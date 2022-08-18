https://ukraina.ru/20220818/1037798398.html

Немецкий институт заявил о постоянном снижении обещаний Европы новой помощи Киеву

Немецкий институт заявил о постоянном снижении обещаний Европы новой помощи Киеву - 18.08.2022 Украина.ру

Немецкий институт заявил о постоянном снижении обещаний Европы новой помощи Киеву

По данным специалистов немецкого Кильского института мировой экономики, начиная с апреля наблюдается тенденция к снижению количества обещанной Киеву военной помощи от стран Европы. Информация об этом находится на специализированном сайте "Отслеживание поддержки Украины", созданном этим институтом

2022-08-18T10:57

2022-08-18T10:57

2022-08-18T10:57

спецоперация

новости

германия

киевский режим

военная помощь

ес

covid-19

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Согласно информации с данного сайта, в июле шесть крупнейших европейских стран впервые не дали Украине никаких новых обещаний военной помощи.12 августа европейские страны договорились о выделении киевскому режиму около полутора миллиардов евро на военные нужды.Кристоф Требеш, руководитель команды института, собирающей данные по помощи Киеву, в разговоре с американской газетой Politico назвал эту сумму "мизерной" по сравнению с предыдущими обещаниями и другими расходами европейских стран.Он указал, что фонд восстановления после эпидемии COVID-19 получил от ЕС около 800 миллиардов долларов. Помощь киевскому режиму должна быть сопоставима с этой суммой, утверждает он, однако в действительности об этом нет и речи.В июле глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что по мере того, как Запад поставляет киевскому режиму всё больше дальнобойного оружия, географические задачи российской спецоперации будут отодвигаться ещё дальше от нынешней линии противостояния сторон.

https://ukraina.ru/20220810/1037493200.html

https://ukraina.ru/20220621/1034192806.html

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новости, германия, киевский режим, военная помощь, ес, covid-19