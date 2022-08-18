https://ukraina.ru/20220818/1037809882.html

НАТО готовится применить ядерное оружие - Козин

НАТО готовится применить ядерное оружие - Козин - 18.08.2022 Украина.ру

НАТО готовится применить ядерное оружие - Козин

Военно-политический блок НАТО готовится применить против России тактическое ядерное оружие в увязке с событиями на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин

2022-08-18T13:31

2022-08-18T13:31

2022-08-18T13:31

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Президент США Дональд Трамп принял в 2018 году ядерную стратегию, согласно которой Соединенные Штаты могут нанести ядерный удар по любому государству на основании 14 конкретных положений, напомнил Козин. Следующий президент Джозеф Байден не отменил и не модифицировал стратегию.Американское тактическое ядерное оружие расположено на территории пяти неядерных государств - Бельгии, Нидерландов, Италии, Германии и азиатской части Турции. Его могут загружать в стратегические ядерные бомбардировщики США, использовать как наступательное, заключил эксперт.Полную версию интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20220802/1037211089.html

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новости, оружие, нато, россия, украина