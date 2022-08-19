https://ukraina.ru/20220819/1037806751.html
Российский дипломат предложил разорвать дипотношения с США и еще 49 странами
Российский дипломат предложил разорвать дипотношения с США и еще 49 странами - 19.08.2022 Украина.ру
Российский дипломат предложил разорвать дипотношения с США и еще 49 странами
Латвию нужно объявить террористическим государством, дипломатические отношения с 50 западными недружественными странами - разорвать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший руководитель информационно-аналитического центра МИД России, член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин
2022-08-19T04:45
2022-08-19T04:45
2022-08-19T04:45
донбасс
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сша
дипломат
отношения
латвия
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Латвия, считает Козин, запятнала себя позором во время чеченских кампаний. Сейчас латвийские власти поставляют Украине наемников, оружие, передают разведданные.Полсотни стран Запада, заключил Козин, Москва должна объявить пособниками третьей украинской войны против Донбасса (эксперт делит войну в Донбассе на три этапа: Минскими соглашениями и обострением до начала специальной военной операции России) и участниками агрессии против России. Восстанавливать отношения, заключил депутат, можно только после того, как "бездарного клоуна Зеленского" заменят на адекватного руководителя.Полную версию интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220809/1037459437.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
донбасс, новости, сша, дипломат, отношения, латвия
Донбасс, Новости, США, дипломат, отношения, Латвия
Российский дипломат предложил разорвать дипотношения с США и еще 49 странами
Латвию нужно объявить террористическим государством, дипломатические отношения с 50 западными недружественными странами - разорвать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший руководитель информационно-аналитического центра МИД России, член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин
Латвия, считает Козин, запятнала себя позором во время чеченских кампаний. Сейчас латвийские власти поставляют Украине наемников, оружие, передают разведданные.
"Лично я бы уже давно разорвал дипломатические отношения с США, всеми членами НАТО и ненатовскими странами, которые поставляют оружие бандеровскому режиму. Я не понимаю, чего мы ждем? Мы уже дважды или трижды предупредили США, что, если они признают нас террористическим государством в связи с Украиной, мы разорвем с ними дипломатические отношения. Они пока этого не сделали, но Латвия сделала", - сказал Козин.
Полсотни стран Запада, заключил Козин, Москва должна объявить пособниками третьей украинской войны против Донбасса (эксперт делит войну в Донбассе на три этапа: Минскими соглашениями и обострением до начала специальной военной операции России) и участниками агрессии против России. Восстанавливать отношения, заключил депутат, можно только после того, как "бездарного клоуна Зеленского" заменят на адекватного руководителя.
Полную версию интервью можно прочитать здесь