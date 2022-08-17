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Арестович предложил украинцам расплатиться жизнями за глупость
Арестович предложил украинцам расплатиться жизнями за глупость - 17.08.2022 Украина.ру
Арестович предложил украинцам расплатиться жизнями за глупость
Украинцы - глупые и слабые, и за это расплатятся своими жизнями, и жизнями тысяч родных и близких, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович 16 августа в своем Telegram-канале
2022-08-17T10:27
2022-08-17T10:27
2022-08-17T10:27
новости
алексей арестович
украина
украинцы
сво
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Жители Украины не блистали умом и силой в мирное время, заявил Арестович. Теперь из-за их "слабости и глупости", сторону Киева не занимают ни русские, ни белорусы. Они не отправят в Киев деньги, и украинцам самим придется оплачивать военные расходы, заявил Арестович.Украинцы оправдывают "слабость и глупость" войной, а воевать не умеют, заявил Арестович. Противник, с которым они взялись бороться, в десятки раз мощнее. Украинцы, заключил он, ненавидят и отгораживаются там, где якобы должны "провоцировать и вовлекать".
https://ukraina.ru/20220812/1037556206.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей арестович, украина, украинцы, сво
Арестович предложил украинцам расплатиться жизнями за глупость
Украинцы - глупые и слабые, и за это расплатятся своими жизнями, и жизнями тысяч родных и близких, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович 16 августа в своем Telegram-канале
Жители Украины не блистали умом и силой в мирное время, заявил Арестович. Теперь из-за их "слабости и глупости", сторону Киева не занимают ни русские, ни белорусы. Они не отправят в Киев деньги, и украинцам самим придется оплачивать военные расходы, заявил Арестович.
Таков путь слабых и глупых - бесконечно воспроизводить ситуацию, закрепляющую их слабость и глупость. Этот путь вы выбрали сами. Вам и расхлебывать
Алексей Арестович
советник главы Офиса президента Украины
Украинцы оправдывают "слабость и глупость" войной, а воевать не умеют, заявил Арестович. Противник, с которым они взялись бороться, в десятки раз мощнее. Украинцы, заключил он, ненавидят и отгораживаются там, где якобы должны "провоцировать и вовлекать".