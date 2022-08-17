https://ukraina.ru/20220817/1037757520.html
Ситуация патовая, а ставки непомерны! Царёв рассказал, что будет с Запорожской АЭС. Видео
Ситуация патовая, а ставки непомерны! Царёв рассказал, что будет с Запорожской АЭС. Видео - 17.08.2022 Украина.ру
Ситуация патовая, а ставки непомерны! Царёв рассказал, что будет с Запорожской АЭС. Видео
Депутат Верховной рады 4-7 созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру прокомментировал диверсии в Крыму, назвал способы предотвращения атаки на Запорожскую АЭС, а... Украина.ру, 17.08.2022
2022-08-17T10:57
2022-08-17T10:57
2022-08-17T10:57
видео
олег царев
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Депутат Верховной рады 4-7 созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру прокомментировал диверсии в Крыму, назвал способы предотвращения атаки на Запорожскую АЭС, а также рассказал, чего ожидать к 24 августа, когда Украина будет отмечать День независимости: 01:05 – Подробности взрывов в Крыму: почему молчит Министерство обороны?11:10 – Как России защитить Запорожскую АЭС?15:30 – Почему Украина поднимает ставки?17:40 – Чего ожидать к 24 августа?19:28 – Каким будет конец однополярного мира;20:30 – Списание кредитов и долгов по ЖКХ: что еще происходит на освобожденных территориях?Начиная с 7 августа Киев наносит удары по ЗАЭС. Власти Запорожья сообщали о планах Украины по уничтожению склада ядерных отходов, где хранятся тысячи тонн радиоактивных веществ. В МИД РФ подчеркивали, что атаки ВСУ становятся актом ядерного терроризма.12 августа ситуацию вокруг Запорожской АЭС обсуждали во время заседания Совбеза ООН. Украина пыталась протолкнуть свою версию происходящего, однако ее никто не поддержал, указывает зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Его поразил сам факт, что представитель Киева решился сказать, что ЗАЭС на освобожденной территории обстреливает сама Россия.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, олег царев, видео
Депутат Верховной рады 4-7 созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру прокомментировал диверсии в Крыму, назвал способы предотвращения атаки на Запорожскую АЭС, а также рассказал, чего ожидать к 24 августа, когда Украина будет отмечать День независимости:
01:05 – Подробности взрывов в Крыму: почему молчит Министерство обороны?
11:10 – Как России защитить Запорожскую АЭС?
15:30 – Почему Украина поднимает ставки?
17:40 – Чего ожидать к 24 августа?
19:28 – Каким будет конец однополярного мира;
20:30 – Списание кредитов и долгов по ЖКХ: что еще происходит на освобожденных территориях?
Начиная с 7 августа Киев наносит удары по ЗАЭС. Власти Запорожья сообщали о планах Украины по уничтожению склада ядерных отходов, где хранятся тысячи тонн радиоактивных веществ. В МИД РФ подчеркивали, что атаки ВСУ становятся актом ядерного терроризма.
12 августа ситуацию вокруг Запорожской АЭС обсуждали во время заседания Совбеза ООН. Украина пыталась протолкнуть свою версию происходящего, однако ее никто не поддержал, указывает зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Его поразил сам факт, что представитель Киева решился сказать, что ЗАЭС на освобожденной территории обстреливает сама Россия.