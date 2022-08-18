Трофеи СВО на форуме "Армия-2022". Фотолента - 18.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Трофеи СВО на форуме "Армия-2022". Фотолента
Трофеи СВО на форуме "Армия-2022". Фотолента - 18.08.2022 Украина.ру
Трофеи СВО на форуме "Армия-2022". Фотолента
С 15 по 21 августа в КВЦ "Патриот" в г. Кубинка проходит Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2022". Украина.ру, 18.08.2022
2022-08-18T16:10
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фотоленты
спецоперация
сво
оружие
техника
вс рф
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С 15 по 21 августа в КВЦ "Патриот" в г. Кубинка проходит Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2022". Одна из выставок форума посвящена трофеям, полученным ВС РФ в ходе проведения спецоперации на территории Украины. На выставке представлена техника ВСУ, нацистская символика нацбатов и западное оружие, поставленное на Украину.
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фотоленты, фото, сво, оружие, техника, вс рф
Фотоленты, Спецоперация, СВО, оружие, техника, ВС РФ

Трофеи СВО на форуме "Армия-2022". Фотолента

16:10 18.08.2022 (обновлено: 16:20 18.08.2022)
 
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С 15 по 21 августа в КВЦ "Патриот" в г. Кубинка проходит Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2022".
Одна из выставок форума посвящена трофеям, полученным ВС РФ в ходе проведения спецоперации на территории Украины. На выставке представлена техника ВСУ, нацистская символика нацбатов и западное оружие, поставленное на Украину.
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОружие ВСУ, захваченное в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
Международный форум Армия-2022
1 из 16
Оружие ВСУ, захваченное в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
© РИА Новости . Евгений Биятов
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© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспозиция, посвященная украинским нацбатальонам, в том числе батальону Азов (террористическая организация, деятельность запрещена в России, символика признана экстремистской), на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
Международный форум Армия-2022
2 из 16
Экспозиция, посвященная украинским нацбатальонам, в том числе батальону Азов (террористическая организация, деятельность запрещена в России, символика признана экстремистской), на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОбломки ракеты комплекса "Точка-У" и захваченная в ходе спецоперации на Украине военная техника на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
Международный форум Армия-2022
3 из 16
Обломки ракеты комплекса "Точка-У" и захваченная в ходе спецоперации на Украине военная техника на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийский военнослужащий осматривает американский автомобиль HMMWV М1151, захваченный в Северодонецке в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
Международный форум Армия-2022
4 из 16
Российский военнослужащий осматривает американский автомобиль HMMWV М1151, захваченный в Северодонецке в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
© РИА Новости . Евгений Биятов
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© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОбразцы самодельных взрывных устройств с мелкими поражающими элементами, применяемые ВСУ, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
Международный форум Армия-2022
5 из 16
Образцы самодельных взрывных устройств с мелкими поражающими элементами, применяемые ВСУ, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
© РИА Новости . Евгений Биятов
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© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспозиция с рационами питания военнослужащих ВСУ на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
Международный форум Армия-2022
6 из 16
Экспозиция с рационами питания военнослужащих ВСУ на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
© РИА Новости . Евгений Биятов
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© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРеактивные снаряды РСЗО "Град", применяемые ВСУ для обстрела Донецка, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
Международный форум Армия-2022
7 из 16
Реактивные снаряды РСЗО "Град", применяемые ВСУ для обстрела Донецка, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
© РИА Новости . Евгений Биятов
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© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспозиция, воссоздающая класс украинской школы полка "Азов" (террористическая организация, деятельность запрещена в России, символика признана экстремистской), на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
Международный форум Армия-2022
8 из 16
Экспозиция, воссоздающая класс украинской школы полка "Азов" (террористическая организация, деятельность запрещена в России, символика признана экстремистской), на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЮжноафриканский бронеавтомобиль Mamba MK2, захваченный в селе Триполье в ДНР в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
Международный форум Армия-2022
9 из 16
Южноафриканский бронеавтомобиль Mamba MK2, захваченный в селе Триполье в ДНР в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
© РИА Новости . Евгений Биятов
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© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкШведский ручной противотанковый гранатомет FFV AT4, захваченный в Мариуполе в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
Международный форум Армия-2022
10 из 16
Шведский ручной противотанковый гранатомет FFV AT4, захваченный в Мариуполе в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
© РИА Новости . Евгений Биятов
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© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкХимические препараты и дозиметры, найденные среди вещей военнослужащих ВСУ в Мариуполе, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
Международный форум Армия-2022
11 из 16
Химические препараты и дозиметры, найденные среди вещей военнослужащих ВСУ в Мариуполе, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
© РИА Новости . Евгений Биятов
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© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАмериканские противотанковые ракетные комплексы FGM-148 "Javelin", захваченные в Мариуполе в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
Международный форум Армия-2022
12 из 16
Американские противотанковые ракетные комплексы FGM-148 "Javelin", захваченные в Мариуполе в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
© РИА Новости . Евгений Биятов
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© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспозиция, воссоздающая эпизод помощи раненым боевикам нацбатальона "Азов" (террористическая организация, деятельность запрещена в России, символика признана экстремистской), на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот". В центре: британский бронетранспортер AT105 Saxon, захваченный в городе Счастье в ходе спецоперации на Украине.
Международный форум Армия-2022
13 из 16
Экспозиция, воссоздающая эпизод помощи раненым боевикам нацбатальона "Азов" (террористическая организация, деятельность запрещена в России, символика признана экстремистской), на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот". В центре: британский бронетранспортер AT105 Saxon, захваченный в городе Счастье в ходе спецоперации на Украине.
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАмериканская гаубица М777, захваченная в Лисичанске в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
Международный форум Армия-2022
14 из 16
Американская гаубица М777, захваченная в Лисичанске в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийский военнослужащий осматривает оружие ВСУ, захваченное в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
Международный форум Армия-2022
15 из 16
Российский военнослужащий осматривает оружие ВСУ, захваченное в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
© РИА Новости . Евгений Биятов
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© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОружие ВСУ, захваченное в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
Международный форум Армия-2022
16 из 16
Оружие ВСУ, захваченное в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
© РИА Новости . Евгений Биятов
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