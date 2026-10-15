Ни Маск, ни правительство — кто? Продолжается интрига с замедлением Starlink для ВСУ - 15.10.2026 Украина.ру
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Ни Маск, ни правительство — кто? Продолжается интрига с замедлением Starlink для ВСУ
Ни Маск, ни правительство — кто? Продолжается интрига с замедлением Starlink для ВСУ - 15.10.2026 Украина.ру
Ни Маск, ни правительство — кто? Продолжается интрига с замедлением Starlink для ВСУ
Неназванный высокопоставленный американский чиновник, комментируя замедление Starlink на Украине, заявил, что правительство США не имеет к этому отношения. Об этом журналист издания Axios Барак Равид в ночь на 15 октября сообщил в социальной сети X
2026-10-15T04:27
2026-10-15T04:28
украина.ру
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вашингтон
правительство
илон маск
украина
киев
михаил федоров
вооруженные силы украины
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По его словам, Киев продолжает с подозрением относиться к причинам возникших проблем со спутниковым интернетом и возможным внешним воздействиям на его работу.Ранее о своей непричастности к крайне неприятным для Киева "фокусам" в работе сетей Starlink и Starshield заявил американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск.Отвечая на опубликованный в соцсети X пост бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова, который сообщил о якобы восстановлении работы сети Starlink при движении на скоростях до 160 км/ч и призвал полностью снять ограничения для её военной модификации Starshield, Маск объяснил разницу между этими двумя службами.Starshield принадлежит американскому правительству и полностью им контролируется, отметил он. Любые ограничения по скорости или режимам использования её программ устанавливаются военным ведомством США и президентом. Что касается именно Starlink, то задачи этого сервиса иные."Starlink — это коммерческий сервис... Его использование ограничено гражданскими или оборонительными действиями и не может применяться для наступательных военных операций, поскольку подобное недопустимо для коммерческой компании", — подчеркнул предприниматель."Перевод стрелок продолжается: теперь уже неназванные американские чиновники, комментируя замедление Starlink на Украине, утверждают, что правительство США тут ни при чём", — комментирует ситуацию телеграм-канал Украина.ру.Напомним, Starshield является частью сети Starlink, адаптированной для военных и разведывательных целей в рамках госконтракта.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261015/starlink--eto-dlya-grazhdanskikh-mask-otvetil-na-pretenzii-kieva-1083819078.html
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Украина.ру, Новости, США, Вашингтон, правительство, Илон Маск, Украина, Киев, Михаил Федоров, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Starlink, спутник, военная помощь Украине, ограничения, космос, разведданные, война на Украине

Ни Маск, ни правительство — кто? Продолжается интрига с замедлением Starlink для ВСУ

04:27 15.10.2026 (обновлено: 04:28 15.10.2026)
 
© Фото : Mil.gov.ua
- РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© Фото : Mil.gov.ua
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Неназванный высокопоставленный американский чиновник, комментируя замедление Starlink на Украине, заявил, что правительство США не имеет к этому отношения. Об этом журналист издания Axios Барак Равид в ночь на 15 октября сообщил в социальной сети X
По его словам, Киев продолжает с подозрением относиться к причинам возникших проблем со спутниковым интернетом и возможным внешним воздействиям на его работу.
Ранее о своей непричастности к крайне неприятным для Киева "фокусам" в работе сетей Starlink и Starshield заявил американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск.
Отвечая на опубликованный в соцсети X пост бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова, который сообщил о якобы восстановлении работы сети Starlink при движении на скоростях до 160 км/ч и призвал полностью снять ограничения для её военной модификации Starshield, Маск объяснил разницу между этими двумя службами.
Starshield принадлежит американскому правительству и полностью им контролируется, отметил он. Любые ограничения по скорости или режимам использования её программ устанавливаются военным ведомством США и президентом. Что касается именно Starlink, то задачи этого сервиса иные.
"Starlink — это коммерческий сервис... Его использование ограничено гражданскими или оборонительными действиями и не может применяться для наступательных военных операций, поскольку подобное недопустимо для коммерческой компании", — подчеркнул предприниматель.
"Перевод стрелок продолжается: теперь уже неназванные американские чиновники, комментируя замедление Starlink на Украине, утверждают, что правительство США тут ни при чём", — комментирует ситуацию телеграм-канал Украина.ру.
Напомним, Starshield является частью сети Starlink, адаптированной для военных и разведывательных целей в рамках госконтракта.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
02:11
"Starlink — это для гражданских": Маск ответил на претензии КиеваСпутниковый сервис Starlink предназначен только для гражданских и оборонительных целей, а за Starshield отвечает правительство, заявил 14 октября американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск
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