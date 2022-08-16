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Военный эксперт о том, как авиация России справится с шикарной тактикой украинской ПВО

Военный эксперт о том, как авиация России справится с шикарной тактикой украинской ПВО - 16.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт о том, как авиация России справится с шикарной тактикой украинской ПВО

Украинские средства ПВО используют тактику засад, которая применялась зенитной артиллерией в годы Великой Отечественной войны, а советские ракетчики вместе с вьетнамскими ее стали широко применять во Вьетнаме. Она приносила шикарные результаты. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

2022-08-16T12:29

2022-08-16T12:29

2022-08-16T12:29

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Чтобы избежать поражения, авиация должна отказаться от полетов по одному и тому же маршруту. Еще нужно прикрытие со стороны наших радиолокационных средств и ракет, которые в состоянии выводить из строя ЗРК, констатировал эксперт.Поэтому мы опять возвращаемся к тому, что нам нужно гораздо больше беспилотников. Они должны засекать, обнаруживать позицию и наносить по ним удары. Они должны работать против HIMARS`ов и против зенитно-ракетных комплексов, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, пво, россия, украина