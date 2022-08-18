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Трофеи СВО на форуме "Армия-2022". Фотолента

Трофеи СВО на форуме "Армия-2022". Фотолента - 18.08.2022 Украина.ру

Трофеи СВО на форуме "Армия-2022". Фотолента

С 15 по 21 августа в КВЦ "Патриот" в г. Кубинка проходит Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2022". Украина.ру, 18.08.2022

2022-08-18T16:10

2022-08-18T16:10

2022-08-18T16:20

фотоленты

спецоперация

сво

оружие

техника

вс рф

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С 15 по 21 августа в КВЦ "Патриот" в г. Кубинка проходит Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2022". Одна из выставок форума посвящена трофеям, полученным ВС РФ в ходе проведения спецоперации на территории Украины. На выставке представлена техника ВСУ, нацистская символика нацбатов и западное оружие, поставленное на Украину.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

фотоленты, фото, сво, оружие, техника, вс рф