https://ukraina.ru/20220816/1037707535.html
В Крыму в воинской части сдетонировали боеприпасы
В Крыму в воинской части сдетонировали боеприпасы - 16.08.2022 Украина.ру
В Крыму в воинской части сдетонировали боеприпасы
Во вторник, 16 августа очевидцы опубликовали фотографии и видео взрывов в селе Азовское в Джанкойском районе Крыма. Глава региона Сергей Аксенов сообщил с места происшествия о детонации боеприпасов в одной из воинских частей и двух пострадавших
2022-08-16T09:45
2022-08-16T09:45
2022-08-16T09:45
новости
аксенов
крым
взрывы
склады
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В селе Азовское произошел пожар на площадке временного хранения боеприпасов взорвались снаряды, заявил Аксенов. Два местных жителя пострадали - у одного мужчины осколочные ранения, другого "придавило стенкой". Жителей села эвакуируют, пятикилометровую зону вокруг склада оцепили.Жизни пострадавших ничего не угрожает. На месте происшествия работают спасатели, сотрудники экстренных служб, медики, задействованы силы Минобороны России и Росгвардии. Детонация снарядов продолжается.На прошлой неделе, 9 августа в Крыму в районе поселка Новофедоровка произошли взрывы авиационных снарядов на военном аэродроме, сообщили в Минобороны России. В Генштабе Вооруженных сил Украины опровергли причастность к инциденту.
https://ukraina.ru/20220809/1037460655.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, аксенов, крым, взрывы, склады
Новости, Аксенов, Крым, взрывы, склады
В Крыму в воинской части сдетонировали боеприпасы
Во вторник, 16 августа очевидцы опубликовали фотографии и видео взрывов в селе Азовское в Джанкойском районе Крыма. Глава региона Сергей Аксенов сообщил с места происшествия о детонации боеприпасов в одной из воинских частей и двух пострадавших
В селе Азовское произошел пожар на площадке временного хранения боеприпасов взорвались снаряды, заявил Аксенов. Два местных жителя пострадали - у одного мужчины осколочные ранения, другого "придавило стенкой". Жителей села эвакуируют, пятикилометровую зону вокруг склада оцепили.
Прошу доверять только официальной информации
Сергей Аксенов
глава Республики Крым
Жизни пострадавших ничего не угрожает. На месте происшествия работают спасатели, сотрудники экстренных служб, медики, задействованы силы Минобороны России и Росгвардии. Детонация снарядов продолжается.
На прошлой неделе, 9 августа в Крыму в районе поселка Новофедоровка произошли взрывы авиационных снарядов на военном аэродроме, сообщили в Минобороны России. В Генштабе Вооруженных сил Украины опровергли причастность к инциденту.