Слуцкий объяснил, почему Зеленский срывает мирные переговоры - 19.08.2022 Украина.ру
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Слуцкий объяснил, почему Зеленский срывает мирные переговоры
Слуцкий объяснил, почему Зеленский срывает мирные переговоры - 19.08.2022 Украина.ру
Слуцкий объяснил, почему Зеленский срывает мирные переговоры
Владимир Зеленский получил указания для срыва мирных переговоров от Вашингтона. Таким мнением поделился 19 августа в своем Telegram глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
2022-08-19T11:54
2022-08-19T11:54
владимир зеленский
слуцкий
переговоры
новости
запад
украина
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"Гроша ломаного не стоят все подобные заявления [об условиях для возобновления переговорного процесса] украинского президента. Он не самостоятельная фигура. На срыв переговоров и процесса достижения соглашения Зеленский явно получил вводные от своих вашингтонских хозяев", - написал Слуцкий.По мнению парламентария, "Зеленский снова грязно играет на западную публику".Он добавил, что западным странам не нужен мир на Украине.Ранее Зеленский после трехсторонней встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутеррешем во Львове заявил, что переговоры с Москвой возможны только после вывода российских сил с контролируемых РФ территорий.
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владимир зеленский, слуцкий, переговоры, новости, запад, украина
Владимир Зеленский, Слуцкий, переговоры, Новости, Запад, Украина

Слуцкий объяснил, почему Зеленский срывает мирные переговоры

11:54 19.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Владимир Зеленский получил указания для срыва мирных переговоров от Вашингтона. Таким мнением поделился 19 августа в своем Telegram глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
"Гроша ломаного не стоят все подобные заявления [об условиях для возобновления переговорного процесса] украинского президента. Он не самостоятельная фигура. На срыв переговоров и процесса достижения соглашения Зеленский явно получил вводные от своих вашингтонских хозяев", - написал Слуцкий.

По мнению парламентария, "Зеленский снова грязно играет на западную публику".
Он добавил, что западным странам не нужен мир на Украине.

"Запад по-прежнему хочет вести прокси-войну с Россией до "последнего украинца", - заверил политик

Ранее Зеленский после трехсторонней встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутеррешем во Львове заявил, что переговоры с Москвой возможны только после вывода российских сил с контролируемых РФ территорий.
 
Владимир ЗеленскийСлуцкийпереговорыНовостиЗападУкраина
 
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