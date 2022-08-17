https://ukraina.ru/20220817/1037762051.html

"Атомную войну получим даже без применения ядерного оружия" - военный эксперт Жилин. Видео

"Атомную войну получим даже без применения ядерного оружия" - военный эксперт Жилин. Видео - 17.08.2022 Украина.ру

"Атомную войну получим даже без применения ядерного оружия" - военный эксперт Жилин. Видео

Военный обозреватель Александр Жилин в интервью Украина.ру рассказал о главной международной проблеме, спровоцированной атаками на Запорожскую АЭС со стороны... Украина.ру, 17.08.2022

2022-08-17T12:21

2022-08-17T12:21

2022-08-17T12:21

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Военный обозреватель Александр Жилин в интервью Украина.ру рассказал о главной международной проблеме, спровоцированной атаками на Запорожскую АЭС со стороны ВСУ, а также о последствиях использования киевским режимом запрещённого оружия: 00:36 – Донбасский фронт: на каких участках у наших подразделений есть реальные успехи?01:25 – Проблема обеспечения безопасности на Запорожской АЭС;05:27 – Насколько вероятно повторение проблемы на территориях других АЭС Украины? 06:38 – Кто должен взять на себя ответственность за урегулирование ситуации вокруг ЗАЭС?09:22 – Как бороться с запрещенными боеприпасами в городских условиях? Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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