"Татарка, боровшаяся за русское дело". В ДНР погибла молодая военкор Земфира Сулейманова
15:04 16.08.2022 (обновлено: 15:53 16.08.2022)
© Александр "Варяг" МатюшинЗемфира Сулейманова
© Александр "Варяг" Матюшин
Из ДНР пришла трагическая весть: на дороге под Донецком на украинской мине подорвалась 23-летняя российская военкор Земфира Сулейманова.
Об обстоятельствах её гибели Украина.ру рассказал донецкий военкор, общественный деятель Александр "Варяг" Матюшин.
"Земфира приехала в Донбасс из Нижнего Новгорода за 3-4 дня до своей трагической гибели. Она сама татарка, но тема освобождения русских, борьбы русских за свои права и культуру, за воссоединение всех русских в одном государстве была и её темой.
Все знали Земфиру как политически активную девушку - она состояла в партии "Другая Россия Э. В. Лимонова".
К тому же на Запорожском направлении воевал ее родной брат - Рамзан Сулейманов, позывной "Сулейман". Мы все называем его Рома. Ему 37 лет. У него к моменту приезда в Донецк сестры закончился военный контракт, поэтому он волонтерил в ДНР, и через некоторое время собирался снова заключить контракт".
По словам Матюшина, в этот понедельник вечером Земфира вместе с 23-летним бойцом подразделения "Пятнашка" с позывным "Брут" поехали на бронированном бусике (инкассаторской машине – прим.) на полигон под Донецком. Девушка должна была снять ролик, как "Брут" стреляет из СВД (снайперская винтовка Драгунова – прим.).
"К 6 часам вечера, проехав Ленинский район, машина выехала на ДКАД (Донецкая кольцевая автодорога – прим.) и повернула направо на Александровку. Это запорожское направление. За рулем был "Брут". На дороге лежала украинская мина ПМ-1 – видимо, украинцы сбросили ее с беспилотника. На этой дороге, кстати, недавно на украинских минах подорвались два КАМАЗа.
Не знаю почему, водитель не заметил мину и наехал на нее. В результате взрыва ему оторвало руку, но он остался жив, а Земфире – руку и две ноги. Бусик практически весь раскурочен.
Ребят отвезли в Республиканскую травматологию. Земфира прожила еще 5 часов. Еще до полуночи нам сообщили, что она умерла".
© Александр "Варяг" МатюшинЗемфира Сулейманова
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Земфира Сулейманова
© Александр "Варяг" Матюшин
© Александр "Варяг" МатюшинЗемфира Сулейманова
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Земфира Сулейманова
© Александр "Варяг" Матюшин
© Александр "Варяг" МатюшинЗемфира Сулейманова
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Земфира Сулейманова
© Александр "Варяг" Матюшин
© Александр "Варяг" МатюшинЗемфира Сулейманова
4 из 4
Земфира Сулейманова
© Александр "Варяг" Матюшин
1 из 4
Земфира Сулейманова
© Александр "Варяг" Матюшин
2 из 4
Земфира Сулейманова
© Александр "Варяг" Матюшин
3 из 4
Земфира Сулейманова
© Александр "Варяг" Матюшин
4 из 4
Земфира Сулейманова
© Александр "Варяг" Матюшин
Матюшин говорит, что среди российской патриотической молодежи с началом СВО помимо темы добровольчества стала очень популярна тема "волонтерства и военкорства". Донецк для подобных молодых людей превратился в своеобразную Мекку, где было можно было себя реализовать в подобных начинаниях.
Земфира была одной из таких людей.
"Обычно в Донецк едут неравнодушные товарищи с горячим сердцем. Непоседы. Они не могут быть в стороне от общего русского дела.
Земфира тоже хотела внести свой вклад в нашу борьбу. И у нее были нужные качества характера для этого: она была деятельной, очень энергичной девушкой, веселой, постоянно все хотела снимать, была бесстрашной, совершенно не боялась ехать в обстреливаемые места.
У нее были большие планы на будущее: ей хотелось состоятся в качестве военкора. Земфира, если так можно выразиться, стала тиктокером партии "Другая Россия". Сама снимала и монтировала ролики на партийную тематику", - рассказал Матюшин.
Сейчас "Варяг" с товарищами ищут возможность, как отправить тело Земфиры в Россию.
Сегодня мирные люди в ДНР гибнут не только от обстрелов, но и от мин. Украинские "Ураганы" забрасывают их пачками с помощью ракет – речь идет о мини-минах "Лепесток", а беспилотники сбрасывают противопехотные мины на автомагистрали, чтобы затруднить проезд по ним военных колонн. Но жертвами минирования становятся, как правило, беззащитные мирные люди.