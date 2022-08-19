https://ukraina.ru/20220819/1037837130.html
"Не будет таким, каким был раньше": основатель ДНР Пургин рассказал про будущее Донбасса
"Не будет таким, каким был раньше": основатель ДНР Пургин рассказал про будущее Донбасса - 19.08.2022 Украина.ру
"Не будет таким, каким был раньше": основатель ДНР Пургин рассказал про будущее Донбасса
Будущее Донбасса как региона и его жителей – туманно, потому что он разрушен, и он уже не будет таким, как был раньше, а восстановление этой территории – дело многих лет, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру
2022-08-19T08:15
2022-08-19T08:15
2022-08-19T08:15
донбасс
днр
будущее
новости
россия
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По его словам, будущее Донбасса – в составе Российской Федерации.По его мнению, строить планы РФ не позволяет противник, который каждый день обстреливает Донбасс, где гибнут люди и разрушаются города.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220818/1037818012.html
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2022
Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
донбасс, днр, будущее, новости, россия
Донбасс, ДНР, будущее, Новости, Россия
"Не будет таким, каким был раньше": основатель ДНР Пургин рассказал про будущее Донбасса
Будущее Донбасса как региона и его жителей – туманно, потому что он разрушен, и он уже не будет таким, как был раньше, а восстановление этой территории – дело многих лет, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру