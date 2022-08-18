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В Мариуполе было проще. Военный эксперт о том, когда ВСУ наконец выбьют из Авдеевки
В Мариуполе было проще. Военный эксперт о том, когда ВСУ наконец выбьют из Авдеевки - 18.08.2022 Украина.ру
В Мариуполе было проще. Военный эксперт о том, когда ВСУ наконец выбьют из Авдеевки
Под Авдеевкой спокойно и методично идет обработка украинских позиций. Прогнозы по поводу ее взятия делать не стоит, русских солдат на убой никто не гонит. Об этом рассказал ефрейтор из 9-го гвардейского штурмового полка морской пехоты Народной милиции ДНР Степан Селевёрстов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-18T10:30
2022-08-18T10:30
2022-08-18T10:32
новости
мариуполь
авдеевка
всу
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Селевёрстов отметил, что нам надо сделать в украинских позициях хорошие "просеки", чтобы максимально сохранить личный состав, создать максимальный психологический дискомфорт противнику, полностью их отрезать от своих тылов, деморализовать и довести их до состояния невозможности обеспечения боекомплектов.Нам надо методично вгрызаться в их оборону и выбивать их оттуда, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мариуполь, авдеевка, всу
Новости, Мариуполь, Авдеевка, ВСУ
В Мариуполе было проще. Военный эксперт о том, когда ВСУ наконец выбьют из Авдеевки
10:30 18.08.2022 (обновлено: 10:32 18.08.2022)
Под Авдеевкой спокойно и методично идет обработка украинских позиций. Прогнозы по поводу ее взятия делать не стоит, русских солдат на убой никто не гонит. Об этом рассказал ефрейтор из 9-го гвардейского штурмового полка морской пехоты Народной милиции ДНР Степан Селевёрстов в интервью изданию Украина.ру
"За Авдеевку они будут крепко держаться — там восемь лет строилась реальные оборонительные укрепления. Даже по мнению моих товарищей, с которыми мы вместе воевали на южном направлении, в Мариуполе было немного проще", - указал эксперт.
Селевёрстов отметил, что нам надо сделать в украинских позициях хорошие "просеки", чтобы максимально сохранить личный состав, создать максимальный психологический дискомфорт противнику, полностью их отрезать от своих тылов, деморализовать и довести их до состояния невозможности обеспечения боекомплектов.
Нам надо методично вгрызаться в их оборону и выбивать их оттуда, заключил собеседник издания.