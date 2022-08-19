https://ukraina.ru/20220819/1037806751.html

Российский дипломат предложил разорвать дипотношения с США и еще 49 странами

Российский дипломат предложил разорвать дипотношения с США и еще 49 странами - 19.08.2022 Украина.ру

Российский дипломат предложил разорвать дипотношения с США и еще 49 странами

Латвию нужно объявить террористическим государством, дипломатические отношения с 50 западными недружественными странами - разорвать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший руководитель информационно-аналитического центра МИД России, член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин

2022-08-19T04:45

2022-08-19T04:45

2022-08-19T04:45

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Латвия, считает Козин, запятнала себя позором во время чеченских кампаний. Сейчас латвийские власти поставляют Украине наемников, оружие, передают разведданные.Полсотни стран Запада, заключил Козин, Москва должна объявить пособниками третьей украинской войны против Донбасса (эксперт делит войну в Донбассе на три этапа: Минскими соглашениями и обострением до начала специальной военной операции России) и участниками агрессии против России. Восстанавливать отношения, заключил депутат, можно только после того, как "бездарного клоуна Зеленского" заменят на адекватного руководителя.Полную версию интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20220809/1037459437.html

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