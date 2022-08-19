https://ukraina.ru/20220819/1037857050.html

Где у ВСУ артиллерия? Военный эксперт о том, что начнется в Донбассе в ближайшее время

Где у ВСУ артиллерия? Военный эксперт о том, что начнется в Донбассе в ближайшее время - 19.08.2022 Украина.ру

Где у ВСУ артиллерия? Военный эксперт о том, что начнется в Донбассе в ближайшее время

Сейчас в Донбассе всё идет к окружению Авдеевки, взятию Соледара — Артемовска и Северска и выходу к Славянску и Краматорску. Важное значение будет иметь освобождение Константиновки и Дружковки. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2022-08-19T10:53

2022-08-19T10:53

2022-08-19T10:53

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Евсеев отметил, что ВСУ сейчас даже не могут вести контрбатарейную борьбу. У них для этого нет ни орудий, ни американских станций. Они пока могут работать ротными минометами, но дальность у них небольшая. У них проблема с батальонными минометами.Нет никаких предпосылок для масштабного контрнаступления ВСУ. Тем более, мы сами готовы проводить наступление, просто ждем удобного момента. Потому что нам нужно вопрос с Донбассом решить, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, донбасс, артиллерия, контрнаступление, славянск, краматорск