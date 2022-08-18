Американский писатель рассказал о давлении из Киева на СМИ США - 18.08.2022 Украина.ру
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Американский писатель рассказал о давлении из Киева на СМИ США
Американский писатель рассказал о давлении из Киева на СМИ США - 18.08.2022 Украина.ру
Американский писатель рассказал о давлении из Киева на СМИ США
Симпатии к Украине не должны ослеплять американское правительство и мешать ему видеть "неприятные реальности" вооружённого конфликта. Об этом говорится в статье писателя и научного сотрудника американского Института Катона Дага Бэндоу, опубликованной 18 августа в журнале The American Conservative
2022-08-18T12:32
2022-08-18T12:32
новости
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киевский режим
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Однако в реальности приверженность американского правительства и его союзников к истине "остаётся в дефиците", и это позволяет киевскому режиму высказывать свои нелепые претензии к СМИ США, "как будто американские журналисты подчиняются Киеву", возмущается обозреватель.Он напомнил о том, как в начале августа американский телеканал CBS выпустил репортаж, в котором говорилось о том, как бюрократия и коррупция мешали большей части западной военной помощи дойти до линии фронта.Однако киевскому режиму этого было мало, оно в истерике требовало от CBS "внутреннего расследования того, кто это сделал и почему", рассказал Бэндоу.Похожим образом Киев вёл себя, когда правозащитная организация Amnesty International обвинила ВСУ в использовании мирных жителей в качестве "живого щита", добавил он.Такое поведение киевского режима, направленное на устранение любых вопросов о его поведении, неудивительно. Однако политики США должны сопротивляться попыткам Украины заменить неприятные факты удобными фантазиями. Вашингтону нужна наилучшая информация, чтобы защитить американский народ, подытоживает автор.
https://ukraina.ru/20220815/1037700831.html
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новости, сми, сша, киевский режим, amnesty international, всу
Новости, СМИ, США, киевский режим, Amnesty International, ВСУ

Американский писатель рассказал о давлении из Киева на СМИ США

12:32 18.08.2022
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Симпатии к Украине не должны ослеплять американское правительство и мешать ему видеть "неприятные реальности" вооружённого конфликта. Об этом говорится в статье писателя и научного сотрудника американского Института Катона Дага Бэндоу, опубликованной 18 августа в журнале The American Conservative
Однако в реальности приверженность американского правительства и его союзников к истине "остаётся в дефиците", и это позволяет киевскому режиму высказывать свои нелепые претензии к СМИ США, "как будто американские журналисты подчиняются Киеву", возмущается обозреватель.
Доллар банкнота США валюта деньги
15 августа, 20:00
СМИ: Помощь Украине может постичь судьба денег для АфганистанаРаспределение выделяемых США Украине средств никак не контролируется государственными органами, и они могут исчезнуть так же, как миллиарды в Афганистане. Об этом пишет 15 августа американское издание Newsweek
Он напомнил о том, как в начале августа американский телеканал CBS выпустил репортаж, в котором говорилось о том, как бюрократия и коррупция мешали большей части западной военной помощи дойти до линии фронта.

CBS немедленно подверглась критике и изъяла документальный фильм, чтобы "обновить" его; исходное видео просто исчезло в сети без объяснения причин

Даг Бэндоу
Американский писатель, научный сотрудник Института Катона
Однако киевскому режиму этого было мало, оно в истерике требовало от CBS "внутреннего расследования того, кто это сделал и почему", рассказал Бэндоу.
Похожим образом Киев вёл себя, когда правозащитная организация Amnesty International обвинила ВСУ в использовании мирных жителей в качестве "живого щита", добавил он.
Amnesty International - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 11:29Спецоперация
"Расследовать!": Подоляк обрушился на Amnesty International в интервью испанской газетеОбвинения международной правозащитной организации Amnesty International в адрес киевского режим основаны на "пропагандистской риторике" РФ. С таким утверждением выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью, опубликованном 8 августа в испанской газете El Pais
Такое поведение киевского режима, направленное на устранение любых вопросов о его поведении, неудивительно. Однако политики США должны сопротивляться попыткам Украины заменить неприятные факты удобными фантазиями. Вашингтону нужна наилучшая информация, чтобы защитить американский народ, подытоживает автор.
 
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