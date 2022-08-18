https://ukraina.ru/20220818/1037813130.html

Фарион увидела "победу Путина" в особом статусе английского языка на Украине

Фарион увидела "победу Путина" в особом статусе английского языка на Украине - 18.08.2022 Украина.ру

Фарион увидела "победу Путина" в особом статусе английского языка на Украине

Введение особого статуса английского языка на Украине затормозит "безостановочное развитие украинского языка", рассказала в своем Youtube-блоге экс-депутат Верховной Рады от "Свободы" Ирина Фарион 18 августа

2022-08-18T13:35

2022-08-18T13:35

2022-08-18T13:36

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Одиозная националистка Фарион прокомментировала встречу министра культуры Украины Александра Ткаченко с депутатами от "Слуги народа" Максимом Бужанским и Никитой Потураевым.На встрече обсуждалось предложение первого замминистра культуры Ростислава Карандеева о предоставлении "особого статуса" английскому языку, как языку международного общения."Подобные инициативы ставят блок на безостановочное развитие святого единственного государственного языка. Это очередная победа Путина", - считает Фарион.Она назвала "биологическим мусором" украинцев, которые с 24 февраля не перешли на украинский язык и продолжили использовать "московский".Также она припомнила Бужанскому, одному из участников встречи, предложенные им законопроекты о защите русского языка и наказании за антисемитизм.Закон о наказании за антисемитизм, по мнению Фарион, также является "антиукраинским".

https://ukraina.ru/20220812/1037593385.html

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