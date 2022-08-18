https://ukraina.ru/20220818/1037800445.html
В Харькове уничтожена база иностранных наёмников - Минобороны России
В Харькове уничтожена база иностранных наёмников - МО России
В Харькове уничтожена база иностранных наёмников - Минобороны России
В Минобороны России 18 августа сообщили об уничтожении более 90 боевиков. Высокоточный удар был нанесен по пункту базирования иностранных наемников в Харькове
2022-08-18T11:19
2022-08-18T11:19
2022-08-18T11:19
новости
минобороны рф
харьков
иностранные наемники
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Вместе с тем средства российской ПВО уничтожили десять украинских беспилотников в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.По данным министерства, за прошедшие сутки российские военные поразили 5 пунктов управления украинских войск, живую силу и технику.Ранее Украина распространила информацию, что российские войска нанесли удар по Дворцу культуры "Железнодорожник" в Харькове. Киевский режим утверждал, что в этом здании располагалось общежитие. Параллельно с этим в сети появились фото украинских боевиков внутри ДК, а также военной техники рядом с ним. Предположительно, именно там могла располагаться база иностранных наемников. Российский межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию уже не первый раз фиксирует факты, когда гражданские объекты используются украинскими вооруженными формированиями в военных целях.Так, по данным главы Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаила Мизинцева, в Артемовске боевики националистических батальонов оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов в одной из школ. На прилегающей к школе территории они установили артиллерию и реактивные системы залпового огня. Эвакуация мирных жителей из близлежащих домов при этом не проводилась.
https://ukraina.ru/20220629/1034252976.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, минобороны рф, харьков, иностранные наемники
В Харькове уничтожена база иностранных наёмников - Минобороны России
В Минобороны России 18 августа сообщили об уничтожении более 90 боевиков. Высокоточный удар был нанесен по пункту базирования иностранных наемников в Харькове
ВС РФ высокоточным оружием наземного базирования поразили пункт размещения наемников в Харькове, уничтожено более 90 боевиков
Вместе с тем средства российской ПВО уничтожили десять украинских беспилотников в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.
По данным министерства, за прошедшие сутки российские военные поразили 5 пунктов управления украинских войск, живую силу и технику.
Ранее Украина распространила информацию, что российские войска нанесли удар по Дворцу культуры "Железнодорожник" в Харькове. Киевский режим утверждал, что в этом здании располагалось общежитие. Параллельно с этим в сети появились фото украинских боевиков внутри ДК, а также военной техники рядом с ним. Предположительно, именно там могла располагаться база иностранных наемников.
Российский межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию уже не первый раз фиксирует факты, когда гражданские объекты используются украинскими вооруженными формированиями в военных целях.
Так, по данным главы Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаила Мизинцева, в Артемовске боевики националистических батальонов оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов в одной из школ. На прилегающей к школе территории они установили артиллерию и реактивные системы залпового огня. Эвакуация мирных жителей из близлежащих домов при этом не проводилась.