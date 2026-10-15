Тайные тюрьмы и зверства: Мирошник потребовал в ООН изучить факты пыток российских пленных - 15.10.2026 Украина.ру
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Тайные тюрьмы и зверства: Мирошник потребовал в ООН изучить факты пыток российских пленных
Тайные тюрьмы и зверства: Мирошник потребовал в ООН изучить факты пыток российских пленных - 15.10.2026 Украина.ру
Тайные тюрьмы и зверства: Мирошник потребовал в ООН изучить факты пыток российских пленных
Изучить установленные факты пыток российских пленных потребовал в ходе неформального заседания Совбеза ООН по Украине посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Об этом в ночь на 15 октября пишет РИА Новости
2026-10-15T05:49
2026-10-15T05:53
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По его словам, пережившие украинские "тайные тюрьмы" российские пленные рассказывали о пытках и издевательствах. Их морили голодом и жаждой, выделяя по пол-литра воды в день, и не предусматривая в местах содержания даже туалета.В этих тюрьмах практикуются "средневековые пытки с выжиганием клейм, дыбой и вырезанием нацистских знаков на теле жертвы"."Украинские садисты зачастую проявляют невиданную изобретательность, измываясь над безоружными и измученными людьми", — подчеркнул посол."Мы требуем, чтобы приведённые, описанные и представленные вам факты стали предметом тщательного изучения, а миссии правозащитных организаций, находящиеся на подконтрольной киевскому режиму [территории], приложили максимум усилия для получения доступа к местам незаконного содержания российских военнопленных", — заявил Мирошник.Он также отметил, что в отчётах международных правозащитных организаций эти страшные тюрьмы "корректно и завуалированно называются "транзитными лагерями", о которых на самом деле известно."Правозащитники знают о них, но не имеют туда доступа — точнее говоря, не стремятся посетить тот ад, который сотворили украинские нацисты, взятые на содержание цивилизованной Европой", — сказал дипломат, отметив, что там открыто распоряжаются "боевики и садисты, спрятавшие свои лица за масками и балаклавами"."Надзиратели с первых минут заявляют пленникам, что, пока тех не доставили в СИЗО и не поставили на учет, они могут делать с ними что угодно: держать в подвалах, избивать, морить голодом и самостоятельно безнаказанно решать, жить им или умереть. Сколько людей не перенесли пребывание в этих казематах, мы сможем установить только тогда, когда придём и освободим эти территории", — пояснил Мирошник членам Совбеза ООН.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261015/desyatki-ubitykh-sotni-ranenykh-miroshnik-rasskazal-v-oon-o-spetsialnykh-udarakh-vsu-po-detyam-1083819753.html
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Украина.ру, Новости, Россия, Мирошник, ООН, МИД РФ, Украина, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Военные преступления, киевский режим, военнопленные, Пленные, тюрьма, СИЗО, Киев, Совбез ООН, украинский неонацизм, украинские неонацисты

Тайные тюрьмы и зверства: Мирошник потребовал в ООН изучить факты пыток российских пленных

05:49 15.10.2026 (обновлено: 05:53 15.10.2026)
 
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Изучить установленные факты пыток российских пленных потребовал в ходе неформального заседания Совбеза ООН по Украине посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Об этом в ночь на 15 октября пишет РИА Новости
По его словам, пережившие украинские "тайные тюрьмы" российские пленные рассказывали о пытках и издевательствах. Их морили голодом и жаждой, выделяя по пол-литра воды в день, и не предусматривая в местах содержания даже туалета.
В этих тюрьмах практикуются "средневековые пытки с выжиганием клейм, дыбой и вырезанием нацистских знаков на теле жертвы".
"Украинские садисты зачастую проявляют невиданную изобретательность, измываясь над безоружными и измученными людьми", — подчеркнул посол.
"Мы требуем, чтобы приведённые, описанные и представленные вам факты стали предметом тщательного изучения, а миссии правозащитных организаций, находящиеся на подконтрольной киевскому режиму [территории], приложили максимум усилия для получения доступа к местам незаконного содержания российских военнопленных", — заявил Мирошник.
Он также отметил, что в отчётах международных правозащитных организаций эти страшные тюрьмы "корректно и завуалированно называются "транзитными лагерями", о которых на самом деле известно.
"Правозащитники знают о них, но не имеют туда доступа — точнее говоря, не стремятся посетить тот ад, который сотворили украинские нацисты, взятые на содержание цивилизованной Европой", — сказал дипломат, отметив, что там открыто распоряжаются "боевики и садисты, спрятавшие свои лица за масками и балаклавами".
"Надзиратели с первых минут заявляют пленникам, что, пока тех не доставили в СИЗО и не поставили на учет, они могут делать с ними что угодно: держать в подвалах, избивать, морить голодом и самостоятельно безнаказанно решать, жить им или умереть. Сколько людей не перенесли пребывание в этих казематах, мы сможем установить только тогда, когда придём и освободим эти территории", — пояснил Мирошник членам Совбеза ООН.
Аллея ангелов - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
05:06
Десятки убитых, сотни раненых: Мирошник рассказал в ООН об ударах ВСУ по детямС начала года ВСУ осознанно убили 72 ребёнка, ещё 484 пострадали. Об этом посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал 14 октября во время неформального заседания Совбеза ООН
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