Трофеи СВО на форуме "Армия-2022". Фотолента
16:10 18.08.2022 (обновлено: 16:20 18.08.2022)
С 15 по 21 августа в КВЦ "Патриот" в г. Кубинка проходит Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2022".
Одна из выставок форума посвящена трофеям, полученным ВС РФ в ходе проведения спецоперации на территории Украины. На выставке представлена техника ВСУ, нацистская символика нацбатов и западное оружие, поставленное на Украину.
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОружие ВСУ, захваченное в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
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Оружие ВСУ, захваченное в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспозиция, посвященная украинским нацбатальонам, в том числе батальону Азов (террористическая организация, деятельность запрещена в России, символика признана экстремистской), на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
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Экспозиция, посвященная украинским нацбатальонам, в том числе батальону Азов (террористическая организация, деятельность запрещена в России, символика признана экстремистской), на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОбломки ракеты комплекса "Точка-У" и захваченная в ходе спецоперации на Украине военная техника на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
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Обломки ракеты комплекса "Точка-У" и захваченная в ходе спецоперации на Украине военная техника на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийский военнослужащий осматривает американский автомобиль HMMWV М1151, захваченный в Северодонецке в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
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Российский военнослужащий осматривает американский автомобиль HMMWV М1151, захваченный в Северодонецке в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОбразцы самодельных взрывных устройств с мелкими поражающими элементами, применяемые ВСУ, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
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Образцы самодельных взрывных устройств с мелкими поражающими элементами, применяемые ВСУ, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспозиция с рационами питания военнослужащих ВСУ на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
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Экспозиция с рационами питания военнослужащих ВСУ на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРеактивные снаряды РСЗО "Град", применяемые ВСУ для обстрела Донецка, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
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Реактивные снаряды РСЗО "Град", применяемые ВСУ для обстрела Донецка, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспозиция, воссоздающая класс украинской школы полка "Азов" (террористическая организация, деятельность запрещена в России, символика признана экстремистской), на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
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Экспозиция, воссоздающая класс украинской школы полка "Азов" (террористическая организация, деятельность запрещена в России, символика признана экстремистской), на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЮжноафриканский бронеавтомобиль Mamba MK2, захваченный в селе Триполье в ДНР в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
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Южноафриканский бронеавтомобиль Mamba MK2, захваченный в селе Триполье в ДНР в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкШведский ручной противотанковый гранатомет FFV AT4, захваченный в Мариуполе в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
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Шведский ручной противотанковый гранатомет FFV AT4, захваченный в Мариуполе в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкХимические препараты и дозиметры, найденные среди вещей военнослужащих ВСУ в Мариуполе, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
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Химические препараты и дозиметры, найденные среди вещей военнослужащих ВСУ в Мариуполе, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАмериканские противотанковые ракетные комплексы FGM-148 "Javelin", захваченные в Мариуполе в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
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Американские противотанковые ракетные комплексы FGM-148 "Javelin", захваченные в Мариуполе в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспозиция, воссоздающая эпизод помощи раненым боевикам нацбатальона "Азов" (террористическая организация, деятельность запрещена в России, символика признана экстремистской), на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот". В центре: британский бронетранспортер AT105 Saxon, захваченный в городе Счастье в ходе спецоперации на Украине.
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Экспозиция, воссоздающая эпизод помощи раненым боевикам нацбатальона "Азов" (террористическая организация, деятельность запрещена в России, символика признана экстремистской), на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот". В центре: британский бронетранспортер AT105 Saxon, захваченный в городе Счастье в ходе спецоперации на Украине.
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАмериканская гаубица М777, захваченная в Лисичанске в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
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Американская гаубица М777, захваченная в Лисичанске в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийский военнослужащий осматривает оружие ВСУ, захваченное в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
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Российский военнослужащий осматривает оружие ВСУ, захваченное в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОружие ВСУ, захваченное в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
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Оружие ВСУ, захваченное в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".