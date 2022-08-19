Где у ВСУ артиллерия? Военный эксперт о том, что начнется в Донбассе в ближайшее время - 19.08.2022 Украина.ру
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Где у ВСУ артиллерия? Военный эксперт о том, что начнется в Донбассе в ближайшее время
Где у ВСУ артиллерия? Военный эксперт о том, что начнется в Донбассе в ближайшее время - 19.08.2022 Украина.ру
Где у ВСУ артиллерия? Военный эксперт о том, что начнется в Донбассе в ближайшее время
Сейчас в Донбассе всё идет к окружению Авдеевки, взятию Соледара — Артемовска и Северска и выходу к Славянску и Краматорску. Важное значение будет иметь освобождение Константиновки и Дружковки. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2022-08-19T10:53
2022-08-19T10:53
новости
всу
донбасс
артиллерия
контрнаступление
славянск
краматорск
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Евсеев отметил, что ВСУ сейчас даже не могут вести контрбатарейную борьбу. У них для этого нет ни орудий, ни американских станций. Они пока могут работать ротными минометами, но дальность у них небольшая. У них проблема с батальонными минометами.Нет никаких предпосылок для масштабного контрнаступления ВСУ. Тем более, мы сами готовы проводить наступление, просто ждем удобного момента. Потому что нам нужно вопрос с Донбассом решить, заключил собеседник издания.
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новости, всу, донбасс, артиллерия, контрнаступление, славянск, краматорск
Новости, ВСУ, Донбасс, артиллерия, контрнаступление, Славянск, Краматорск

Где у ВСУ артиллерия? Военный эксперт о том, что начнется в Донбассе в ближайшее время

10:53 19.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАртиллерия ЛНР стреляет агитснарядами с листовками по позициям ВСУ
Артиллерия ЛНР стреляет агитснарядами с листовками по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Сейчас в Донбассе всё идет к окружению Авдеевки, взятию Соледара — Артемовска и Северска и выходу к Славянску и Краматорску. Важное значение будет иметь освобождение Константиновки и Дружковки. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
"Крепкая оборона у ВСУ есть только в Донбассе и эта оборона уже прорывается (Пески и Авдеевка). Но такой обороны уже нет в Соледаре, Артемовске и Северске. Я пока не знаю, какую оборону они создали по линии Славянск — Краматорск — Константиновка — Дружковка, но вы понимаете, что за это время невозможно создать такую линию обороны, которая была в Песках. Где силы для этой обороны? Где артиллерия?", - пояснил специалист.
Евсеев отметил, что ВСУ сейчас даже не могут вести контрбатарейную борьбу. У них для этого нет ни орудий, ни американских станций. Они пока могут работать ротными минометами, но дальность у них небольшая. У них проблема с батальонными минометами.
Нет никаких предпосылок для масштабного контрнаступления ВСУ. Тем более, мы сами готовы проводить наступление, просто ждем удобного момента. Потому что нам нужно вопрос с Донбассом решить, заключил собеседник издания.
 
НовостиВСУДонбассартиллерияконтрнаступлениеСлавянскКраматорск
 
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