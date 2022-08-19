США испугались последствий признания России "спонсором терроризма" - Politico - 19.08.2022 Украина.ру
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США испугались последствий признания России "спонсором терроризма" - Politico
США испугались последствий признания России "спонсором терроризма" - Politico - 19.08.2022 Украина.ру
США испугались последствий признания России "спонсором терроризма" - Politico
Госдеп тайно предупредил конгресс США о проблемах, которыми может обернуться признание России "страной-спонсором терроризма". Об этом 18 августа сообщила газета Politico
2022-08-19T07:12
2022-08-19T07:12
терроризм
сша
госдеп сша
россия
новости
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"Многочисленные источники, знакомые с ходом бесед, сообщили, что чиновники ведомства в последние дни изложили офисам конгресса серьезные проблемы с законодательной инициативой", - говорится в материале.По информации издания, в частности, при признании РФ "спонсором терроризма" со стороны Вашингтона под угрозой окажутся многосторонние соглашения в Стамбуле о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.В июле указывалось, что американский сенат принял резолюцию с призывом к Государственному департаменту признать Россию страной — спонсором терроризма. Фактором для принятия соответствующей инициативы указываются события в Грузии, Сирии и вокруг Украины.Страной-спонсором терроризма Россию признал сейм Латвии 11 августа. Председатель комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс заявил, что в течение многих лет Россия якобы поддерживала и финансировала террористические режимы и организации различными способами.На днях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в США хорошо понимают: в случае если конгресс объявит РФ "страной — спонсором терроризма", об отношениях между двумя странами можно забыть.Между тем, как заявил старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин, администрация президента США Джо Байдена не заинтересована в разрыве отношений с Россией. Он отметил, что демократы могут выступать с различными "абсолютно безответственными" инициативами, включая и предложение о признании РФ спонсором терроризма.
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терроризм, сша, госдеп сша, россия, новости
терроризм, США, Госдеп США, Россия, Новости

США испугались последствий признания России "спонсором терроризма" - Politico

07:12 19.08.2022
 
© Фото : fabrikasimf, FreepikРоссия США флаг
Россия США флаг - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Фото : fabrikasimf, Freepik
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Госдеп тайно предупредил конгресс США о проблемах, которыми может обернуться признание России "страной-спонсором терроризма". Об этом 18 августа сообщила газета Politico
"Многочисленные источники, знакомые с ходом бесед, сообщили, что чиновники ведомства в последние дни изложили офисам конгресса серьезные проблемы с законодательной инициативой", - говорится в материале.
По информации издания, в частности, при признании РФ "спонсором терроризма" со стороны Вашингтона под угрозой окажутся многосторонние соглашения в Стамбуле о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

"Нет гарантий, что Россия будет придерживаться договоренности после такой прямой атаки США", — подчеркивает издание.

В июле указывалось, что американский сенат принял резолюцию с призывом к Государственному департаменту признать Россию страной — спонсором терроризма. Фактором для принятия соответствующей инициативы указываются события в Грузии, Сирии и вокруг Украины.
Страной-спонсором терроризма Россию признал сейм Латвии 11 августа. Председатель комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс заявил, что в течение многих лет Россия якобы поддерживала и финансировала террористические режимы и организации различными способами.
На днях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в США хорошо понимают: в случае если конгресс объявит РФ "страной — спонсором терроризма", об отношениях между двумя странами можно забыть.
Между тем, как заявил старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин, администрация президента США Джо Байдена не заинтересована в разрыве отношений с Россией. Он отметил, что демократы могут выступать с различными "абсолютно безответственными" инициативами, включая и предложение о признании РФ спонсором терроризма.
сейм Латвия парламент зал правительство - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 12:30
Сейм Латвии объявил Россию страной — спонсором терроризмаСейм Латвии принял заявление, в котором назвал Россию государством-спонсором терроризма. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе латвийского парламента
 
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