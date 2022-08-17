https://ukraina.ru/20220817/1037762051.html
"Атомную войну получим даже без применения ядерного оружия" - военный эксперт Жилин. Видео
"Атомную войну получим даже без применения ядерного оружия" - военный эксперт Жилин. Видео - 17.08.2022 Украина.ру
"Атомную войну получим даже без применения ядерного оружия" - военный эксперт Жилин. Видео
Военный обозреватель Александр Жилин в интервью Украина.ру рассказал о главной международной проблеме, спровоцированной атаками на Запорожскую АЭС со стороны... Украина.ру, 17.08.2022
2022-08-17T12:21
2022-08-17T12:21
2022-08-17T12:21
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/11/1037761663_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8bb63127019b9604a6668012670039f4.jpg
Военный обозреватель Александр Жилин в интервью Украина.ру рассказал о главной международной проблеме, спровоцированной атаками на Запорожскую АЭС со стороны ВСУ, а также о последствиях использования киевским режимом запрещённого оружия: 00:36 – Донбасский фронт: на каких участках у наших подразделений есть реальные успехи?01:25 – Проблема обеспечения безопасности на Запорожской АЭС;05:27 – Насколько вероятно повторение проблемы на территориях других АЭС Украины? 06:38 – Кто должен взять на себя ответственность за урегулирование ситуации вокруг ЗАЭС?09:22 – Как бороться с запрещенными боеприпасами в городских условиях? Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/11/1037761663_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_97af5470115176b4d038595026d01556.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, видео
"Атомную войну получим даже без применения ядерного оружия" - военный эксперт Жилин. Видео
Военный обозреватель Александр Жилин в интервью Украина.ру рассказал о главной международной проблеме, спровоцированной атаками на Запорожскую АЭС со стороны ВСУ, а также о последствиях использования киевским режимом запрещённого оружия:
00:36 – Донбасский фронт: на каких участках у наших подразделений есть реальные успехи?
01:25 – Проблема обеспечения безопасности на Запорожской АЭС;
05:27 – Насколько вероятно повторение проблемы на территориях других АЭС Украины?
06:38 – Кто должен взять на себя ответственность за урегулирование ситуации вокруг ЗАЭС?
09:22 – Как бороться с запрещенными боеприпасами в городских условиях?
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.