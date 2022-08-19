https://ukraina.ru/20220819/1037852884.html

Удары по Крыму: средства и цели

Удары по Крыму: средства и цели - 19.08.2022 Украина.ру

Удары по Крыму: средства и цели

Украина.ру, 19.08.2022

2022-08-19T10:30

2022-08-19T10:30

2022-08-19T11:49

украина

всу

сво

россия

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/13/1037854289_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_90cf9e332edc618ed9c56dac6f3ce6da.jpg

Диверсии в Севастополе, Новофёдоровке и Джанкое можно было рассматривать как разовые акции с целью показать способность ВСУ наносить удары по тыловым регионам России. Однако, как показали дальнейшие события, это не так — Украина намерена продолжать «наступление» в этом направлении.В последние дни были получены следующие сигналы.Во-первых, американское издание Politico, со ссылкой на источник в администрации сообщило 17 августа, что США не возражают против применения американского оружия против целей в Крыму: «Конечно, мы не выбираем цели, и всё, что мы предоставили, предназначено для самообороны. Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению — самооборона».Во-вторых, Михаил Подоляк заявил 18 августа, что Украина будет наносить удары по объектам в Крыму: «Мы это будем делать каким-то образом. (…) Мы и дальше будем настаивать, чтобы Россия добровольно демонтировала все незаконные базы и мосты, которые за восемь лет там сделали в Крыму. (…) Что касается Керченского моста. Кажется, что это не вопрос его военного разрушения. Он может как-то сложиться от усталости. Ведь ему будет немножко дико перевозить такое количество людей, которые будут убегать из Крыма».В-третьих, ВСУ подтвердили способность наносить удары по Крыму — 18 августа российская система ПВО сработала в Керчи и севастопольском аэродроме Бельбек.Насколько можно судить, речь шла об использовании беспилотников — достаточно маленьких, чтобы их можно было доставить в Крым, и достаточно крупных, чтобы на них отреагировала система ПВО (в Севастополе, судя по всему, использовалось что-то совсем миниатюрное).В-четвёртых, проводятся спецоперации в социальных сетях — пошёл вал сообщений такого типа: «В связи с нарастающей угрозой военных действий на территории Крыма, а также последующим переходом в юрисдикцию Украины, объявляем о начале эвакуации в РФ».17 августа украинский «24 канал» со ссылкой на украинскую разведку сообщил, что из Крыма выехали премьер Аксёнов и спикер парламента Константинов. Для успешной эвакуации был перекрыт Крымский мост. Это, разумеется, неправда.Интересную историю рассказал 17 августа Олег Царёв: «Во время ЧП на военном аэродроме в Новофёдоровке в один из крупных сакских санаториев позвонили неизвестные, представившись сотрудниками МЧС, и сказали, что объявлена срочная эвакуация отдыхающих. Перед директором была поставлена задача своими силами вывезти гостей санатория на площадь Евпатории, туда МЧС подгонит автобусы и займётся дальнейшей эвакуацией и размещением людей. Директор предупредил, что у него отдыхает много инвалидов, ему сказали не беспокоиться об этом — для них обещали спецтранспорт. Чуть позже раздался ещё один звонок — звонивший представился сотрудником администрации Сак и подтвердил распоряжение МЧС. Директор начал было оповещать гостей, но потом решил перезвонить в МЧС и уточнить место, куда нужно привезти людей. В МЧС ему ответили, что в его санаторий никто не звонил, и никакой эвакуации не проводится».* * *Нельзя сказать, что армия и спецслужбы не реагируют — реагируют и неприятных ситуаций могло бы быть намного больше. Однако есть объективные трудности, связанные, прежде всего, с проведением курортного сезона и невозможностью проконтролировать всех въезжающих на территорию региона людей. Отказ Крыма от приёма беженцев с территории материковой Украины вряд ли существенно повлиял на ситуацию.Понятно, что возможности ВСУ в Крыму ограничены сравнительно небольшими диверсиями (применение по объектам в Крыму дальнобойных ракет украинского или американского производства пока не доказана), но тут играют роль два момента:Во-первых, некоторая расслабленность тыловых службы России. Например, значительные разрушения в Джанкое были вызваны тем, что снаряды там просто лежали на земле.Во-вторых, важен не масштаб разрушений, а сам факт проведения диверсии. Даже если населению Керчи ничего не угрожало, не факт, что не будет угрожать и в будущем.Так что цель Украины, так же, как в случае с обстрелами ЗАЭС, заключается в том, чтобы вызвать панические настроения в регионе — речь идёт даже не о срыве курортного сезона (он фактически уже закончился), а чтобы заставить крымчан требовать безопасности или обеспечивать её своими силами — путём самостоятельной эвакуации на материк. Паника в тылу может создать реальную угрозу коммуникациям южной группы российских войск.Ну и, естественно, Киев решает внутриполитические задачи — отсутствие сколько-нибудь реального продвижения на основных фронтах компенсируется диверсиями в тылу российских войск. Опять же, создавая ситуацию паники, украинская власть подтверждает тезис о том, что Крым — это Украина. Хотя ничего кроме паники (и то лишь возможной) это не подтверждает.

https://ukraina.ru/20220819/1037801998.html

https://ukraina.ru/20220818/1037817217.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_ecacc54cc3c7945f961940803aed3ac9.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_ecacc54cc3c7945f961940803aed3ac9.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_ecacc54cc3c7945f961940803aed3ac9.jpg

украина, всу, сво, россия, крым