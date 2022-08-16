Рогов рассказал, как "русские рыцари" могут покончить с проклятием Украины
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру считает, что жители Запорожья могут взять на себя ответственность "покончить с проклятием Украины" и вернуться в состав большой страны
В интервью изданию Рогов рассказал о своем происхождении. Он коренной запорожец, но "одно из его колен", по его словам, ведет свои корни от запорожского казачества.
У меня один из предков был казаком. Казаки запорожские называли себя "русскими лыцарями". Без перевода понятно, что это "русские рыцари". Да, немножко с другим акцентом, диалектом южно-русского говора, но не более того.
Запорожские казаки, отмечает Рогов, готовы взять на себя ответственность "покончить с этим проклятием" и вернуться домой. Люди хотят нормально строить свою жизнь, заниматься делами и реализовывать себя в составе большой, единой, неделимой великой России, единой семьи общерусского единства, в которой мирно и счастливо живут свыше 190 народов, заключил он.
Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
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