https://ukraina.ru/20220819/1037849165.html

США запугали международный бизнес политикой санкций — посол Антонов

США запугали международный бизнес политикой санкций — посол Антонов - 19.08.2022 Украина.ру

США запугали международный бизнес политикой санкций — посол Антонов

Международные компании запуганы хаотичной и бессмысленной политикой, которой следуют США при введении санкций против России. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает 19 августа РИА Новости

2022-08-19T08:57

2022-08-19T08:57

2022-08-19T08:57

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"Результатом хаотичного нагромождения Вашингтоном бессмысленных ограничений стали огромные издержки для бизнеса и рядовых граждан. Финансовые учреждения и международные компании, запуганные американскими регуляторами, опасаются осуществлять даже рутинные операции", - объяснил Антонов.Он отметил, что бизнесмены настолько боятся карательных органов США, что на них не действуют попытки разъяснить предусмотренные исключения из санкционного режима, в частности в продовольственной сфере.Российский дипломат резюмировал, что закономерный итог, которого сумели "добиться" США, - это дополнительная дестабилизация мировой экономики, которая в условиях сохраняющихся последствий пандемии и без того переживает не лучшие времена.По словам Антонова, лишь зацикленность на рестрикциях не позволяет Вашингтону осознать, что выбранная стратегия потерпела неудачу, а попытки "разорвать в клочья" российскую экономику провалились.

https://ukraina.ru/20220629/1034252398.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, антонов, санкции, новости