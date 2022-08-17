https://ukraina.ru/20220817/1037717920.html

"Если всё перечислять, места не хватит": Рогов призвал провести операцию "Гласность"

Владимир Рогов призвал провести операцию "Гласность"

"Если всё перечислять, места не хватит": Рогов призвал провести операцию "Гласность"

Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру рассказал, в каком состоянии находятся стратегические объекты ЗАЭС

2022-08-17T05:15

2022-08-17T05:15

2022-08-17T05:15

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По мнению Рогова, люди слишком мало знают о преступлениях режима Владимира Зеленского и поэтому важно проводить операцию "Гласность", - громче и активнее рассказывать о том, какие провокации готовит Киев. По его словам, ВСУ наносят все более прицельные удары по стратегическим объектам Запорожской АЭС.Когда удары наносились тяжелой артиллерией, были перебиты кабели, которые обеспечивают подачу электроэнергии и необходимы для функционирования энергоблока, добавил он. Было уже несколько пожаров. Если перечислять все, что произошло за последнее время, не хватит места, заключил он.Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220815/1037695888.html

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новости, запорожская область, запорожская аэс, владимир рогов, украина