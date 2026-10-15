https://ukraina.ru/20261015/taynye-tyurmy-i-zverstva-miroshnik-potreboval-v-oon-izuchit-fakty-pytok-rossiyskikh-plennykh-1083819930.html

Тайные тюрьмы и зверства: Мирошник потребовал в ООН изучить факты пыток российских пленных

Тайные тюрьмы и зверства: Мирошник потребовал в ООН изучить факты пыток российских пленных - 15.10.2026 Украина.ру

Тайные тюрьмы и зверства: Мирошник потребовал в ООН изучить факты пыток российских пленных

Изучить установленные факты пыток российских пленных потребовал в ходе неформального заседания Совбеза ООН по Украине посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Об этом в ночь на 15 октября пишет РИА Новости

2026-10-15T05:49

2026-10-15T05:49

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По его словам, пережившие украинские "тайные тюрьмы" российские пленные рассказывали о пытках и издевательствах. Их морили голодом и жаждой, выделяя по пол-литра воды в день, и не предусматривая в местах содержания даже туалета.В этих тюрьмах практикуются "средневековые пытки с выжиганием клейм, дыбой и вырезанием нацистских знаков на теле жертвы"."Украинские садисты зачастую проявляют невиданную изобретательность, измываясь над безоружными и измученными людьми", — подчеркнул посол."Мы требуем, чтобы приведённые, описанные и представленные вам факты стали предметом тщательного изучения, а миссии правозащитных организаций, находящиеся на подконтрольной киевскому режиму [территории], приложили максимум усилия для получения доступа к местам незаконного содержания российских военнопленных", — заявил Мирошник.Он также отметил, что в отчётах международных правозащитных организаций эти страшные тюрьмы "корректно и завуалированно называются "транзитными лагерями", о которых на самом деле известно."Правозащитники знают о них, но не имеют туда доступа — точнее говоря, не стремятся посетить тот ад, который сотворили украинские нацисты, взятые на содержание цивилизованной Европой", — сказал дипломат, отметив, что там открыто распоряжаются "боевики и садисты, спрятавшие свои лица за масками и балаклавами"."Надзиратели с первых минут заявляют пленникам, что, пока тех не доставили в СИЗО и не поставили на учет, они могут делать с ними что угодно: держать в подвалах, избивать, морить голодом и самостоятельно безнаказанно решать, жить им или умереть. Сколько людей не перенесли пребывание в этих казематах, мы сможем установить только тогда, когда придём и освободим эти территории", — пояснил Мирошник членам Совбеза ООН.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261015/desyatki-ubitykh-sotni-ranenykh-miroshnik-rasskazal-v-oon-o-spetsialnykh-udarakh-vsu-po-detyam-1083819753.html

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