https://ukraina.ru/20220818/1037800445.html

В Харькове уничтожена база иностранных наёмников - Минобороны России

В Харькове уничтожена база иностранных наёмников - МО России

В Харькове уничтожена база иностранных наёмников - Минобороны России

В Минобороны России 18 августа сообщили об уничтожении более 90 боевиков. Высокоточный удар был нанесен по пункту базирования иностранных наемников в Харькове

2022-08-18T11:19

2022-08-18T11:19

2022-08-18T11:19

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минобороны рф

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иностранные наемники

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Вместе с тем средства российской ПВО уничтожили десять украинских беспилотников в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.По данным министерства, за прошедшие сутки российские военные поразили 5 пунктов управления украинских войск, живую силу и технику.Ранее Украина распространила информацию, что российские войска нанесли удар по Дворцу культуры "Железнодорожник" в Харькове. Киевский режим утверждал, что в этом здании располагалось общежитие. Параллельно с этим в сети появились фото украинских боевиков внутри ДК, а также военной техники рядом с ним. Предположительно, именно там могла располагаться база иностранных наемников. Российский межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию уже не первый раз фиксирует факты, когда гражданские объекты используются украинскими вооруженными формированиями в военных целях.Так, по данным главы Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаила Мизинцева, в Артемовске боевики националистических батальонов оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов в одной из школ. На прилегающей к школе территории они установили артиллерию и реактивные системы залпового огня. Эвакуация мирных жителей из близлежащих домов при этом не проводилась.

https://ukraina.ru/20220629/1034252976.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, минобороны рф, харьков, иностранные наемники