https://ukraina.ru/20220816/1037710577.html

Миллион за 50 миллионов. Военный эксперт о том, как Россия накрыла HIMARS для ВСУ

Миллион за 50 миллионов. Военный эксперт о том, как Россия накрыла HIMARS для ВСУ - 16.08.2022 Украина.ру

Миллион за 50 миллионов. Военный эксперт о том, как Россия накрыла HIMARS для ВСУ

ВКС РФ в Умани стерли с лица земли склад со снарядами для гаубицы M-777 и снарядами для HIMARS. По сути 300 снарядов были уничтожены одним ракетным ударом "Калибра". Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру

2022-08-16T10:20

2022-08-16T10:20

2022-08-16T10:20

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Ранее замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что в распоряжении Украины уже достаточно западных РСЗО типа HIMARS, поэтому США видят приоритетной задачу обеспечить бесперебойные поставки боеприпасов.Учитывая, что "Калибр" стоит менее одного миллиона долларов, а самый дешевый снаряд HIMARS начинается от 150 тысяч, можно прикинуть, что мы двумя-тремя "Калибрами" уничтожили склад боеприпасов почти на 50 млн долларов, отметил эксперт.Легенда о великом и непобедимом HIMARS гипертрофирована. По данным Минобороны РФ, шесть из 22 таких установок уже уничтожено (16 предоставила Америка и по 3 Германия и Великобритания). Причем если мы уничтожили шесть установок за месяц, то можно прикинуть, сколько осталось жить остальным, добавил специалист.Даже если они будут заменены новыми образцами, не надо переоценивать их эффективность. Союзные войска научились с этим бороться. Речь идет о рейдах спецназа, космической разведке и об использовании разведывательных беспилотников, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, himars