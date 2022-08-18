https://ukraina.ru/20220818/1037844752.html

Сенатор Климов: Переговоры с Украиной возможны только на предмет ее капитуляции

Сенатор Климов: Переговоры с Украиной возможны только на предмет ее капитуляции - 18.08.2022 Украина.ру

Сенатор Климов: Переговоры с Украиной возможны только на предмет ее капитуляции

Переговоры России с Украиной возможно только по поводу капитуляции Украины, заявил 18 августа глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов.

2022-08-18T20:52

2022-08-18T20:52

2022-08-18T20:52

андрей климов

совет федерации

украина

переговоры

новости

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Комментируя совместное заявление президента Турции Эрдогана, президента Украины Зеленского и генерального секретаря ООН Гутерриша о том, что ситуация на Украине должна быть урегулирована за переговорным столом, Климов заявил, что переговоры с участием Киева вряд ли будут успешны. По мнению сенатора, переговоры возможны с лидерами суверенных государств, однако, по его словам, "Киев сам решений не принимает".Климов также добавил, что в ходе переговоров у него не сложилось ощущения, что в ходе них пытались учесть интересы России.

https://ukraina.ru/20220818/1037844558.html

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андрей климов, совет федерации, украина, переговоры, новости