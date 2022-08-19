США запугали международный бизнес политикой санкций — посол Антонов - 19.08.2022 Украина.ру
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США запугали международный бизнес политикой санкций — посол Антонов
США запугали международный бизнес политикой санкций — посол Антонов - 19.08.2022 Украина.ру
США запугали международный бизнес политикой санкций — посол Антонов
Международные компании запуганы хаотичной и бессмысленной политикой, которой следуют США при введении санкций против России. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает 19 августа РИА Новости
2022-08-19T08:57
2022-08-19T08:57
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"Результатом хаотичного нагромождения Вашингтоном бессмысленных ограничений стали огромные издержки для бизнеса и рядовых граждан. Финансовые учреждения и международные компании, запуганные американскими регуляторами, опасаются осуществлять даже рутинные операции", - объяснил Антонов.Он отметил, что бизнесмены настолько боятся карательных органов США, что на них не действуют попытки разъяснить предусмотренные исключения из санкционного режима, в частности в продовольственной сфере.Российский дипломат резюмировал, что закономерный итог, которого сумели "добиться" США, - это дополнительная дестабилизация мировой экономики, которая в условиях сохраняющихся последствий пандемии и без того переживает не лучшие времена.По словам Антонова, лишь зацикленность на рестрикциях не позволяет Вашингтону осознать, что выбранная стратегия потерпела неудачу, а попытки "разорвать в клочья" российскую экономику провалились.
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сша, антонов, санкции, новости
США, Антонов, Санкции, Новости

США запугали международный бизнес политикой санкций — посол Антонов

08:57 19.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин выступил на совещании послов и постоянных представителей РФ
Президент РФ В. Путин выступил на совещании послов и постоянных представителей РФ - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Международные компании запуганы хаотичной и бессмысленной политикой, которой следуют США при введении санкций против России. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает 19 августа РИА Новости
"Результатом хаотичного нагромождения Вашингтоном бессмысленных ограничений стали огромные издержки для бизнеса и рядовых граждан. Финансовые учреждения и международные компании, запуганные американскими регуляторами, опасаются осуществлять даже рутинные операции", - объяснил Антонов.
Он отметил, что бизнесмены настолько боятся карательных органов США, что на них не действуют попытки разъяснить предусмотренные исключения из санкционного режима, в частности в продовольственной сфере.
Российский дипломат резюмировал, что закономерный итог, которого сумели "добиться" США, - это дополнительная дестабилизация мировой экономики, которая в условиях сохраняющихся последствий пандемии и без того переживает не лучшие времена.

"Одновременно рестрикции рикошетом бьют по самим зачинщикам санкционного безумия", - добавил он.

По словам Антонова, лишь зацикленность на рестрикциях не позволяет Вашингтону осознать, что выбранная стратегия потерпела неудачу, а попытки "разорвать в клочья" российскую экономику провалились.
Заместитель главы МИД Анатолий Антонов посетил Госдуму РФ - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 08:12
Вашингтон сеет панику и поощряет продовольственный кризис - посол АнтоновВолна антироссийских санкций, введенных коллективным Западом во главе с США, подхлестнула глобальный продовольственный кризис. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, сообщили 29 июня в Telegram ведомства
 
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09:20Советник главы Крыма пригрозил Украине и США за возможную атаку
08:57США запугали международный бизнес политикой санкций — посол Антонов
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