Арестович предложил украинцам расплатиться жизнями за глупость - 17.08.2022 Украина.ру
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Арестович предложил украинцам расплатиться жизнями за глупость
Арестович предложил украинцам расплатиться жизнями за глупость - 17.08.2022 Украина.ру
Арестович предложил украинцам расплатиться жизнями за глупость
Украинцы - глупые и слабые, и за это расплатятся своими жизнями, и жизнями тысяч родных и близких, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович 16 августа в своем Telegram-канале
2022-08-17T10:27
2022-08-17T10:27
новости
алексей арестович
украина
украинцы
сво
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Жители Украины не блистали умом и силой в мирное время, заявил Арестович. Теперь из-за их "слабости и глупости", сторону Киева не занимают ни русские, ни белорусы. Они не отправят в Киев деньги, и украинцам самим придется оплачивать военные расходы, заявил Арестович.Украинцы оправдывают "слабость и глупость" войной, а воевать не умеют, заявил Арестович. Противник, с которым они взялись бороться, в десятки раз мощнее. Украинцы, заключил он, ненавидят и отгораживаются там, где якобы должны "провоцировать и вовлекать".
https://ukraina.ru/20220812/1037556206.html
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новости, алексей арестович, украина, украинцы, сво
Новости, Алексей Арестович, Украина, украинцы, СВО

Арестович предложил украинцам расплатиться жизнями за глупость

10:27 17.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Constantine Romanchukалексей арестович
алексей арестович - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Constantine Romanchuk
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Украинцы - глупые и слабые, и за это расплатятся своими жизнями, и жизнями тысяч родных и близких, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович 16 августа в своем Telegram-канале
Жители Украины не блистали умом и силой в мирное время, заявил Арестович. Теперь из-за их "слабости и глупости", сторону Киева не занимают ни русские, ни белорусы. Они не отправят в Киев деньги, и украинцам самим придется оплачивать военные расходы, заявил Арестович.
Таков путь слабых и глупых - бесконечно воспроизводить ситуацию, закрепляющую их слабость и глупость. Этот путь вы выбрали сами. Вам и расхлебывать
Алексей Арестович
советник главы Офиса президента Украины
Украинцы оправдывают "слабость и глупость" войной, а воевать не умеют, заявил Арестович. Противник, с которым они взялись бороться, в десятки раз мощнее. Украинцы, заключил он, ненавидят и отгораживаются там, где якобы должны "провоцировать и вовлекать".
Алексей Арестович
12 августа, 07:48
Сможем построить первую в мире стендап-республику: о президентских амбициях Арестовича
 
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