https://ukraina.ru/20261015/ni-mask-ni-pravitelstvo--kto-prodolzhaetsya-intriga-s-zamedleniem-starlink-dlya-vsu-1083819571.html

Ни Маск, ни правительство — кто? Продолжается интрига с замедлением Starlink для ВСУ

Ни Маск, ни правительство — кто? Продолжается интрига с замедлением Starlink для ВСУ - 15.10.2026 Украина.ру

Ни Маск, ни правительство — кто? Продолжается интрига с замедлением Starlink для ВСУ

Неназванный высокопоставленный американский чиновник, комментируя замедление Starlink на Украине, заявил, что правительство США не имеет к этому отношения. Об этом журналист издания Axios Барак Равид в ночь на 15 октября сообщил в социальной сети X

2026-10-15T04:27

2026-10-15T04:27

2026-10-15T04:28

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По его словам, Киев продолжает с подозрением относиться к причинам возникших проблем со спутниковым интернетом и возможным внешним воздействиям на его работу.Ранее о своей непричастности к крайне неприятным для Киева "фокусам" в работе сетей Starlink и Starshield заявил американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск.Отвечая на опубликованный в соцсети X пост бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова, который сообщил о якобы восстановлении работы сети Starlink при движении на скоростях до 160 км/ч и призвал полностью снять ограничения для её военной модификации Starshield, Маск объяснил разницу между этими двумя службами.Starshield принадлежит американскому правительству и полностью им контролируется, отметил он. Любые ограничения по скорости или режимам использования её программ устанавливаются военным ведомством США и президентом. Что касается именно Starlink, то задачи этого сервиса иные."Starlink — это коммерческий сервис... Его использование ограничено гражданскими или оборонительными действиями и не может применяться для наступательных военных операций, поскольку подобное недопустимо для коммерческой компании", — подчеркнул предприниматель."Перевод стрелок продолжается: теперь уже неназванные американские чиновники, комментируя замедление Starlink на Украине, утверждают, что правительство США тут ни при чём", — комментирует ситуацию телеграм-канал Украина.ру.Напомним, Starshield является частью сети Starlink, адаптированной для военных и разведывательных целей в рамках госконтракта.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261015/starlink--eto-dlya-grazhdanskikh-mask-otvetil-na-pretenzii-kieva-1083819078.html

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