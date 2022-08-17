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"Если всё перечислять, места не хватит": Рогов призвал провести операцию "Гласность"
Владимир Рогов призвал провести операцию "Гласность"
"Если всё перечислять, места не хватит": Рогов призвал провести операцию "Гласность"
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру рассказал, в каком состоянии находятся стратегические объекты ЗАЭС
2022-08-17T05:15
2022-08-17T05:15
2022-08-17T05:15
новости
запорожская область
запорожская аэс
владимир рогов
украина
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По мнению Рогова, люди слишком мало знают о преступлениях режима Владимира Зеленского и поэтому важно проводить операцию "Гласность", - громче и активнее рассказывать о том, какие провокации готовит Киев. По его словам, ВСУ наносят все более прицельные удары по стратегическим объектам Запорожской АЭС.Когда удары наносились тяжелой артиллерией, были перебиты кабели, которые обеспечивают подачу электроэнергии и необходимы для функционирования энергоблока, добавил он. Было уже несколько пожаров. Если перечислять все, что произошло за последнее время, не хватит места, заключил он.Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220815/1037695888.html
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новости, запорожская область, запорожская аэс, владимир рогов, украина
Новости, Запорожская область, Запорожская АЭС, Владимир Рогов, Украина
"Если всё перечислять, места не хватит": Рогов призвал провести операцию "Гласность"
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру рассказал, в каком состоянии находятся стратегические объекты ЗАЭС
По мнению Рогова, люди слишком мало знают о преступлениях режима Владимира Зеленского и поэтому важно проводить операцию "Гласность", - громче и активнее рассказывать о том, какие провокации готовит Киев. По его словам, ВСУ наносят все более прицельные удары по стратегическим объектам Запорожской АЭС.
Буквально недавно террористы Зеленского били по станции из ракетных систем залпового огня "Ураган". Это мощное оружие. Осколки ракетных двигателей упали примерно в четырехстах метрах от действующего энергоблока, в зоне поражения оказался и район сухого хранилища отработанного ядерного топлива - СХОЯТ, и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.
Владимир Рогов
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией"
Когда удары наносились тяжелой артиллерией, были перебиты кабели, которые обеспечивают подачу электроэнергии и необходимы для функционирования энергоблока, добавил он.
Было уже несколько пожаров. Если перечислять все, что произошло за последнее время, не хватит места, заключил он.
Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру
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