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Оружие НАТО в руках ДНР. Спецрепортаж
Оружие НАТО в руках ДНР. Спецрепортаж - 18.08.2022 Украина.ру
Оружие НАТО в руках ДНР. Спецрепортаж
Западное вооружение на службе ДНР. Что это за оружие? Каким образом оно попадает к бойцам? Что об этом вооружении говорят солдаты НМ ДНР? Об этом смотрите в... Украина.ру, 18.08.2022
2022-08-18T16:22
2022-08-18T16:22
2022-08-18T16:22
видео
нато
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Западное вооружение на службе ДНР. Что это за оружие? Каким образом оно попадает к бойцам? Что об этом вооружении говорят солдаты НМ ДНР? Об этом смотрите в нашем репортаже с бойцами интербригады "Пятнашка", который подготовил наш корреспондент Филипп Прокудин.Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, нато, видео
Оружие НАТО в руках ДНР. Спецрепортаж
Западное вооружение на службе ДНР. Что это за оружие? Каким образом оно попадает к бойцам? Что об этом вооружении говорят солдаты НМ ДНР? Об этом смотрите в нашем репортаже с бойцами интербригады "Пятнашка", который подготовил наш корреспондент Филипп Прокудин.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.