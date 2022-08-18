НАТО готовится применить ядерное оружие - Козин - 18.08.2022 Украина.ру
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НАТО готовится применить ядерное оружие - Козин
НАТО готовится применить ядерное оружие - Козин - 18.08.2022 Украина.ру
НАТО готовится применить ядерное оружие - Козин
Военно-политический блок НАТО готовится применить против России тактическое ядерное оружие в увязке с событиями на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин
2022-08-18T13:31
2022-08-18T13:31
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Президент США Дональд Трамп принял в 2018 году ядерную стратегию, согласно которой Соединенные Штаты могут нанести ядерный удар по любому государству на основании 14 конкретных положений, напомнил Козин. Следующий президент Джозеф Байден не отменил и не модифицировал стратегию.Американское тактическое ядерное оружие расположено на территории пяти неядерных государств - Бельгии, Нидерландов, Италии, Германии и азиатской части Турции. Его могут загружать в стратегические ядерные бомбардировщики США, использовать как наступательное, заключил эксперт.Полную версию интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220802/1037211089.html
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Новости, оружие, НАТО, Россия, Украина

НАТО готовится применить ядерное оружие - Козин

13:31 18.08.2022
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВоенно-морской музейный комплекс "Балаклава"
Военно-морской музейный комплекс Балаклава - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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Военно-политический блок НАТО готовится применить против России тактическое ядерное оружие в увязке с событиями на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин
"К сожалению, да. Я уже говорил, что они готовятся применить против России тактическое ядерное оружие в увязке с событиями на Украине", - сказал Козин.
Президент США Дональд Трамп принял в 2018 году ядерную стратегию, согласно которой Соединенные Штаты могут нанести ядерный удар по любому государству на основании 14 конкретных положений, напомнил Козин. Следующий президент Джозеф Байден не отменил и не модифицировал стратегию.
Американское тактическое ядерное оружие расположено на территории пяти неядерных государств - Бельгии, Нидерландов, Италии, Германии и азиатской части Турции. Его могут загружать в стратегические ядерные бомбардировщики США, использовать как наступательное, заключил эксперт.
Полную версию интервью можно прочитать здесь
2 августа, 15:11
Мир на грани. Нераспространение ядерного оружия и казус Украины
 
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