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США запугали международный бизнес политикой санкций — посол Антонов
США запугали международный бизнес политикой санкций — посол Антонов - 19.08.2022 Украина.ру
США запугали международный бизнес политикой санкций — посол Антонов
Международные компании запуганы хаотичной и бессмысленной политикой, которой следуют США при введении санкций против России. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает 19 августа РИА Новости
2022-08-19T08:57
2022-08-19T08:57
2022-08-19T08:57
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антонов
санкции
новости
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"Результатом хаотичного нагромождения Вашингтоном бессмысленных ограничений стали огромные издержки для бизнеса и рядовых граждан. Финансовые учреждения и международные компании, запуганные американскими регуляторами, опасаются осуществлять даже рутинные операции", - объяснил Антонов.Он отметил, что бизнесмены настолько боятся карательных органов США, что на них не действуют попытки разъяснить предусмотренные исключения из санкционного режима, в частности в продовольственной сфере.Российский дипломат резюмировал, что закономерный итог, которого сумели "добиться" США, - это дополнительная дестабилизация мировой экономики, которая в условиях сохраняющихся последствий пандемии и без того переживает не лучшие времена.По словам Антонова, лишь зацикленность на рестрикциях не позволяет Вашингтону осознать, что выбранная стратегия потерпела неудачу, а попытки "разорвать в клочья" российскую экономику провалились.
https://ukraina.ru/20220629/1034252398.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, антонов, санкции, новости
США запугали международный бизнес политикой санкций — посол Антонов
Международные компании запуганы хаотичной и бессмысленной политикой, которой следуют США при введении санкций против России. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает 19 августа РИА Новости
"Результатом хаотичного нагромождения Вашингтоном бессмысленных ограничений стали огромные издержки для бизнеса и рядовых граждан. Финансовые учреждения и международные компании, запуганные американскими регуляторами, опасаются осуществлять даже рутинные операции", - объяснил Антонов.
Он отметил, что бизнесмены настолько боятся карательных органов США, что на них не действуют попытки разъяснить предусмотренные исключения из санкционного режима, в частности в продовольственной сфере.
Российский дипломат резюмировал, что закономерный итог, которого сумели "добиться" США, - это дополнительная дестабилизация мировой экономики, которая в условиях сохраняющихся последствий пандемии и без того переживает не лучшие времена.
"Одновременно рестрикции рикошетом бьют по самим зачинщикам санкционного безумия", - добавил он.
По словам Антонова, лишь зацикленность на рестрикциях не позволяет Вашингтону осознать, что выбранная стратегия потерпела неудачу, а попытки "разорвать в клочья" российскую экономику провалились.