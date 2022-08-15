Киевские активисты "победили" мемориальную доску, посвященную киевлянину Булгакову - 15.08.2022 Украина.ру
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Киевские активисты "победили" мемориальную доску, посвященную киевлянину Булгакову
Киевские активисты "победили" мемориальную доску, посвященную киевлянину Булгакову - 15.08.2022 Украина.ру
Киевские активисты "победили" мемориальную доску, посвященную киевлянину Булгакову
С фасада одного из корпусов Киевского университета им. Тараса Шевченко убрали мемориальную доску, посвященную писателю Михаилу Булгакову, сообщила 15 августа участница общественной организации "Экспертный корпус" Татьяна Швидченко. Об этом передает "КП в Украине"
2022-08-15T17:57
2022-08-15T17:57
новости
булгаков
великая отечественная война
мемориальные доски
киев
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На здании есть еще одна мемориальная доска, с которой собирается воевать "Экспертный корпус" - барельеф 1975 года, посвященный студентам и преподавателям института, погибшим во время Великой Отечественной войны за Советскую Родину.Примечательно, что барельеф о Булгакове был установлен только в 2017 году. В 1901-1909 годах писатель, киевлянин, учился в Первой киевской гимназии, располагавшейся в этом же здании. Автор произведения – скульптор Василий Маркуш.Накануне комиссия при Министерстве Образования и Науки Украины потребовали у Владимира Зеленского убрать из школьной программы писателей Николая Гоголя и Михаила Булгакова. "Русская литература глубоко инфицирована вирусами имперскости и мессианства, потому сохранение ее в школьных программах Украины нивелирует достижения нашей государственности и демократии" сказано в открытом письме.Также одиозная экс-депутат Верховной Рады от националистической партии "Свобода" Ирина Фарион рассказала о том, чтение произведений Булгакова и русской литературы в целом может воспитывать только "дикарей" и "нелюдей".
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новости, булгаков, великая отечественная война, мемориальные доски, киев
Новости, Булгаков, Великая Отечественная война, мемориальные доски, Киев

Киевские активисты "победили" мемориальную доску, посвященную киевлянину Булгакову

17:57 15.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / shvydchenko
- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / shvydchenko
Читать в
С фасада одного из корпусов Киевского университета им. Тараса Шевченко убрали мемориальную доску, посвященную писателю Михаилу Булгакову, сообщила 15 августа участница общественной организации "Экспертный корпус" Татьяна Швидченко. Об этом передает "КП в Украине"
Булгаков является символом русской культуры, к украинской никогда не имел никакого отношения, наоборот – в своих произведениях поливал грязью все украинское. Поэтому все его изображения также являются атавизмами оккупационного периода, от которых срочно нужно избавиться.
На здании есть еще одна мемориальная доска, с которой собирается воевать "Экспертный корпус" - барельеф 1975 года, посвященный студентам и преподавателям института, погибшим во время Великой Отечественной войны за Советскую Родину.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / shvydchenko
- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / shvydchenko
Примечательно, что барельеф о Булгакове был установлен только в 2017 году. В 1901-1909 годах писатель, киевлянин, учился в Первой киевской гимназии, располагавшейся в этом же здании. Автор произведения – скульптор Василий Маркуш.
Накануне комиссия при Министерстве Образования и Науки Украины потребовали у Владимира Зеленского убрать из школьной программы писателей Николая Гоголя и Михаила Булгакова. "Русская литература глубоко инфицирована вирусами имперскости и мессианства, потому сохранение ее в школьных программах Украины нивелирует достижения нашей государственности и демократии" сказано в открытом письме.
Также одиозная экс-депутат Верховной Рады от националистической партии "Свобода" Ирина Фарион рассказала о том, чтение произведений Булгакова и русской литературы в целом может воспитывать только "дикарей" и "нелюдей".
- РИА Новости, 1920, 14.08.2022
Вчера, 11:01"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": Патриаршие пруды
 
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