Эксперт рассказал о программе-максимум Эрдогана - 18.08.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал о программе-максимум Эрдогана
Эксперт рассказал о программе-максимум Эрдогана - 18.08.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал о программе-максимум Эрдогана
Занимая среди стран НАТО особую позицию по отношению к России, Турция получает максимально возможные экономические и политические выгоды. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог и обозреватель РИА Новости Пётр Акопов
2022-08-18T16:17
2022-08-18T16:17
новости
эрдоган
турция
переговоры
владимир путин
владимир зеленский
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Он рассказал, что в условиях прекращения странами Европы экспорта в Россию различных материалов и машин, Турция получает большие выгоды, выступая в качестве посредника при поставках таких товаров.Что касается политических выгод, то цель-максимум турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана во время его нынешнего визита на Украину – организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, которые привели бы к подписанию мира или перемирия.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220814/1037650438.html
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новости, эрдоган, турция, переговоры, владимир путин, владимир зеленский
Новости, Эрдоган, Турция, переговоры, Владимир Путин, Владимир Зеленский

Эксперт рассказал о программе-максимум Эрдогана

16:17 18.08.2022
 
© Фото : коллаж Украина.РуПутин Зеленский Эрдоган коллаж
Путин Зеленский Эрдоган коллаж - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Занимая среди стран НАТО особую позицию по отношению к России, Турция получает максимально возможные экономические и политические выгоды. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог и обозреватель РИА Новости Пётр Акопов
Он рассказал, что в условиях прекращения странами Европы экспорта в Россию различных материалов и машин, Турция получает большие выгоды, выступая в качестве посредника при поставках таких товаров.
Страны мира. Турция - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
14 августа, 17:42
Во Франции нашли "троянского коня России", помогающего обходить санкцииОбъём торговли между Россией и Турцией делает последнюю "троянским конём", помогающим преодолевать последствия антироссийских санкций. Об этом говорится в статье, опубликованной 12 августа во французской газете Courrier international
Что касается политических выгод, то цель-максимум турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана во время его нынешнего визита на Украину – организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, которые привели бы к подписанию мира или перемирия.

Эти надежды беспочвенны, но это нормально, он исходит из своих интересов. Если бы это произошло, это бы подняло вес Турции еще выше. Этого не будет, но никто не запрещает Эрдогану пытаться, надеяться и работать над этим.

Пётр Акопов
Политолог и обозреватель РИА Новости
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиЭрдоганТурцияпереговорыВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
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