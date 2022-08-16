https://ukraina.ru/20220816/1037718543.html
Военный эксперт рассказал, как немецкие ПВО прикроют приезд Зеленского в Харьков
Военный эксперт рассказал, как немецкие ПВО прикроют приезд Зеленского в Харьков - 16.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как немецкие ПВО прикроют приезд Зеленского в Харьков
Поставки на Украину странами Западной Европы систем ПВО NASAMS, IRIS-T и тех же "Гепардов" - это просто попытка оказать политическую поддержку киевскому режиму. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру
2022-08-16T12:16
2022-08-16T12:16
2022-08-16T12:16
новости
германия
владимир зеленский
харьков
пво
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Ранее в сводке Минобороны было сказано, что российские войска уничтожили немецкую самоходную зенитку "Гепард" в Николаевской области.Эксперт считает, что это лишь попытка формально выполнить то, о чем на базе "Раммштайн" договаривались несколько десятком западных стран под нажимом США, не потеряв собственную обороноспособность.Если бы киевский режим не осознавал, что Запад подпирает его плечом или пистолетом у затылка, он бы выполнил справедливые и посильные требования России: конституционный внеблоковый статус, запрет националистических группировок и запрет биологических лабораторий Пентагона. Но из-за того, к чему они пришли сейчас, Россия выдвигает другие требования и добьется их выполнения, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, владимир зеленский, харьков, пво
Новости, Германия, Владимир Зеленский, Харьков, ПВО
Военный эксперт рассказал, как немецкие ПВО прикроют приезд Зеленского в Харьков
Поставки на Украину странами Западной Европы систем ПВО NASAMS, IRIS-T и тех же "Гепардов" - это просто попытка оказать политическую поддержку киевскому режиму. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру
Ранее в сводке Минобороны было сказано, что российские войска уничтожили немецкую самоходную зенитку "Гепард" в Николаевской области.
Эксперт считает, что это лишь попытка формально выполнить то, о чем на базе "Раммштайн" договаривались несколько десятком западных стран под нажимом США, не потеряв собственную обороноспособность.
"Этот "Гепард" - это середина прошлого века. Это несерьезно. Это не закроет небо над Украиной. Речь идет лишь о 10-15-20 км дальности. Любая из этих систем ПВО носит объектовый характер. Грубо говоря, можно прикрыть приезд Зеленского в Харьков, но нельзя прикрыть Харьков", - указал Хроленко.
Если бы киевский режим не осознавал, что Запад подпирает его плечом или пистолетом у затылка, он бы выполнил справедливые и посильные требования России: конституционный внеблоковый статус, запрет националистических группировок и запрет биологических лабораторий Пентагона. Но из-за того, к чему они пришли сейчас, Россия выдвигает другие требования и добьется их выполнения, заключил собеседник издания.