"Не будет таким, каким был раньше": основатель ДНР Пургин рассказал про будущее Донбасса - 19.08.2022 Украина.ру
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"Не будет таким, каким был раньше": основатель ДНР Пургин рассказал про будущее Донбасса
"Не будет таким, каким был раньше": основатель ДНР Пургин рассказал про будущее Донбасса - 19.08.2022 Украина.ру
"Не будет таким, каким был раньше": основатель ДНР Пургин рассказал про будущее Донбасса
Будущее Донбасса как региона и его жителей – туманно, потому что он разрушен, и он уже не будет таким, как был раньше, а восстановление этой территории – дело многих лет, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру
2022-08-19T08:15
2022-08-19T08:15
донбасс
днр
будущее
новости
россия
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По его словам, будущее Донбасса – в составе Российской Федерации.По его мнению, строить планы РФ не позволяет противник, который каждый день обстреливает Донбасс, где гибнут люди и разрушаются города.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220818/1037818012.html
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донбасс, днр, будущее, новости, россия
Донбасс, ДНР, будущее, Новости, Россия

"Не будет таким, каким был раньше": основатель ДНР Пургин рассказал про будущее Донбасса

08:15 19.08.2022
 
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- РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Будущее Донбасса как региона и его жителей – туманно, потому что он разрушен, и он уже не будет таким, как был раньше, а восстановление этой территории – дело многих лет, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру
По его словам, будущее Донбасса – в составе Российской Федерации.
Зато будущее Донбасса как региона и будущее его жителей – туманно. Донбасс разрушен, Донбасс дезориентирован. Донбасс уже не будет таким, каким он был раньше. Путин откровенно признает, что восстановление Донбасса – это дело многих лет. Нужен некий план Маршалла для Донбасса.
Андрей Пургин интервью
Андрей Пургин
один из основателей ДНР
По его мнению, строить планы РФ не позволяет противник, который каждый день обстреливает Донбасс, где гибнут люди и разрушаются города.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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