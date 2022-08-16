https://ukraina.ru/20220816/1037718543.html

Военный эксперт рассказал, как немецкие ПВО прикроют приезд Зеленского в Харьков

Военный эксперт рассказал, как немецкие ПВО прикроют приезд Зеленского в Харьков - 16.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как немецкие ПВО прикроют приезд Зеленского в Харьков

Поставки на Украину странами Западной Европы систем ПВО NASAMS, IRIS-T и тех же "Гепардов" - это просто попытка оказать политическую поддержку киевскому режиму. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру

2022-08-16T12:16

2022-08-16T12:16

2022-08-16T12:16

новости

германия

владимир зеленский

харьков

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037662431_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_480c70393d4874f33da629e213a21441.jpg.webp

Ранее в сводке Минобороны было сказано, что российские войска уничтожили немецкую самоходную зенитку "Гепард" в Николаевской области.Эксперт считает, что это лишь попытка формально выполнить то, о чем на базе "Раммштайн" договаривались несколько десятком западных стран под нажимом США, не потеряв собственную обороноспособность.Если бы киевский режим не осознавал, что Запад подпирает его плечом или пистолетом у затылка, он бы выполнил справедливые и посильные требования России: конституционный внеблоковый статус, запрет националистических группировок и запрет биологических лабораторий Пентагона. Но из-за того, к чему они пришли сейчас, Россия выдвигает другие требования и добьется их выполнения, заключил собеседник издания.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, владимир зеленский, харьков, пво