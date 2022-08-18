Американский писатель рассказал о давлении из Киева на СМИ США
© Фото : CC0, Pixabay
© Фото : CC0, Pixabay
Симпатии к Украине не должны ослеплять американское правительство и мешать ему видеть "неприятные реальности" вооружённого конфликта. Об этом говорится в статье писателя и научного сотрудника американского Института Катона Дага Бэндоу, опубликованной 18 августа в журнале The American Conservative
Однако в реальности приверженность американского правительства и его союзников к истине "остаётся в дефиците", и это позволяет киевскому режиму высказывать свои нелепые претензии к СМИ США, "как будто американские журналисты подчиняются Киеву", возмущается обозреватель.
Он напомнил о том, как в начале августа американский телеканал CBS выпустил репортаж, в котором говорилось о том, как бюрократия и коррупция мешали большей части западной военной помощи дойти до линии фронта.
CBS немедленно подверглась критике и изъяла документальный фильм, чтобы "обновить" его; исходное видео просто исчезло в сети без объяснения причин
Однако киевскому режиму этого было мало, оно в истерике требовало от CBS "внутреннего расследования того, кто это сделал и почему", рассказал Бэндоу.
Похожим образом Киев вёл себя, когда правозащитная организация Amnesty International обвинила ВСУ в использовании мирных жителей в качестве "живого щита", добавил он.
8 августа, 11:29Спецоперация"Расследовать!": Подоляк обрушился на Amnesty International в интервью испанской газетеОбвинения международной правозащитной организации Amnesty International в адрес киевского режим основаны на "пропагандистской риторике" РФ. С таким утверждением выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью, опубликованном 8 августа в испанской газете El Pais
Такое поведение киевского режима, направленное на устранение любых вопросов о его поведении, неудивительно. Однако политики США должны сопротивляться попыткам Украины заменить неприятные факты удобными фантазиями. Вашингтону нужна наилучшая информация, чтобы защитить американский народ, подытоживает автор.