https://ukraina.ru/20220819/1037837130.html

"Не будет таким, каким был раньше": основатель ДНР Пургин рассказал про будущее Донбасса

"Не будет таким, каким был раньше": основатель ДНР Пургин рассказал про будущее Донбасса - 19.08.2022 Украина.ру

"Не будет таким, каким был раньше": основатель ДНР Пургин рассказал про будущее Донбасса

Будущее Донбасса как региона и его жителей – туманно, потому что он разрушен, и он уже не будет таким, как был раньше, а восстановление этой территории – дело многих лет, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру

2022-08-19T08:15

2022-08-19T08:15

2022-08-19T08:15

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По его словам, будущее Донбасса – в составе Российской Федерации.По его мнению, строить планы РФ не позволяет противник, который каждый день обстреливает Донбасс, где гибнут люди и разрушаются города.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220818/1037818012.html

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2022

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донбасс, днр, будущее, новости, россия