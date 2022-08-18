https://ukraina.ru/20220818/1037805872.html

Американский писатель рассказал о давлении из Киева на СМИ США

Американский писатель рассказал о давлении из Киева на СМИ США - 18.08.2022 Украина.ру

Американский писатель рассказал о давлении из Киева на СМИ США

Симпатии к Украине не должны ослеплять американское правительство и мешать ему видеть "неприятные реальности" вооружённого конфликта. Об этом говорится в статье писателя и научного сотрудника американского Института Катона Дага Бэндоу, опубликованной 18 августа в журнале The American Conservative

2022-08-18T12:32

2022-08-18T12:32

2022-08-18T12:32

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сми

сша

киевский режим

amnesty international

всу

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Однако в реальности приверженность американского правительства и его союзников к истине "остаётся в дефиците", и это позволяет киевскому режиму высказывать свои нелепые претензии к СМИ США, "как будто американские журналисты подчиняются Киеву", возмущается обозреватель.Он напомнил о том, как в начале августа американский телеканал CBS выпустил репортаж, в котором говорилось о том, как бюрократия и коррупция мешали большей части западной военной помощи дойти до линии фронта.Однако киевскому режиму этого было мало, оно в истерике требовало от CBS "внутреннего расследования того, кто это сделал и почему", рассказал Бэндоу.Похожим образом Киев вёл себя, когда правозащитная организация Amnesty International обвинила ВСУ в использовании мирных жителей в качестве "живого щита", добавил он.Такое поведение киевского режима, направленное на устранение любых вопросов о его поведении, неудивительно. Однако политики США должны сопротивляться попыткам Украины заменить неприятные факты удобными фантазиями. Вашингтону нужна наилучшая информация, чтобы защитить американский народ, подытоживает автор.

https://ukraina.ru/20220815/1037700831.html

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новости, сми, сша, киевский режим, amnesty international, всу