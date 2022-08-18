https://ukraina.ru/20220818/1037831143.html

Оружие НАТО в руках ДНР. Спецрепортаж

Оружие НАТО в руках ДНР. Спецрепортаж - 18.08.2022 Украина.ру

Оружие НАТО в руках ДНР. Спецрепортаж

Западное вооружение на службе ДНР. Что это за оружие? Каким образом оно попадает к бойцам? Что об этом вооружении говорят солдаты НМ ДНР? Об этом смотрите в... Украина.ру, 18.08.2022

2022-08-18T16:22

2022-08-18T16:22

2022-08-18T16:22

видео

нато

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Западное вооружение на службе ДНР. Что это за оружие? Каким образом оно попадает к бойцам? Что об этом вооружении говорят солдаты НМ ДНР? Об этом смотрите в нашем репортаже с бойцами интербригады "Пятнашка", который подготовил наш корреспондент Филипп Прокудин.Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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