https://ukraina.ru/20220818/1037817217.html
Ищенко о том, останется ли Крым в России и что будет после Зеленского. Видео
Ищенко о том, останется ли Крым в России и что будет после Зеленского. Видео - 18.08.2022 Украина.ру
Ищенко о том, останется ли Крым в России и что будет после Зеленского. Видео
В прямом эфире политолог Ростислав Ищенко ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 18.08.2022
2022-08-18T14:15
2022-08-18T14:15
2022-08-18T14:15
видео
ищенко
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В прямом эфире политолог Ростислав Ищенко ответил на вопросы зрителей:04:50 - Нужно ли России поставить ЛДНР ракетное вооружение средней дальности и нужно ли бить по центрам принятия решений в Киеве?15:12 – Почему Россия не уничтожает энергетическую инфраструктуру Украины;23:40 - Зачем на Украине начали строить завод по производству турецких БПЛА Bayraktar?28:30 - Для чего Зеленский смещает главкома ВСУ и почему нельзя уничтожить верхушку Украины?33:30 - Нужно ли отвечать зеркально на мелкие "пакости" соседей?43:00 – Переживет ли Украина зиму?54:00 – Что происходит в Крыму и кто пытается дестабилизировать ситуацию на полуострове?57:50 – Может ли Россия потерять Крым?01:01:00 – Что делать русским в Средней Азии?
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, ищенко, видео
Ищенко о том, останется ли Крым в России и что будет после Зеленского. Видео
В прямом эфире политолог Ростислав Ищенко ответил на вопросы зрителей:
04:50 - Нужно ли России поставить ЛДНР ракетное вооружение средней дальности и нужно ли бить по центрам принятия решений в Киеве?
15:12 – Почему Россия не уничтожает энергетическую инфраструктуру Украины;
23:40 - Зачем на Украине начали строить завод по производству турецких БПЛА Bayraktar?
28:30 - Для чего Зеленский смещает главкома ВСУ и почему нельзя уничтожить верхушку Украины?
33:30 - Нужно ли отвечать зеркально на мелкие "пакости" соседей?
43:00 – Переживет ли Украина зиму?
54:00 – Что происходит в Крыму и кто пытается дестабилизировать ситуацию на полуострове?
57:50 – Может ли Россия потерять Крым?
01:01:00 – Что делать русским в Средней Азии?