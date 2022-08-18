Российские артисты устроили концерт для раненных военнослужащих - 18.08.2022 Украина.ру
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Российские артисты устроили концерт для раненных военнослужащих
Российские артисты устроили концерт для раненных военнослужащих - 18.08.2022 Украина.ру
Российские артисты устроили концерт для раненных военнослужащих
Известные актеры театра и кино посетили военный госпиталь в Ростове-на-Дону и выступили для российских военных, сообщает РЕН ТВ 18 августа
2022-08-18T10:44
2022-08-18T10:44
новости
артисты
актеры
госпиталь
военные
ростов-на-дону
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Военные, которые проходят лечение в госпитале, были ранены в ходе СВО на Украине.Среди артистов – актер Андрей Мерзликин, народный артист России Валерий Баринов, оперный певец, солист Мариинского театра Василий Герелло, актер Стас Старовойтов, фолк-рок-группа "После 11"."На плечи этих парней, чья жизнь только начинается, легла ответственность не только за нашу страну, нет, за весь мир", - сказал Баринов.Мерзликин также рассказал, что артисты уже выступали в госпитале в Белгороде.На концерте звучали патриотические песни и композиции времен Великой Отечественной войны.Ранее народный артист России, художественный руководитель театра им. Олега Табакова Владимир Машков, выступая в Донецке в рамках кинофестиваля заявил, что именно жители Донбасса – "русские люди, россияне, люди, владеющие чувством и смыслом русского языка и понимающие на генетическом уровне, что такое справедливость".Также в конце июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что народный артист Российской Федерации Сергей Безруков попал в проект нового санкционного списка ЕС за поддержку спецоперации.
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новости, артисты, актеры, госпиталь, военные, ростов-на-дону
Новости, артисты, актеры, госпиталь, военные, Ростов-на-Дону

Российские артисты устроили концерт для раненных военнослужащих

10:44 18.08.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера фильма "Прощаться не будем"
Премьера фильма Прощаться не будем - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Известные актеры театра и кино посетили военный госпиталь в Ростове-на-Дону и выступили для российских военных, сообщает РЕН ТВ 18 августа
Военные, которые проходят лечение в госпитале, были ранены в ходе СВО на Украине.
Среди артистов – актер Андрей Мерзликин, народный артист России Валерий Баринов, оперный певец, солист Мариинского театра Василий Герелло, актер Стас Старовойтов, фолк-рок-группа "После 11".
"На плечи этих парней, чья жизнь только начинается, легла ответственность не только за нашу страну, нет, за весь мир", - сказал Баринов.
Мерзликин также рассказал, что артисты уже выступали в госпитале в Белгороде.
На концерте звучали патриотические песни и композиции времен Великой Отечественной войны.
Ранее народный артист России, художественный руководитель театра им. Олега Табакова Владимир Машков, выступая в Донецке в рамках кинофестиваля заявил, что именно жители Донбасса – "русские люди, россияне, люди, владеющие чувством и смыслом русского языка и понимающие на генетическом уровне, что такое справедливость".
Также в конце июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что народный артист Российской Федерации Сергей Безруков попал в проект нового санкционного списка ЕС за поддержку спецоперации.
Американская пианистка Валентина Лисица - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 08:00
Мы должны найти место в истории, а не в своем мирке: пианистка Лисица объяснила, что движет артистами, уезжающими из РоссииОтдельные представители российского шоу-бизнеса не поддержали спецоперацию и уехали из страны. Почему они это сделали и чем это чревато в будущем, в интервью изданию Украина.ру рассказала американская пианистка украинского происхождения Валентина Лисица
 
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