https://ukraina.ru/20220818/1037813130.html
Фарион увидела "победу Путина" в особом статусе английского языка на Украине
Фарион увидела "победу Путина" в особом статусе английского языка на Украине - 18.08.2022 Украина.ру
Фарион увидела "победу Путина" в особом статусе английского языка на Украине
Введение особого статуса английского языка на Украине затормозит "безостановочное развитие украинского языка", рассказала в своем Youtube-блоге экс-депутат Верховной Рады от "Свободы" Ирина Фарион 18 августа
2022-08-18T13:35
2022-08-18T13:35
2022-08-18T13:36
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Одиозная националистка Фарион прокомментировала встречу министра культуры Украины Александра Ткаченко с депутатами от "Слуги народа" Максимом Бужанским и Никитой Потураевым.На встрече обсуждалось предложение первого замминистра культуры Ростислава Карандеева о предоставлении "особого статуса" английскому языку, как языку международного общения."Подобные инициативы ставят блок на безостановочное развитие святого единственного государственного языка. Это очередная победа Путина", - считает Фарион.Она назвала "биологическим мусором" украинцев, которые с 24 февраля не перешли на украинский язык и продолжили использовать "московский".Также она припомнила Бужанскому, одному из участников встречи, предложенные им законопроекты о защите русского языка и наказании за антисемитизм.Закон о наказании за антисемитизм, по мнению Фарион, также является "антиукраинским".
https://ukraina.ru/20220812/1037593385.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Украина.ру
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новости, фарион, русский язык, украинский язык, английский язык
Новости, Фарион, Русский язык, украинский язык, английский язык
Фарион увидела "победу Путина" в особом статусе английского языка на Украине
13:35 18.08.2022 (обновлено: 13:36 18.08.2022)
Введение особого статуса английского языка на Украине затормозит "безостановочное развитие украинского языка", рассказала в своем Youtube-блоге экс-депутат Верховной Рады от "Свободы" Ирина Фарион 18 августа
Одиозная националистка Фарион прокомментировала встречу министра культуры Украины Александра Ткаченко с депутатами от "Слуги народа" Максимом Бужанским и Никитой Потураевым.
На встрече обсуждалось предложение первого замминистра культуры Ростислава Карандеева о предоставлении "особого статуса" английскому языку, как языку международного общения.
"Подобные инициативы ставят блок на безостановочное развитие святого единственного государственного языка. Это очередная победа Путина", - считает Фарион.
Она назвала "биологическим мусором" украинцев, которые с 24 февраля не перешли на украинский язык и продолжили использовать "московский".
Также она припомнила Бужанскому, одному из участников встречи, предложенные им законопроекты о защите русского языка и наказании за антисемитизм.
Закон о наказании за антисемитизм, по мнению Фарион, также является "антиукраинским".