https://ukraina.ru/20220818/1037844752.html
Сенатор Климов: Переговоры с Украиной возможны только на предмет ее капитуляции
Сенатор Климов: Переговоры с Украиной возможны только на предмет ее капитуляции - 18.08.2022 Украина.ру
Сенатор Климов: Переговоры с Украиной возможны только на предмет ее капитуляции
Переговоры России с Украиной возможно только по поводу капитуляции Украины, заявил 18 августа глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов.
2022-08-18T20:52
2022-08-18T20:52
2022-08-18T20:52
андрей климов
совет федерации
украина
переговоры
новости
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Комментируя совместное заявление президента Турции Эрдогана, президента Украины Зеленского и генерального секретаря ООН Гутерриша о том, что ситуация на Украине должна быть урегулирована за переговорным столом, Климов заявил, что переговоры с участием Киева вряд ли будут успешны. По мнению сенатора, переговоры возможны с лидерами суверенных государств, однако, по его словам, "Киев сам решений не принимает".Климов также добавил, что в ходе переговоров у него не сложилось ощущения, что в ходе них пытались учесть интересы России.
https://ukraina.ru/20220818/1037844558.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
андрей климов, совет федерации, украина, переговоры, новости
Андрей Климов, Совет Федерации, Украина, переговоры, Новости
Сенатор Климов: Переговоры с Украиной возможны только на предмет ее капитуляции
Переговоры России с Украиной возможно только по поводу капитуляции Украины, заявил 18 августа глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов.
Комментируя совместное заявление президента Турции Эрдогана, президента Украины Зеленского и генерального секретаря ООН Гутерриша о том, что ситуация на Украине должна быть урегулирована за переговорным столом, Климов заявил, что переговоры с участием Киева вряд ли будут успешны.
У меня нет других вариантов, как ведение Украиной переговоров с РФ о своей капитуляции
Андрей Климов
Сенатор Совета Федерации
По мнению сенатора, переговоры возможны с лидерами суверенных государств, однако, по его словам, "Киев сам решений не принимает".
Тот же Зеленский заранее говорит, что он не уступит русским ни пяди крымской земли. Мы не можем вести переговоры о том, что противоречит российской конституции
Андрей Климов
Сенатор Совета Федерации
Климов также добавил, что в ходе переговоров у него не сложилось ощущения, что в ходе них пытались учесть интересы России.