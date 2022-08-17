Стариков рассказал, чем можно ответить Латвии на признание России "страной-террористом"

У меня сразу вопрос возникает. Я два дня назад прочитал в СМИ, что вроде как Латвия возобновила покупку российского газа. Она же прекратила, и закон даже издала, что нельзя его приобретать. И вот, вроде как через посредников — начала это делать. Но это же недопустимо. Зачем же наши прибалтийские соседи так мучаются? Я думаю, что надо их избавить от этого тоталитарного, злого, теперь еще и агрессивного российского газа.

Николай Стариков Писатель Писатель