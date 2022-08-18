https://ukraina.ru/20220818/1037791413.html
"Это позорно": журналист WSJ осудил ЕС за идею запретить выдавать визы россиянам
"Это позорно": журналист WSJ осудил ЕС за идею запретить выдавать визы россиянам - 18.08.2022 Украина.ру
"Это позорно": журналист WSJ осудил ЕС за идею запретить выдавать визы россиянам
Возможный запрет на выдачу виз российским гражданам, обсуждаемый в Евросоюзе, представляет собой позорную перспективу. Таким мнением поделился на днях журналист Уильям Наттрас в статье для американского издания The Wall Street Journal
2022-08-18T07:55
2022-08-18T07:55
2022-08-18T07:55
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"Это позорно, что в ЕС подумывают о том, чтобы обвинить во всех грехах обычных граждан, в то время как продолжают позволять российским государственным энергетическим гигантам зарабатывать миллиарды, поставляя топливо в Европу", — заявил обозреватель. По мнению Наттраса, это происходит лишь потому, что европейские лидеры оказались неспособны справиться с энергетическим кризисом без поставок из России, но при этом им необходимо сохранять видимую эффективность санкционного режима. Он констатировал, что у Европы закончились идеи, каким образом можно еще попытаться ослабить Москву, подчеркнув, что подобное предложение лишь обнажила ее слабость. Ранее Владимир Зеленский призвал страны закрыть границы для россиян на год, чтобы "увидеть результат". В интервью газете Washington Post он назвал запрет на зарубежные поездки самыми значимыми санкциями.Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России.
https://ukraina.ru/20220816/1037745479.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
визы, новости, ес
"Это позорно": журналист WSJ осудил ЕС за идею запретить выдавать визы россиянам
Возможный запрет на выдачу виз российским гражданам, обсуждаемый в Евросоюзе, представляет собой позорную перспективу. Таким мнением поделился на днях журналист Уильям Наттрас в статье для американского издания The Wall Street Journal
"Это позорно, что в ЕС подумывают о том, чтобы обвинить во всех грехах обычных граждан, в то время как продолжают позволять российским государственным энергетическим гигантам зарабатывать миллиарды, поставляя топливо в Европу", — заявил обозреватель.
По мнению Наттраса, это происходит лишь потому, что европейские лидеры оказались неспособны справиться с энергетическим кризисом без поставок из России, но при этом им необходимо сохранять видимую эффективность санкционного режима.
"Чтобы сохранить санкции, руководство Евросоюза готово пойти на дешевые пиар-акции против президента Путина. <…> Запрет на выдачу виз россиянам противоречит западным принципам свободы и толерантности", — подчеркнул журналист.
Он констатировал, что у Европы закончились идеи, каким образом можно еще попытаться ослабить Москву, подчеркнув, что подобное предложение лишь обнажила ее слабость.
Ранее Владимир Зеленский призвал страны закрыть границы для россиян на год, чтобы "увидеть результат". В интервью газете Washington Post он назвал запрет на зарубежные поездки самыми значимыми санкциями.
Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.
В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России.