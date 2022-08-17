"Атомную войну получим даже без применения ядерного оружия" - военный эксперт Жилин. Видео - 17.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220817/1037762051.html
"Атомную войну получим даже без применения ядерного оружия" - военный эксперт Жилин. Видео
"Атомную войну получим даже без применения ядерного оружия" - военный эксперт Жилин. Видео - 17.08.2022 Украина.ру
"Атомную войну получим даже без применения ядерного оружия" - военный эксперт Жилин. Видео
Военный обозреватель Александр Жилин в интервью Украина.ру рассказал о главной международной проблеме, спровоцированной атаками на Запорожскую АЭС со стороны... Украина.ру, 17.08.2022
2022-08-17T12:21
2022-08-17T12:21
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/11/1037761663_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8bb63127019b9604a6668012670039f4.jpg
Военный обозреватель Александр Жилин в интервью Украина.ру рассказал о главной международной проблеме, спровоцированной атаками на Запорожскую АЭС со стороны ВСУ, а также о последствиях использования киевским режимом запрещённого оружия: 00:36 – Донбасский фронт: на каких участках у наших подразделений есть реальные успехи?01:25 – Проблема обеспечения безопасности на Запорожской АЭС;05:27 – Насколько вероятно повторение проблемы на территориях других АЭС Украины? 06:38 – Кто должен взять на себя ответственность за урегулирование ситуации вокруг ЗАЭС?09:22 – Как бороться с запрещенными боеприпасами в городских условиях? Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/11/1037761663_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_97af5470115176b4d038595026d01556.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, видео
Видео

"Атомную войну получим даже без применения ядерного оружия" - военный эксперт Жилин. Видео

12:21 17.08.2022
 
Читать в
Военный обозреватель Александр Жилин в интервью Украина.ру рассказал о главной международной проблеме, спровоцированной атаками на Запорожскую АЭС со стороны ВСУ, а также о последствиях использования киевским режимом запрещённого оружия:
00:36 – Донбасский фронт: на каких участках у наших подразделений есть реальные успехи?
01:25 – Проблема обеспечения безопасности на Запорожской АЭС;
05:27 – Насколько вероятно повторение проблемы на территориях других АЭС Украины?
06:38 – Кто должен взять на себя ответственность за урегулирование ситуации вокруг ЗАЭС?
09:22 – Как бороться с запрещенными боеприпасами в городских условиях?
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
 
Видео
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:48Буржуйки, уголь и дрова: Садовой призвал львовян готовиться к тяжелой зиме
12:45Александр Бородай о задержании Стрелкова и его перспективах
12:26Членов террористической организации задержали в Джанкое и Ялте
12:23Россия, Украина, Запад: сколько стоит победа
12:21"Атомную войну получим даже без применения ядерного оружия" - военный эксперт Жилин. Видео
12:15Жена министра обороны Украины рассказала о его президентских амбициях
12:00Заготовка дров на зиму, ответ РФ на угрозы Киева. Главное на Украине на 12:00 17 августа
11:47Капитан Тягнибок: стало известно, чем занимается лидер "Свободы" во время спецоперации
11:17Анджелина Джоли не захотела встречаться со львовскими властями
10:59На Украине объявили в розыск бывшего сотрудника СБУ, перешедшего на сторону ДНР
10:57Ситуация патовая, а ставки непомерны! Царёв рассказал, что будет с Запорожской АЭС. Видео
10:50Террор вместо контрнаступления. Зеленский приближает крах своей власти
10:45Мир с Россией – МИД Китая
10:40Два камня преткновения. Военный эксперт о том, сколько всушников нужно выбить из Авдеевки
10:36Истерика "вдохновляющего лидера": главное из интервью Зеленского
10:32Американский журналист рассказал об "отчаянной попытке" Зеленского
10:31Латвийский певец решил психологически поддержать украинцев "Байрактаром"
10:27Арестович предложил украинцам расплатиться жизнями за глупость
10:22Булгаков вернется: соцсети о борьбе с памятниками в Киеве
10:19Предупреждение Путина напугало британскую прессу
Лента новостейМолния