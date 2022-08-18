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В Мариуполе было проще. Военный эксперт о том, когда ВСУ наконец выбьют из Авдеевки

В Мариуполе было проще. Военный эксперт о том, когда ВСУ наконец выбьют из Авдеевки - 18.08.2022 Украина.ру

В Мариуполе было проще. Военный эксперт о том, когда ВСУ наконец выбьют из Авдеевки

Под Авдеевкой спокойно и методично идет обработка украинских позиций. Прогнозы по поводу ее взятия делать не стоит, русских солдат на убой никто не гонит. Об этом рассказал ефрейтор из 9-го гвардейского штурмового полка морской пехоты Народной милиции ДНР Степан Селевёрстов в интервью изданию Украина.ру

2022-08-18T10:30

2022-08-18T10:30

2022-08-18T10:32

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Селевёрстов отметил, что нам надо сделать в украинских позициях хорошие "просеки", чтобы максимально сохранить личный состав, создать максимальный психологический дискомфорт противнику, полностью их отрезать от своих тылов, деморализовать и довести их до состояния невозможности обеспечения боекомплектов.Нам надо методично вгрызаться в их оборону и выбивать их оттуда, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мариуполь, авдеевка, всу