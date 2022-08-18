https://ukraina.ru/20220818/1037817217.html

Ищенко о том, останется ли Крым в России и что будет после Зеленского. Видео

Ищенко о том, останется ли Крым в России и что будет после Зеленского. Видео - 18.08.2022 Украина.ру

Ищенко о том, останется ли Крым в России и что будет после Зеленского. Видео

В прямом эфире политолог Ростислав Ищенко ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 18.08.2022

2022-08-18T14:15

2022-08-18T14:15

2022-08-18T14:15

видео

ищенко

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В прямом эфире политолог Ростислав Ищенко ответил на вопросы зрителей:04:50 - Нужно ли России поставить ЛДНР ракетное вооружение средней дальности и нужно ли бить по центрам принятия решений в Киеве?15:12 – Почему Россия не уничтожает энергетическую инфраструктуру Украины;23:40 - Зачем на Украине начали строить завод по производству турецких БПЛА Bayraktar?28:30 - Для чего Зеленский смещает главкома ВСУ и почему нельзя уничтожить верхушку Украины?33:30 - Нужно ли отвечать зеркально на мелкие "пакости" соседей?43:00 – Переживет ли Украина зиму?54:00 – Что происходит в Крыму и кто пытается дестабилизировать ситуацию на полуострове?57:50 – Может ли Россия потерять Крым?01:01:00 – Что делать русским в Средней Азии?

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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