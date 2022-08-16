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Военный эксперт о том, как авиация России справится с шикарной тактикой украинской ПВО
Военный эксперт о том, как авиация России справится с шикарной тактикой украинской ПВО - 16.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт о том, как авиация России справится с шикарной тактикой украинской ПВО
Украинские средства ПВО используют тактику засад, которая применялась зенитной артиллерией в годы Великой Отечественной войны, а советские ракетчики вместе с вьетнамскими ее стали широко применять во Вьетнаме. Она приносила шикарные результаты. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-16T12:29
2022-08-16T12:29
2022-08-16T12:29
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Чтобы избежать поражения, авиация должна отказаться от полетов по одному и тому же маршруту. Еще нужно прикрытие со стороны наших радиолокационных средств и ракет, которые в состоянии выводить из строя ЗРК, констатировал эксперт.Поэтому мы опять возвращаемся к тому, что нам нужно гораздо больше беспилотников. Они должны засекать, обнаруживать позицию и наносить по ним удары. Они должны работать против HIMARS`ов и против зенитно-ракетных комплексов, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пво, россия, украина
Новости, ПВО, Россия, Украина
Военный эксперт о том, как авиация России справится с шикарной тактикой украинской ПВО
Украинские средства ПВО используют тактику засад, которая применялась зенитной артиллерией в годы Великой Отечественной войны, а советские ракетчики вместе с вьетнамскими ее стали широко применять во Вьетнаме. Она приносила шикарные результаты. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Чтобы избежать поражения, авиация должна отказаться от полетов по одному и тому же маршруту. Еще нужно прикрытие со стороны наших радиолокационных средств и ракет, которые в состоянии выводить из строя ЗРК, констатировал эксперт.
"Но противник использует данные со спутников и электронных систем НАТО. Фактически вражеские ЗРК включаются на маленький промежуток времени, чтобы мы не успели захватить и уничтожить. Включили, произвели пуск, выключились", - сетует Кнутов.
Поэтому мы опять возвращаемся к тому, что нам нужно гораздо больше беспилотников. Они должны засекать, обнаруживать позицию и наносить по ним удары. Они должны работать против HIMARS`ов и против зенитно-ракетных комплексов, заключил собеседник издания.