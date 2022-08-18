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"Иначе ликвидируем": эксперт назвал единственный для Зеленского способ сохранить жизнь
"Иначе ликвидируем": эксперт назвал единственный для Зеленского способ сохранить жизнь - 18.08.2022 Украина.ру
"Иначе ликвидируем": эксперт назвал единственный для Зеленского способ сохранить жизнь
Россия должна сменить власть на Украине, чтобы нивелировать риски применения Западом тактического ядерного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин
2022-08-18T12:55
2022-08-18T12:55
2022-08-18T12:55
новости
владимир зеленский
украина
киев
сво
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Владимир Зеленский - монстр-франкенштейн, которого создали в США и натравили на Россию и Донбасс, заявил Козин. Соединенные Штаты должны забрать его как можно быстрее, или он сам должен уехать в Великобританию или Израиль.Эксперт предложил мирный способ смены власти на Украине, по которому Киеву дают три дня на размышление, после чего Россия уничтожит центры принятия решений. По словам Козина, лучше один раз напрячься и сделать дело, чем "заниматься тянучкой".Россия может без применения оружия перекрыть нефть, газ, электричество, прекратить поставки титана и урана. Тогда на Западе, считает Козин, произойдет коллапс всего, и к власти придут совершенно другие люди.Полную версию интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220817/1037769172.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, украина, киев, сво
"Иначе ликвидируем": эксперт назвал единственный для Зеленского способ сохранить жизнь
Россия должна сменить власть на Украине, чтобы нивелировать риски применения Западом тактического ядерного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин
Владимир Зеленский - монстр-франкенштейн, которого создали в США и натравили на Россию и Донбасс, заявил Козин. Соединенные Штаты должны забрать его как можно быстрее, или он сам должен уехать в Великобританию или Израиль.
"Иначе мы его ликвидируем физически", - сказал Козин.
Эксперт предложил мирный способ смены власти на Украине, по которому Киеву дают три дня на размышление, после чего Россия уничтожит центры принятия решений. По словам Козина, лучше один раз напрячься и сделать дело, чем "заниматься тянучкой".
Россия может без применения оружия перекрыть нефть, газ, электричество, прекратить поставки титана и урана. Тогда на Западе, считает Козин, произойдет коллапс всего, и к власти придут совершенно другие люди.
Полную версию интервью можно прочитать здесь