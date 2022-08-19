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Слуцкий объяснил, почему Зеленский срывает мирные переговоры
Слуцкий объяснил, почему Зеленский срывает мирные переговоры - 19.08.2022 Украина.ру
Слуцкий объяснил, почему Зеленский срывает мирные переговоры
Владимир Зеленский получил указания для срыва мирных переговоров от Вашингтона. Таким мнением поделился 19 августа в своем Telegram глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
2022-08-19T11:54
2022-08-19T11:54
2022-08-19T11:54
владимир зеленский
слуцкий
переговоры
новости
запад
украина
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"Гроша ломаного не стоят все подобные заявления [об условиях для возобновления переговорного процесса] украинского президента. Он не самостоятельная фигура. На срыв переговоров и процесса достижения соглашения Зеленский явно получил вводные от своих вашингтонских хозяев", - написал Слуцкий.По мнению парламентария, "Зеленский снова грязно играет на западную публику".Он добавил, что западным странам не нужен мир на Украине.Ранее Зеленский после трехсторонней встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутеррешем во Львове заявил, что переговоры с Москвой возможны только после вывода российских сил с контролируемых РФ территорий.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир зеленский, слуцкий, переговоры, новости, запад, украина
Владимир Зеленский, Слуцкий, переговоры, Новости, Запад, Украина
Слуцкий объяснил, почему Зеленский срывает мирные переговоры
Владимир Зеленский получил указания для срыва мирных переговоров от Вашингтона. Таким мнением поделился 19 августа в своем Telegram глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
"Гроша ломаного не стоят все подобные заявления [об условиях для возобновления переговорного процесса] украинского президента. Он не самостоятельная фигура. На срыв переговоров и процесса достижения соглашения Зеленский явно получил вводные от своих вашингтонских хозяев", - написал Слуцкий.
По мнению парламентария, "Зеленский снова грязно играет на западную публику".
Он добавил, что западным странам не нужен мир на Украине.
"Запад по-прежнему хочет вести прокси-войну с Россией до "последнего украинца", - заверил политик
Ранее Зеленский после трехсторонней встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутеррешем во Львове заявил, что переговоры с Москвой возможны только после вывода российских сил с контролируемых РФ территорий.