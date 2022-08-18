"Это позорно": журналист WSJ осудил ЕС за идею запретить выдавать визы россиянам - 18.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220818/1037791413.html
"Это позорно": журналист WSJ осудил ЕС за идею запретить выдавать визы россиянам
"Это позорно": журналист WSJ осудил ЕС за идею запретить выдавать визы россиянам - 18.08.2022 Украина.ру
"Это позорно": журналист WSJ осудил ЕС за идею запретить выдавать визы россиянам
Возможный запрет на выдачу виз российским гражданам, обсуждаемый в Евросоюзе, представляет собой позорную перспективу. Таким мнением поделился на днях журналист Уильям Наттрас в статье для американского издания The Wall Street Journal
2022-08-18T07:55
2022-08-18T07:55
визы
новости
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103324/94/1033249426_0:263:2916:1903_1920x0_80_0_0_6aae16f2c26b65788ca56bb31cdc3a3b.jpg
"Это позорно, что в&nbsp;ЕС&nbsp;подумывают о том, чтобы обвинить во всех грехах обычных граждан, в то время как продолжают позволять российским государственным энергетическим гигантам зарабатывать миллиарды, поставляя топливо в Европу", — заявил обозреватель. По мнению Наттраса, это происходит лишь потому, что европейские лидеры оказались неспособны справиться с энергетическим кризисом без поставок из&nbsp;России, но при этом им необходимо сохранять видимую эффективность санкционного режима. Он констатировал, что у&nbsp;Европы&nbsp;закончились идеи, каким образом можно еще попытаться ослабить&nbsp;Москву, подчеркнув, что подобное предложение лишь обнажила ее слабость. Ранее&nbsp;Владимир Зеленский&nbsp;призвал страны закрыть границы для россиян на год, чтобы "увидеть результат". В интервью газете Washington Post он назвал запрет на зарубежные поездки самыми значимыми санкциями.Правительство&nbsp;Германии&nbsp;ранее вынесло на обсуждение проект решения&nbsp;ЕС&nbsp;о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент&nbsp;Латвии&nbsp;принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и&nbsp;Белоруссии. В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России.
https://ukraina.ru/20220816/1037745479.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103324/94/1033249426_169:0:2757:1941_1920x0_80_0_0_09cf720744fe73ee4b4217495468927a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
визы, новости, ес
визы, Новости, ЕС

"Это позорно": журналист WSJ осудил ЕС за идею запретить выдавать визы россиянам

07:55 18.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Возможный запрет на выдачу виз российским гражданам, обсуждаемый в Евросоюзе, представляет собой позорную перспективу. Таким мнением поделился на днях журналист Уильям Наттрас в статье для американского издания The Wall Street Journal
"Это позорно, что в ЕС подумывают о том, чтобы обвинить во всех грехах обычных граждан, в то время как продолжают позволять российским государственным энергетическим гигантам зарабатывать миллиарды, поставляя топливо в Европу", — заявил обозреватель.
По мнению Наттраса, это происходит лишь потому, что европейские лидеры оказались неспособны справиться с энергетическим кризисом без поставок из России, но при этом им необходимо сохранять видимую эффективность санкционного режима.

"Чтобы сохранить санкции, руководство Евросоюза готово пойти на дешевые пиар-акции против президента Путина. <…> Запрет на выдачу виз россиянам противоречит западным принципам свободы и толерантности", — подчеркнул журналист.

Он констатировал, что у Европы закончились идеи, каким образом можно еще попытаться ослабить Москву, подчеркнув, что подобное предложение лишь обнажила ее слабость.
Ранее Владимир Зеленский призвал страны закрыть границы для россиян на год, чтобы "увидеть результат". В интервью газете Washington Post он назвал запрет на зарубежные поездки самыми значимыми санкциями.
Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.
В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России.
Финляндия
16 августа, 18:40
Финляндия сократит количество выдаваемых виз для граждан РоссииПредложение МИД Финляндии о сокращении в десять раз количества туристических виз, выдаваемых гражданам России, утверждено правительством страны. Об этом сообщил 16 августа министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто
 
визыНовостиЕС
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:58Не HIMARS`ы. Военный эксперт о том, какая западная артиллерия ВСУ мешает русской армии
09:57Ересь и вырусь. Почему некоторые "внезапно прозрели"
09:49"Сбежать от хороших русских". За что Арестович набросился на украинцев
09:41Главное на 18 августа: в России и в мире
09:39МАГАТЭ и ЗАЭС, провокация для Гуттериша. Главное на Украине на утро 18 августа
09:36Минобороны РФ предупредило о готовящейся провокации Киева на Запорожской АЭС
09:11Сотрудник МИД РФ указал на особенность политики России по Тайваню
09:01Американский писатель: правительство США не должно строить свою политику на лжи из Киева
09:00Эксперт рассказал, как ШОС может стать более серьезной силой, чем НАТО
08:57Россия подала "ядерный" сигнал НАТО - National Interest
08:46Россия "пригрозила" Западу новой подлодкой - The Sun
08:45Эксперт предположил, зачем США пошли на обострение отношений с КНР
08:30"Усиленное строительство": Бородай рассказал, как восстанавливается жизнь в Донбассе
08:29"Слабые и глупые": Арестович оскорбил украинцев, ненавидящих россиян
08:16Запад может утратить интерес к Киеву через три месяца - Telegraph
08:15Эксперт объяснил, почему РФ сложно уничтожить поставки западного оружия на Украине
08:06Запад может навредить России в ООН - Reuters
08:00Военный эксперт о том, сколько потребуется времени РФ на разминирование мин "Лепесток"
07:55"Это позорно": журналист WSJ осудил ЕС за идею запретить выдавать визы россиянам
07:46США и Европа запросили заседание Совбеза ООН по Украине
Лента новостейМолния