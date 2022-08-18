https://ukraina.ru/20220818/1037792441.html

Россия "пригрозила" Западу новой подлодкой - The Sun

Россия "пригрозила" Западу новой подлодкой - The Sun - 18.08.2022 Украина.ру

Россия "пригрозила" Западу новой подлодкой - The Sun

Журналист британской газеты The Sun Тарик Тахир 17 августа расценил презентацию концепт-проекта будущей атомной подводной лодки "Арктур" на форуме "Армия-2022" как сигнал недоброжелателям

2022-08-18T08:46

2022-08-18T08:46

2022-08-18T08:46

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"Россия представила свою самую современную подводную лодку (концепт-проект — ред.) <…> в качестве предупреждения Западу", — гласит заголовок статьи.Автор высоко оценил "радикальный" дизайн будущей подлодки. По его мнению, некоторые элементы выполнены "в стиле злодеев из фильмов о Джеймсе Бонде".Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" показало на форуме "Армия-2022" свое видение возможного будущего ракетных подводных крейсеров стратегического назначения — концепт-проект ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Арктур".По словам представителя бюро, подлодка сможет раньше обнаруживать противника за счет робототехники — подводных беспилотников, станет более скрытной за счет граненой формы и безвальной энергетики, а также будет иметь меньшее водоизмещение на 20 процентов за счет совершенствования ракетного оружия. Время появления — вторая половина XXI века.В Кремле ранее заверяли, что у России нет планов применения ядерного оружия. Глава российского МИД Сергей Лавров в апреле заявлял о "весьма существенных" рисках ядерной войны, однако подчеркивал, что принципиальная позиция России заключается в недопустимости применения ядерного оружия.

https://ukraina.ru/20220818/1037791729.html

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2022

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новости, россия, запад