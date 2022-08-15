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На Запорожской АЭС пытались создать "грязную бомбу" для заражения городов РФ - Рогов
На Запорожской АЭС создавали "грязную бомбу" для заражения городов РФ
На Запорожской АЭС пытались создать "грязную бомбу" для заражения городов РФ - Рогов
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру рассказал, что Киев готовил ядерную атаку на четыре областные центра России
2022-08-15T17:38
2022-08-15T17:38
2022-08-15T18:01
новости
украина
владимир рогов
запорожская область
запорожская аэс
ядерные реакторы
бомба
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Специалисты-ядерщики изучают, откуда и с какой целью на Запорожской АЭС присутствует слишком большое количество делящихся радиоактивных веществ, которые не могли получиться в результате работы атомной станции, рассказал Рогов.По его словам, этот факт косвенное подтверждает, что на АЭС велись эксперименты по созданию грязной бомбы, по выработке для нее непосредственно разрушающего материала, который должен был заразить российские города.Четыре областные центра России могли бы превратились в зону отчуждения, заявляет он, это было бы страшно, опасно и преступно.Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, украина, владимир рогов, запорожская область, запорожская аэс, ядерные реакторы, бомба
Новости, Украина, Владимир Рогов, Запорожская область, Запорожская АЭС, ядерные реакторы, бомба
На Запорожской АЭС пытались создать "грязную бомбу" для заражения городов РФ - Рогов
17:38 15.08.2022 (обновлено: 18:01 15.08.2022)
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру рассказал, что Киев готовил ядерную атаку на четыре областные центра России
Специалисты-ядерщики изучают, откуда и с какой целью на Запорожской АЭС присутствует слишком большое количество делящихся радиоактивных веществ, которые не могли получиться в результате работы атомной станции, рассказал Рогов.
По его словам, этот факт косвенное подтверждает, что на АЭС велись эксперименты по созданию грязной бомбы, по выработке для нее непосредственно разрушающего материала, который должен был заразить российские города.
Такой удар готовился, нам тоже об этом известно, и это тоже является одной из причин начала СВО, потому что, если бы мы не начали непосредственно 24 февраля, то к 8 марта - вполне велика вероятность, были бы нанесены удары по Брянску, по Белгороду, по Ростову и по Симферополю, с использованием баллистических ракет и так называемых грязных бомб.
Владимир Рогов
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией"
Четыре областные центра России могли бы превратились в зону отчуждения, заявляет он, это было бы страшно, опасно и преступно.
Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру
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