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На Запорожской АЭС пытались создать "грязную бомбу" для заражения городов РФ - Рогов

На Запорожской АЭС создавали "грязную бомбу" для заражения городов РФ

На Запорожской АЭС пытались создать "грязную бомбу" для заражения городов РФ - Рогов

Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру рассказал, что Киев готовил ядерную атаку на четыре областные центра России

2022-08-15T17:38

2022-08-15T17:38

2022-08-15T18:01

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Специалисты-ядерщики изучают, откуда и с какой целью на Запорожской АЭС присутствует слишком большое количество делящихся радиоактивных веществ, которые не могли получиться в результате работы атомной станции, рассказал Рогов.По его словам, этот факт косвенное подтверждает, что на АЭС велись эксперименты по созданию грязной бомбы, по выработке для нее непосредственно разрушающего материала, который должен был заразить российские города.Четыре областные центра России могли бы превратились в зону отчуждения, заявляет он, это было бы страшно, опасно и преступно.Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220810/1037509395.html

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новости, украина, владимир рогов, запорожская область, запорожская аэс, ядерные реакторы, бомба