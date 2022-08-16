https://ukraina.ru/20220816/1037716657.html

Ядерная угроза, жертвы ВСУ, победа России. Главное на Украине на 12:00 16 августа

Ядерная угроза, жертвы ВСУ, победа России. Главное на Украине на 12:00 16 августа - 16.08.2022 Украина.ру

Ядерная угроза, жертвы ВСУ, победа России. Главное на Украине на 12:00 16 августа

Украина.ру, 16.08.2022

2022-08-16T12:00

2022-08-16T12:00

2022-08-16T12:35

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Посольство России обвинило США в создании угрозы конфликта ядерных держав. Девять человек стали жертвами обстрелов ДНР украинскими военными. В НАТО не сомневаются в победе России на УкраинеШаги США по втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте происходящего на Украине могут спровоцировать прямое военное столкновение ядерных держав, говорится в опубликованном в Telegram заявлении российского посольства в Вашингтоне.«Сегодня США продолжают действовать без оглядки на безопасность и интересы других стран, что способствует повышению ядерных рисков. Американские шаги по дальнейшему втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса чреваты непредсказуемой эскалацией и прямым военным столкновением ядерных держав», — заявили в дипмиссии.Так дипломаты отреагировали на заявления представителей американской администрации о том, что действия России якобы не соответствуют статусу ответственной ядерной державы.Дипломаты назвали обвинения Вашингтона странными, так как их выдвигает «страна, в 1945 году подвергшая атомной бомбардировке мирное население Хиросимы и Нагасаки».«Предлагаем Вашингтону внимательнее присмотреться к собственной политике в ядерной сфере вместо того, чтобы выдвигать необоснованные обвинения в адрес тех стран, чьи взгляды на мироустройство не совпадают с американскими», — заключили в российском представительстве.Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в рамках брифинга назвал военную активность России около Запорожской АЭС вершиной безответственности и призвал прекратить боевые действия в этом районе, а также вернуть контроль над станцией Украине.«Это не то, чего мы ожидаем от страны, претендующей на роль ответственной ядерной державы. Мы считаем, что боевые действия там опасны, это безответственно», — сказал он.США уже призывали Россию передать контроль над АЭС Украине, а также создать около нее демилитаризованную зону. Сейчас территория Запорожской АЭС — крупнейшей атомной электростанции в Европе — контролируется российскими военными, но самой станцией управляют украинские операторы.Россия и Украина регулярно обвиняют друг друга в обстрелах АЭС, однако в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) считают, что сейчас непосредственной угрозы ядерной безопасности в связи с боевыми действиями нет.В российском представительстве при ООН настаивают, что вывод войск с территории Запорожской АЭС сделает ее уязвимой для атак и приведет к «чудовищным провокациям» со стороны Киева.Бои за ДонбассПредставительство Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в ДНР информировало о 53 фактах ведения огня со стороны украинских военных за сутки.На донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 152 мм, танк, минометы 120 мм.На ясиноватском — артиллерию 152 мм.На горловском — артиллерию 155, 152 и 122 мм, танк, минометы 120 мм.Всего украинцы выпустили 361 единицу различных боеприпасов.Под вражеским огнем оказались районы десяти населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Ленинский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Гольмовский, Зайцево, Горловка (Никитовский и Калининский районы), Железная Балка, Ясиноватая, Васильевка, Макеевка (Червоногвардейский район), Ясное, Еленовка.Поступили сведения о гибели 9 гражданских лиц в Куйбышевском, Кировском (в том числе девушка 1997 г.р. — репортер российского телеканала RT — погибла в результате подрыва на запрещенной ПМФ «Лепесток»), Петровском районах Донецка, Горловке.Ранения различной степени тяжести получили 6 гражданских лиц.Повреждено 39 домостроений, а также 6 объектов гражданской инфраструктуры.Отдельно отмечалось, что украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив восемь снарядов «натовского» калибра 155 миллиметра и пять снарядов калибра 152 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и «6/7».Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.При этом официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко заявил, что противник (в ходе активных наступательных действий подразделений НМ) понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено порядка 50 человек личного состава; пять бронетранспортёров; танк; восемь единиц специальной автомобильной техники.В свою очередь Минобороны РФ сообщало, что российские военные нанесли удары по РЛС вооруженных сил Украины в Николаевской области."Уничтожена радиолокационная станция обнаружения и наведения целей ПВО в районе населенного пункта Баштанка Николаевской области", — говорится в материале ведомства.Российские войска также нанесли удары по складу боеприпасов в районе Зайцево в Донецкой народной республике и складу горючего в районе Андреевки в Харьковской области.Кроме того, в Минобороны сообщили о поражении двух систем залпового огня "Град", трех артиллерийских взводов орудий "Гиацинт-Б" и пяти взводов гаубиц Д-30. Российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника, в ЛНР и в Харьковской области."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 267 самолетов, 148 вертолетов, 1743 БПЛА, 365 ЗРК, 4328 танков и других боевых бронированных машин, 799 РСЗО, 3307 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4902 единицы специальной военной автомобильной техники", — говорится в сообщении Минобороны.Накануне в российском Минобороны отчитались об уничтожении пункта временной дислокации иностранных военных в районе поселка Золочев Харьковской области. По данным ведомства, за период с 8 июля по 5 августа на территории Украины российские войска ликвидировали 335 иностранных бойцов, всего с начала военной операции уничтожено 2682 "наемника".Победа России на УкраинеНи у кого в НАТО нет сомнений, что цели российской спецоперации на Украине будут достигнуты. Об этом сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе Московской конференция по безопасности."Нам достоверно известно, что ни у кого в НАТО нет сомнений в том, что поставленные российским руководством цели спецоперации на Украине будут достигнуты", — заверил министр.Также Шойгу отметил, что все усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима.На этой же конференции министр заверил, что поставки западного вооружения, в том числе реактивных систем залпового огня HIMARS, не оказали влияния на ход военной операции на Украине."Специальная военная операция развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Украине и которое способно коренным образом изменить ситуацию на фронте. Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов "Джавелин", неких "уникальных" беспилотников. В последнее время на роль супероружия западниками продвигаются реактивные системы залпового огня "Хаймарс" и дальнобойные гаубицы. Однако и эти вооружения перемалываются в боях. Существенного влияния на ситуацию они не оказали", - сказал Шойгу.Он отметил, что Минобороны РФ внимательно изучает образцы западных вооружений, захваченные в качестве трофеев в ходе спецоперации."Особенности и их специфические качества учитываем в целях совершенствования способов ведения боевых действий и повышения эффективности российских вооружений", - сказал Шойгу.Он подчеркнул, что российским военным на Украине противостоят объединенные силы Запада, "которые управляют руководством этой страны в гибридной войне против России"."Наращиваются поставки вооружения и военной техники Украине, проводится обучение личного состава украинской армии", - добавил министр.Он отметил, что Киеву "передают огромные финансовые средства". Кроме того, действия ВСУ координируют иностранные военные советники. Разведданные поставляются от всех имеющихся в НАТО источников информации. Применение вооружений осуществляется под контролем западных специалистов.Западные специалисты полностью контролируют целеуказание и введение данных для использования поставленной на Украину военной техники, заявил министр.Шойгу также сказал об ухудшении ситуации с безопасностью в Европе из-за агрессивной активности НАТО.Он добавил, что развёртывание дополнительных формирований объединённых вооружённых сил НАТО на "восточном фланге" блока стартовало ещё до начала специальной операции."НАТО сбросила маски. Агрессивный характер блока перестал скрываться за формулировками об исключительно оборонительной направленности коалиционной деятельности. Сегодня в документах стратегического планирования альянса закреплены претензии на глобальное доминирование. В сферу интересов Североатлантического союза включены Африка, Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион", - указал он.Однако, по его мнению, однополярному миру при доминирующей роли США теперь приходит конец."Безусловное доминирование США и их союзников остаётся в прошлом. 24 февраля 2022 года начало специальной военной операции на Украине ознаменовало окончание однополярного мира. Многополярность стала реальностью", - заверил Шойгу.

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эксклюзив, хроники, сергей шойгу, днр, лнр, всу, ядерная война