиях для возобновления переговорного процесса] украинского президента. Он не самостоятельная фигура. На срыв переговоров и процесса достижения соглашения Зеленский явно получил вводные от своих вашингтонских хозяев", - написал Слуцкий.По мнению парламентария, "Зеленский снова грязно играет на западную публику".Он добавил, что западным странам не нужен мир на Украине.Ранее Зеленский после трехсторонней встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутеррешем во Львове заявил, что переговоры с Москвой возможны только после вывода российских сил с контролируемых РФ территорий.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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владимир зеленский, слуцкий, переговоры, новости, запад, украина