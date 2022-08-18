"Иначе ликвидируем": эксперт назвал единственный для Зеленского способ сохранить жизнь - 18.08.2022 Украина.ру
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"Иначе ликвидируем": эксперт назвал единственный для Зеленского способ сохранить жизнь
"Иначе ликвидируем": эксперт назвал единственный для Зеленского способ сохранить жизнь - 18.08.2022 Украина.ру
"Иначе ликвидируем": эксперт назвал единственный для Зеленского способ сохранить жизнь
Россия должна сменить власть на Украине, чтобы нивелировать риски применения Западом тактического ядерного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин
2022-08-18T12:55
2022-08-18T12:55
новости
владимир зеленский
украина
киев
сво
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Владимир Зеленский - монстр-франкенштейн, которого создали в США и натравили на Россию и Донбасс, заявил Козин. Соединенные Штаты должны забрать его как можно быстрее, или он сам должен уехать в Великобританию или Израиль.Эксперт предложил мирный способ смены власти на Украине, по которому Киеву дают три дня на размышление, после чего Россия уничтожит центры принятия решений. По словам Козина, лучше один раз напрячься и сделать дело, чем "заниматься тянучкой".Россия может без применения оружия перекрыть нефть, газ, электричество, прекратить поставки титана и урана. Тогда на Западе, считает Козин, произойдет коллапс всего, и к власти придут совершенно другие люди.Полную версию интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220817/1037769172.html
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новости, владимир зеленский, украина, киев, сво
Новости, Владимир Зеленский, Украина, Киев, СВО

"Иначе ликвидируем": эксперт назвал единственный для Зеленского способ сохранить жизнь

12:55 18.08.2022
 
© скриншот видео "СИСТЕМА.ИНФО"Зеленский Крещатик 9 мая 2022 года
Зеленский Крещатик 9 мая 2022 года
© скриншот видео "СИСТЕМА.ИНФО"
Читать в
Россия должна сменить власть на Украине, чтобы нивелировать риски применения Западом тактического ядерного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин
Владимир Зеленский - монстр-франкенштейн, которого создали в США и натравили на Россию и Донбасс, заявил Козин. Соединенные Штаты должны забрать его как можно быстрее, или он сам должен уехать в Великобританию или Израиль.
"Иначе мы его ликвидируем физически", - сказал Козин.
Эксперт предложил мирный способ смены власти на Украине, по которому Киеву дают три дня на размышление, после чего Россия уничтожит центры принятия решений. По словам Козина, лучше один раз напрячься и сделать дело, чем "заниматься тянучкой".
Россия может без применения оружия перекрыть нефть, газ, электричество, прекратить поставки титана и урана. Тогда на Западе, считает Козин, произойдет коллапс всего, и к власти придут совершенно другие люди.
Полную версию интервью можно прочитать здесь
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 15:24
Поддержка Зеленского падает. А главком ВСУ Залужный набирает силу
 
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