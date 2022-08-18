Оружие НАТО в руках ДНР. Спецрепортаж - 18.08.2022 Украина.ру
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Оружие НАТО в руках ДНР. Спецрепортаж
Оружие НАТО в руках ДНР. Спецрепортаж - 18.08.2022 Украина.ру
Оружие НАТО в руках ДНР. Спецрепортаж
Западное вооружение на службе ДНР. Что это за оружие? Каким образом оно попадает к бойцам? Что об этом вооружении говорят солдаты НМ ДНР? Об этом смотрите в... Украина.ру, 18.08.2022
2022-08-18T16:22
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Западное вооружение на службе ДНР. Что это за оружие? Каким образом оно попадает к бойцам? Что об этом вооружении говорят солдаты НМ ДНР? Об этом смотрите в нашем репортаже с бойцами интербригады "Пятнашка", который подготовил наш корреспондент Филипп Прокудин.Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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видео, нато, видео
Видео, НАТО

Оружие НАТО в руках ДНР. Спецрепортаж

16:22 18.08.2022
 
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Западное вооружение на службе ДНР. Что это за оружие? Каким образом оно попадает к бойцам? Что об этом вооружении говорят солдаты НМ ДНР? Об этом смотрите в нашем репортаже с бойцами интербригады "Пятнашка", который подготовил наш корреспондент Филипп Прокудин.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
 
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