https://ukraina.ru/20220818/1037829802.html

Эксперт рассказал о программе-максимум Эрдогана

Эксперт рассказал о программе-максимум Эрдогана - 18.08.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал о программе-максимум Эрдогана

Занимая среди стран НАТО особую позицию по отношению к России, Турция получает максимально возможные экономические и политические выгоды. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог и обозреватель РИА Новости Пётр Акопов

2022-08-18T16:17

2022-08-18T16:17

2022-08-18T16:17

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эрдоган

турция

переговоры

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владимир зеленский

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Он рассказал, что в условиях прекращения странами Европы экспорта в Россию различных материалов и машин, Турция получает большие выгоды, выступая в качестве посредника при поставках таких товаров.Что касается политических выгод, то цель-максимум турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана во время его нынешнего визита на Украину – организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, которые привели бы к подписанию мира или перемирия.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220814/1037650438.html

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2022

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новости, эрдоган, турция, переговоры, владимир путин, владимир зеленский