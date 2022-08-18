Немецкий институт заявил о постоянном снижении обещаний Европы новой помощи Киеву
© AP / Efrem Lukatsky
© AP / Efrem Lukatsky
По данным специалистов немецкого Кильского института мировой экономики, начиная с апреля наблюдается тенденция к снижению количества обещанной Киеву военной помощи от стран Европы. Информация об этом находится на специализированном сайте "Отслеживание поддержки Украины", созданном этим институтом
Согласно информации с данного сайта, в июле шесть крупнейших европейских стран впервые не дали Украине никаких новых обещаний военной помощи.
12 августа европейские страны договорились о выделении киевскому режиму около полутора миллиардов евро на военные нужды.
Кристоф Требеш, руководитель команды института, собирающей данные по помощи Киеву, в разговоре с американской газетой Politico назвал эту сумму "мизерной" по сравнению с предыдущими обещаниями и другими расходами европейских стран.
Если сравнить скорость, с которой [европейцы] достают чековую книжку, и количество выделяемых денег, … с тем, что предлагается для Украины, то это мизер
Он указал, что фонд восстановления после эпидемии COVID-19 получил от ЕС около 800 миллиардов долларов. Помощь киевскому режиму должна быть сопоставима с этой суммой, утверждает он, однако в действительности об этом нет и речи.
21 июня, 08:00«Устали от Украины». Шольц и Макрон отказались удовлетворить желание Зеленского - LA TimesПрезидент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Киев отказались удовлетворить просьбу Владимира Зеленского оперативно поставить Киеву оружие. Об этом сообщил на днях обозреватель Дойл МакМанус в статье для Los Angeles Times
В июле глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что по мере того, как Запад поставляет киевскому режиму всё больше дальнобойного оружия, географические задачи российской спецоперации будут отодвигаться ещё дальше от нынешней линии противостояния сторон.