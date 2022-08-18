Россия "пригрозила" Западу новой подлодкой - The Sun - 18.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220818/1037792441.html
Россия "пригрозила" Западу новой подлодкой - The Sun
Россия "пригрозила" Западу новой подлодкой - The Sun - 18.08.2022 Украина.ру
Россия "пригрозила" Западу новой подлодкой - The Sun
Журналист британской газеты The Sun Тарик Тахир 17 августа расценил презентацию концепт-проекта будущей атомной подводной лодки "Арктур" на форуме "Армия-2022" как сигнал недоброжелателям
2022-08-18T08:46
2022-08-18T08:46
новости
россия
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101485/02/1014850218_0:131:3082:1865_1920x0_80_0_0_88cc78f538953e7ba06a9ba0ac0abcfb.jpg
"Россия представила свою самую современную подводную лодку (концепт-проект — ред.) &lt;…&gt; в качестве предупреждения Западу", — гласит заголовок статьи.Автор высоко оценил "радикальный" дизайн будущей подлодки. По его мнению, некоторые элементы выполнены "в стиле злодеев из фильмов о Джеймсе Бонде".Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" показало на форуме "Армия-2022" свое видение возможного будущего ракетных подводных крейсеров стратегического назначения — концепт-проект ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Арктур".По словам представителя бюро, подлодка сможет раньше обнаруживать противника за счет робототехники — подводных беспилотников, станет более скрытной за счет граненой формы и безвальной энергетики, а также будет иметь меньшее водоизмещение на 20 процентов за счет совершенствования ракетного оружия. Время появления — вторая половина XXI века.В Кремле ранее заверяли, что у России нет планов применения ядерного оружия. Глава российского МИД Сергей Лавров в апреле заявлял о "весьма существенных" рисках ядерной войны, однако подчеркивал, что принципиальная позиция России заключается в недопустимости применения ядерного оружия.
https://ukraina.ru/20220818/1037791729.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101485/02/1014850218_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_abe2cad080353bdb64c4faa3cddce655.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад
Новости, Россия, Запад

Россия "пригрозила" Западу новой подлодкой - The Sun

08:46 18.08.2022
 
© Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш" / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка (АПЛ) "Юрий Долгорукий"
Атомная подводная лодка (АПЛ) Юрий Долгорукий
© Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
Перейти в фотобанк
Читать в
Журналист британской газеты The Sun Тарик Тахир 17 августа расценил презентацию концепт-проекта будущей атомной подводной лодки "Арктур" на форуме "Армия-2022" как сигнал недоброжелателям
"Россия представила свою самую современную подводную лодку (концепт-проект — ред.) <…> в качестве предупреждения Западу", — гласит заголовок статьи.
Автор высоко оценил "радикальный" дизайн будущей подлодки. По его мнению, некоторые элементы выполнены "в стиле злодеев из фильмов о Джеймсе Бонде".
Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" показало на форуме "Армия-2022" свое видение возможного будущего ракетных подводных крейсеров стратегического назначения — концепт-проект ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Арктур".
По словам представителя бюро, подлодка сможет раньше обнаруживать противника за счет робототехники — подводных беспилотников, станет более скрытной за счет граненой формы и безвальной энергетики, а также будет иметь меньшее водоизмещение на 20 процентов за счет совершенствования ракетного оружия. Время появления — вторая половина XXI века.
В Кремле ранее заверяли, что у России нет планов применения ядерного оружия. Глава российского МИД Сергей Лавров в апреле заявлял о "весьма существенных" рисках ядерной войны, однако подчеркивал, что принципиальная позиция России заключается в недопустимости применения ядерного оружия.
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
08:06
Запад может навредить России в ООН - ReutersЗапад и Украина могут попробовать отозвать верительные грамоты у представителей России в ООН. Об этом 17 августа сообщило агентство Reuters
 
НовостиРоссияЗапад
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:02"Никто не поддержит": стало известно, почему Запад не вводит новые санкции против РФ
09:58Не HIMARS`ы. Военный эксперт о том, какая западная артиллерия ВСУ мешает русской армии
09:57Ересь и вырусь. Почему некоторые "внезапно прозрели"
09:49"Сбежать от хороших русских". За что Арестович набросился на украинцев
09:41Главное на 18 августа: в России и в мире
09:39МАГАТЭ и ЗАЭС, провокация для Гуттериша. Главное на Украине на утро 18 августа
09:36Минобороны РФ предупредило о готовящейся провокации Киева на Запорожской АЭС
09:11Сотрудник МИД РФ указал на особенность политики России по Тайваню
09:01Американский писатель: правительство США не должно строить свою политику на лжи из Киева
09:00Эксперт рассказал, как ШОС может стать более серьезной силой, чем НАТО
08:57Россия подала "ядерный" сигнал НАТО - National Interest
08:46Россия "пригрозила" Западу новой подлодкой - The Sun
08:45Эксперт предположил, зачем США пошли на обострение отношений с КНР
08:30"Усиленное строительство": Бородай рассказал, как восстанавливается жизнь в Донбассе
08:29"Слабые и глупые": Арестович оскорбил украинцев, ненавидящих россиян
08:16Запад может утратить интерес к Киеву через три месяца - Telegraph
08:15Эксперт объяснил, почему РФ сложно уничтожить поставки западного оружия на Украине
08:06Запад может навредить России в ООН - Reuters
08:00Военный эксперт о том, сколько потребуется времени РФ на разминирование мин "Лепесток"
07:55"Это позорно": журналист WSJ осудил ЕС за идею запретить выдавать визы россиянам
Лента новостейМолния