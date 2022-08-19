https://ukraina.ru/20220819/1037846340.html

США испугались последствий признания России "спонсором терроризма" - Politico

США испугались последствий признания России "спонсором терроризма" - Politico - 19.08.2022 Украина.ру

США испугались последствий признания России "спонсором терроризма" - Politico

Госдеп тайно предупредил конгресс США о проблемах, которыми может обернуться признание России "страной-спонсором терроризма". Об этом 18 августа сообщила газета Politico

2022-08-19T07:12

2022-08-19T07:12

2022-08-19T07:12

терроризм

сша

госдеп сша

россия

новости

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"Многочисленные источники, знакомые с ходом бесед, сообщили, что чиновники ведомства в последние дни изложили офисам конгресса серьезные проблемы с законодательной инициативой", - говорится в материале.По информации издания, в частности, при признании РФ "спонсором терроризма" со стороны Вашингтона под угрозой окажутся многосторонние соглашения в Стамбуле о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.В июле указывалось, что американский сенат принял резолюцию с призывом к Государственному департаменту признать Россию страной — спонсором терроризма. Фактором для принятия соответствующей инициативы указываются события в Грузии, Сирии и вокруг Украины.Страной-спонсором терроризма Россию признал сейм Латвии 11 августа. Председатель комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс заявил, что в течение многих лет Россия якобы поддерживала и финансировала террористические режимы и организации различными способами.На днях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в США хорошо понимают: в случае если конгресс объявит РФ "страной — спонсором терроризма", об отношениях между двумя странами можно забыть.Между тем, как заявил старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин, администрация президента США Джо Байдена не заинтересована в разрыве отношений с Россией. Он отметил, что демократы могут выступать с различными "абсолютно безответственными" инициативами, включая и предложение о признании РФ спонсором терроризма.

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терроризм, сша, госдеп сша, россия, новости