Эксперт рассказал о программе-максимум Эрдогана
© Фото : коллаж Украина.РуПутин Зеленский Эрдоган коллаж
© Фото : коллаж Украина.Ру
Занимая среди стран НАТО особую позицию по отношению к России, Турция получает максимально возможные экономические и политические выгоды. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог и обозреватель РИА Новости Пётр Акопов
Он рассказал, что в условиях прекращения странами Европы экспорта в Россию различных материалов и машин, Турция получает большие выгоды, выступая в качестве посредника при поставках таких товаров.
14 августа, 17:42Во Франции нашли "троянского коня России", помогающего обходить санкцииОбъём торговли между Россией и Турцией делает последнюю "троянским конём", помогающим преодолевать последствия антироссийских санкций. Об этом говорится в статье, опубликованной 12 августа во французской газете Courrier international
Что касается политических выгод, то цель-максимум турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана во время его нынешнего визита на Украину – организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, которые привели бы к подписанию мира или перемирия.
Эти надежды беспочвенны, но это нормально, он исходит из своих интересов. Если бы это произошло, это бы подняло вес Турции еще выше. Этого не будет, но никто не запрещает Эрдогану пытаться, надеяться и работать над этим.
Полностью интервью можно прочитать здесь.