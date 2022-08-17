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Арестович предложил украинцам расплатиться жизнями за глупость

Арестович предложил украинцам расплатиться жизнями за глупость - 17.08.2022 Украина.ру

Арестович предложил украинцам расплатиться жизнями за глупость

Украинцы - глупые и слабые, и за это расплатятся своими жизнями, и жизнями тысяч родных и близких, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович 16 августа в своем Telegram-канале

2022-08-17T10:27

2022-08-17T10:27

2022-08-17T10:27

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Жители Украины не блистали умом и силой в мирное время, заявил Арестович. Теперь из-за их "слабости и глупости", сторону Киева не занимают ни русские, ни белорусы. Они не отправят в Киев деньги, и украинцам самим придется оплачивать военные расходы, заявил Арестович.Украинцы оправдывают "слабость и глупость" войной, а воевать не умеют, заявил Арестович. Противник, с которым они взялись бороться, в десятки раз мощнее. Украинцы, заключил он, ненавидят и отгораживаются там, где якобы должны "провоцировать и вовлекать".

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новости, алексей арестович, украина, украинцы, сво