Десятки убитых, сотни раненых: Мирошник рассказал в ООН об ударах ВСУ по детям - 15.10.2026 Украина.ру
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Десятки убитых, сотни раненых: Мирошник рассказал в ООН об ударах ВСУ по детям
Десятки убитых, сотни раненых: Мирошник рассказал в ООН об ударах ВСУ по детям - 15.10.2026 Украина.ру
Десятки убитых, сотни раненых: Мирошник рассказал в ООН об ударах ВСУ по детям
С начала года ВСУ осознанно убили 72 ребёнка, ещё 484 пострадали. Об этом посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал 14 октября во время неформального заседания Совбеза ООН
2026-10-15T05:06
2026-10-15T05:07
украина.ру
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мирошник
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всу
вооруженные силы украины
киевский режим
дети
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Ранее Мирошник сообщал, что от атак ВСУ в последние месяцы стало страдать значительно больше мирных граждан. По его данным, только в августе их число составило 1842 человека, из них 231 человек погиб. В то время как в январе этого года число пострадавших составляло 387 человек."​Произошёл катастрофический рост преднамеренных ударов украинских вооруженных формирований по несовершеннолетним детям. С начала только этого года уже получили ранения и увечья 484 ребёнка, и 72 — погибли", — сказал он.Дипломат уточнил, что только за один месяц август от ударов пострадал 101 ребёнок."У нас есть все основания утверждать, что для украинских боевиков даже малолетние дети теперь стали военной целью. Киев сделал ставку на те виды преступлений, которые до этого не входили в список допустимых даже для таких извергов, как они", — подчеркнул Мирошник.Подробнее о зверствах ВСУ на примере одной недели августа - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261010/udary-po-skorym-i-tri-goda-bez-elektrichestva-kto-i-kak-mozhet-spasti-alshki----1083717824.html
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Украина.ру, Новости, Россия, Мирошник, ООН, Совбез ООН, ВСУ, Вооруженные силы Украины, киевский режим, дети, Военные преступления, МИД РФ, Киев, Украина

Десятки убитых, сотни раненых: Мирошник рассказал в ООН об ударах ВСУ по детям

05:06 15.10.2026 (обновлено: 05:07 15.10.2026)
 
© ФотоАллея ангелов
Аллея ангелов - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
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С начала года ВСУ осознанно убили 72 ребёнка, ещё 484 пострадали. Об этом посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал 14 октября во время неформального заседания Совбеза ООН
Ранее Мирошник сообщал, что от атак ВСУ в последние месяцы стало страдать значительно больше мирных граждан. По его данным, только в августе их число составило 1842 человека, из них 231 человек погиб. В то время как в январе этого года число пострадавших составляло 387 человек.
"​Произошёл катастрофический рост преднамеренных ударов украинских вооруженных формирований по несовершеннолетним детям. С начала только этого года уже получили ранения и увечья 484 ребёнка, и 72 — погибли", — сказал он.
Дипломат уточнил, что только за один месяц август от ударов пострадал 101 ребёнок.
"У нас есть все основания утверждать, что для украинских боевиков даже малолетние дети теперь стали военной целью. Киев сделал ставку на те виды преступлений, которые до этого не входили в список допустимых даже для таких извергов, как они", — подчеркнул Мирошник.
Подробнее о зверствах ВСУ на примере одной недели августа - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 10.10.2026
10 октября, 07:31
Удары по скорым и три года без электричества. Кто и как может спасти Алёшки Город Алешки в Херсонской области находится в условиях "средневековой блокады". Так ситуацию в городе, созданную атаками ВСУ, охарактеризовал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник
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