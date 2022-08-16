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Рогов рассказал, как "русские рыцари" могут покончить с проклятием Украины

Смогут ли "русские рыцари" покончить с проклятием Украины

Рогов рассказал, как "русские рыцари" могут покончить с проклятием Украины

Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру считает, что жители Запорожья могут взять на себя ответственность "покончить с проклятием Украины" и вернуться в состав большой страны

2022-08-16T05:00

2022-08-16T05:00

2022-08-16T05:00

новости

украина

запорожская область

владимир рогов

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В интервью изданию Рогов рассказал о своем происхождении. Он коренной запорожец, но "одно из его колен", по его словам, ведет свои корни от запорожского казачества. Запорожские казаки, отмечает Рогов, готовы взять на себя ответственность "покончить с этим проклятием" и вернуться домой. Люди хотят нормально строить свою жизнь, заниматься делами и реализовывать себя в составе большой, единой, неделимой великой России, единой семьи общерусского единства, в которой мирно и счастливо живут свыше 190 народов, заключил он.Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220611/1034136215.html

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новости, украина, запорожская область, владимир рогов