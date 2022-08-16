Смогут ли "русские рыцари" покончить с проклятием Украины
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Рогов рассказал, как "русские рыцари" могут покончить с проклятием Украины
Смогут ли "русские рыцари" покончить с проклятием Украины
Рогов рассказал, как "русские рыцари" могут покончить с проклятием Украины
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру считает, что жители Запорожья могут взять на себя ответственность "покончить с проклятием Украины" и вернуться в состав большой страны
2022-08-16T05:00
2022-08-16T05:00
новости
украина
запорожская область
владимир рогов
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В интервью изданию Рогов рассказал о своем происхождении. Он коренной запорожец, но "одно из его колен", по его словам, ведет свои корни от запорожского казачества. Запорожские казаки, отмечает Рогов, готовы взять на себя ответственность "покончить с этим проклятием" и вернуться домой. Люди хотят нормально строить свою жизнь, заниматься делами и реализовывать себя в составе большой, единой, неделимой великой России, единой семьи общерусского единства, в которой мирно и счастливо живут свыше 190 народов, заключил он.Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220611/1034136215.html
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новости, украина, запорожская область, владимир рогов
Новости, Украина, Запорожская область, Владимир Рогов

Рогов рассказал, как "русские рыцари" могут покончить с проклятием Украины

05:00 16.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру считает, что жители Запорожья могут взять на себя ответственность "покончить с проклятием Украины" и вернуться в состав большой страны
В интервью изданию Рогов рассказал о своем происхождении. Он коренной запорожец, но "одно из его колен", по его словам, ведет свои корни от запорожского казачества.
У меня один из предков был казаком. Казаки запорожские называли себя "русскими лыцарями". Без перевода понятно, что это "русские рыцари". Да, немножко с другим акцентом, диалектом южно-русского говора, но не более того.
Владимир Рогов
Владимир Рогов
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией"
Запорожские казаки, отмечает Рогов, готовы взять на себя ответственность "покончить с этим проклятием" и вернуться домой. Люди хотят нормально строить свою жизнь, заниматься делами и реализовывать себя в составе большой, единой, неделимой великой России, единой семьи общерусского единства, в которой мирно и счастливо живут свыше 190 народов, заключил он.
Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
Евгений Минченко интервью - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 12:00Спецоперация
Евгений Минченко: Включение новых территорий в состав России - вопрос времени, российские элиты готовы их возглавлять и развиватьНекоторые регионы Украины в случае вхождения в состав РФ могут стать крупными хозяйственными центрами и развиваться динамично. Например, донецкий, луганский и другие - считает директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО (У) МИД РФ, политтехнолог Евгений Минченко
 
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