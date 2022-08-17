Стариков рассказал, чем можно ответить Латвии на признание России "страной-террористом" - 17.08.2022 Украина.ру
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Стариков рассказал, чем можно ответить Латвии на признание России "страной-террористом"
Стариков рассказал, чем можно ответить Латвии на признание России "страной-террористом" - 17.08.2022 Украина.ру
Стариков рассказал, чем можно ответить Латвии на признание России "страной-террористом"
Жесткое заявление Министерства иностранных дел России по поводу очередных русофобских действий Латвии радует своей тональностью, но этого мало, заявил писатель Николай Стариков. Об этом он сказал интервью изданию Украина.ру
2022-08-17T07:00
2022-08-17T07:00
николай стариков
латвия
газ
санкции
новости
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По словам Старикова, адекватной мерой была бы остановка поставок природного газа в Латвию. Писатель предложил принять законодательные акты, запрещающие продажу российского газа в Латвию. По мнению Старикова, другие меры воздействия на такие государства, как Латвия, не имеют никакого смысла. Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220813/1037580404.html
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николай стариков, латвия, газ, санкции, новости
Николай Стариков, Латвия, газ, Санкции, Новости

Стариков рассказал, чем можно ответить Латвии на признание России "страной-террористом"

07:00 17.08.2022
 
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Жесткое заявление Министерства иностранных дел России по поводу очередных русофобских действий Латвии радует своей тональностью, но этого мало, заявил писатель Николай Стариков. Об этом он сказал интервью изданию Украина.ру
По словам Старикова, адекватной мерой была бы остановка поставок природного газа в Латвию.
У меня сразу вопрос возникает. Я два дня назад прочитал в СМИ, что вроде как Латвия возобновила покупку российского газа. Она же прекратила, и закон даже издала, что нельзя его приобретать. И вот, вроде как через посредников — начала это делать. Но это же недопустимо. Зачем же наши прибалтийские соседи так мучаются? Я думаю, что надо их избавить от этого тоталитарного, злого, теперь еще и агрессивного российского газа.
Николай Стариков
Писатель
Писатель предложил принять законодательные акты, запрещающие продажу российского газа в Латвию.
Здесь надо принять закон, что российский газ не может быть продаваем в Латвию, ну никак! Соответственно, тот, кто пытается быть посредником, сам попадет под российские санкции, мы ему не будем продавать газ, если он будет это делать.
Николай Стариков
Писатель
По мнению Старикова, другие меры воздействия на такие государства, как Латвия, не имеют никакого смысла.
Сергей Марков - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 04:45
Латвия тайно согласилась оплачивать российский газ рублями — МарковЛатвия тайно, закрыто согласилась платить рублями за российский газ. Об этом рассказал политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
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