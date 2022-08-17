Стариков рассказал, чем можно ответить Латвии на признание России "страной-террористом"
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКнижный фестиваль "Красная площадь". День второй
Жесткое заявление Министерства иностранных дел России по поводу очередных русофобских действий Латвии радует своей тональностью, но этого мало, заявил писатель Николай Стариков. Об этом он сказал интервью изданию Украина.ру
По словам Старикова, адекватной мерой была бы остановка поставок природного газа в Латвию.
У меня сразу вопрос возникает. Я два дня назад прочитал в СМИ, что вроде как Латвия возобновила покупку российского газа. Она же прекратила, и закон даже издала, что нельзя его приобретать. И вот, вроде как через посредников — начала это делать. Но это же недопустимо. Зачем же наши прибалтийские соседи так мучаются? Я думаю, что надо их избавить от этого тоталитарного, злого, теперь еще и агрессивного российского газа.
Писатель предложил принять законодательные акты, запрещающие продажу российского газа в Латвию.
Здесь надо принять закон, что российский газ не может быть продаваем в Латвию, ну никак! Соответственно, тот, кто пытается быть посредником, сам попадет под российские санкции, мы ему не будем продавать газ, если он будет это делать.
По мнению Старикова, другие меры воздействия на такие государства, как Латвия, не имеют никакого смысла.
Полностью интервью можно прочитать здесь.