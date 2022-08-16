https://ukraina.ru/20220816/1037705990.html

Отзыв лицензий на ремонт вертолетов, обстрелы ДНР. Главное на Украине на утро 16 августа

Отзыв лицензий на ремонт вертолетов, обстрелы ДНР. Главное на Украине на утро 16 августа - 16.08.2022 Украина.ру

Отзыв лицензий на ремонт вертолетов, обстрелы ДНР. Главное на Украине на утро 16 августа

Украина.ру, 16.08.2022

2022-08-16T09:00

2022-08-16T09:00

2022-08-16T10:20

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Россия отозвала лицензии на ремонт вертолетов «Ми» у Чехии и Болгарии из-за помощи Украине. Украинские войска за 12 минут выпустили 15 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку. Бывший глава МИД Финляндии пригрозил расколом Евросоюза из-за прекращения выдачи виз россиянамРоссия отозвала у предприятий двух стран, Чехии и Болгарии, лицензии на ремонт вертолетов из-за их сотрудничества с Украиной. Об этом рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.Москва направила всем странам, заявившим о передаче Киеву российской продукции военного назначения, официальные ноты о недопустимости подобных действий, сообщил он.Также, по его словам, Москва приостановила поставки запчастей и комплектующих для авиационной и другой техники российского и советского производства, находящейся в недружественных странах.В беседе с агентством глава ФСВТС также рассказал, что служба сталкивается со случаями невыполнения разными странами обязательств, связанных с незаконными реэкспортом российского и советского вооружения на Украину.«Вопиющим примером является незаконная передача США Украине, вопреки всем нормам международного права в области контроля за обычными вооружениями, ранее поставленных Афганистану вертолетов российского производства», — отметил Шугаев.Он заверил, что у ФСВТС есть механизм противодействия таким незаконным поставкам и она активно им пользуется.«Однако надо понимать, что не на все советские вооружения и технику мы можем вводить ограничения по реэкспорту», — заключил он.В июле «Коммерсантъ» сообщал, что Москва прекратит действие разрешения на капитальный ремонт, обслуживание и поставки запчастей для вертолетов типа «Ми» для трех предприятий в Чехии и Болгарии.Официальный представитель МИД России Мария Захарова поясняла, что это связано с намерениями ЕС и НАТО поставлять военную технику Украине и ремонтировать ее в Восточной Европе.При этом в «Рособоронэкспорте» пояснили, что после отзыва сертификации тяжелые времена будут для чешского предприятия «Лом Прага» и болгарских «Терем — Летец» и «Авионамс».«Они или закроются, или будут пытаться наладить «серые» каналы поставки запчастей из третьих стран»,— предположили в учреждении.В июне Захарова потребовала у США объяснить передачу Украине вертолетов Ми-17. По данным МИД, вертолеты, включенные в пакет военной помощи Киеву, ранее были переданы Москвой Вашингтону для использования только в Афганистане. Технику должны были поставить вооруженным силам Исламской Республики Афганистан, что было документально закреплено.По словам Захаровой, США «в показной манере» выражают незаинтересованность в эскалации между Россией и НАТО. При этом страна «безответственно поставляет на Украину дальнобойные ракетно-артиллерийские системы».Обстрелы ДонбассаВо вторник утром украинские войска за 12 минут выпустили 15 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 6:12 (время совпадает с мск. — Ред.) — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметро», — сообщило представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство информировало, что в 6:00 войска Украины выпустили еще пять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам.Также, по информации штаба территориальной обороны ДНР, украинские войска нанесли удар по территории водоканала в Киевском районе Донецка, в результате обстрела загорелся автобус.Кроме того, украинские войска обстреляли населенный пункт Владимировка в Донецкой Народной Республике, в результате обстрела погибла женщина.В свою очередь мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале сообщил, что из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возник пожар в одном из зданий Никитовской исправительной колонии.«В результате обстрела со стороны ВСУ возникло возгорание одного из зданий Никитовской исправительной колонии по адресу: ул. Живописная, 1 (Никитовский район Горловки)», — написал градоначальник.По его словам, сотрудники МЧС приступили к тушению пожара. Он уточнил, что в ходе данного инцидента не оказалось пострадавших.Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал о том, что командование ВСУ перебросило около тысячи военных в район местонахождения Запорожской АЭС, предупредив, что они планируют устроить масштабные провокации.Раскол ЕС из-за идеи ЗеленскогоБывший глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя в своем Twitter-аккаунте допустил, что призыв президента Украины Владимира Зеленского прекратить выдачу виз россиянам может привести к расколу в Евросоюзе.Как считает экс-министр, разобщенность стран Евросоюза по этому вопросу сыграет на руку Москве.«При рассмотрении вопроса визового режима для россиян Евросоюзу важно прийти к единой позиции. Нарушение единства придется только на руку [президенту России Владимиру] Путину», — написал он.Туомиоя также поддержал канцлера Германии Олафа Шольца, который призвал не ограничивать выдачу виз всем гражданам России.Ранее сообщалось, что Финляндия собирается ограничить транзитный туризм из России в другие страны Европы по выданным раньше финскими дипмиссиями шенгенским визам. Вопрос о выдаче виз россиянам будет обсуждаться на встрече глав МИД стран ЕС в конце августа.В августе европейские страны начали активно обсуждать введение визовых ограничений в отношении российских граждан. В том числе прозвучали призывы о полном отказе от выдачи виз россиянам, и некоторые страны уже пошли на такой шаг — например, Чехия сделала это еще в конце февраля, в июне запрет продлили до марта 2023 года. Эстония в августе решила прекратить пускать россиян с шенгенскими визами, которые страна ранее выдала.С призывом полностью прекратить выдачу виз россиянам выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что граждане страны должны «жить в своем собственном мире, пока не изменят свою философию», так как они «отбирают чужую землю».Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба также призвал страны G7 (в группу входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада) прекратить выдавать визы россиянам.В Вашингтоне на это заявили, что не хотят наносить вред российскому народу.«Не с ним у нас разногласия», — отметили в Госдепартаменте США.Еврокомиссия отмечала, что визовый кодекс ЕС не предусматривает возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, поскольку есть определенные категории граждан, которые должны получать разрешение на въезд (например, члены семей, журналисты или диссиденты). Однако страны ЕС могут самостоятельно «изучать каждый вопрос выдачи краткосрочных виз в конкретной ситуации», указали в Еврокомиссии.По поводу введения полного запрета на въезд россиян с визами в страны союза среди членов ЕС есть разногласия. Так, Литва призвала ввести подобный запрет на уровне всего Евросоюза, в Чехии и Дании отмечали, что поддержат его, если это будет общеевропейское решение. В ФРГ же усомнились в возможности применения подобной меры.В Кремле указывали на бесперспективность идеи ввести такого рода запрет для россиян.

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хроники, эксклюзив, россия, украина, донбасс, обстрелы, визы, финляндия, ес