Российские артисты устроили концерт для раненных военнослужащих

Мы должны найти место в истории, а не в своем мирке: пианистка Лисица объяснила, что движет артистами, уезжающими из России

Отдельные представители российского шоу-бизнеса не поддержали спецоперацию и уехали из страны. Почему они это сделали и чем это чревато в будущем, в интервью изданию Украина.ру рассказала американская пианистка украинского происхождения Валентина Лисица