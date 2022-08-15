https://ukraina.ru/20220815/1037695806.html

Киевские активисты "победили" мемориальную доску, посвященную киевлянину Булгакову

Киевские активисты "победили" мемориальную доску, посвященную киевлянину Булгакову - 15.08.2022 Украина.ру

Киевские активисты "победили" мемориальную доску, посвященную киевлянину Булгакову

С фасада одного из корпусов Киевского университета им. Тараса Шевченко убрали мемориальную доску, посвященную писателю Михаилу Булгакову, сообщила 15 августа участница общественной организации "Экспертный корпус" Татьяна Швидченко. Об этом передает "КП в Украине"

2022-08-15T17:57

2022-08-15T17:57

2022-08-15T17:57

новости

булгаков

великая отечественная война

мемориальные доски

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037696488_77:0:1384:735_1920x0_80_0_0_97ea490ccb7177f13aeab1ed8a8298c3.jpg

На здании есть еще одна мемориальная доска, с которой собирается воевать "Экспертный корпус" - барельеф 1975 года, посвященный студентам и преподавателям института, погибшим во время Великой Отечественной войны за Советскую Родину.Примечательно, что барельеф о Булгакове был установлен только в 2017 году. В 1901-1909 годах писатель, киевлянин, учился в Первой киевской гимназии, располагавшейся в этом же здании. Автор произведения – скульптор Василий Маркуш.Накануне комиссия при Министерстве Образования и Науки Украины потребовали у Владимира Зеленского убрать из школьной программы писателей Николая Гоголя и Михаила Булгакова. "Русская литература глубоко инфицирована вирусами имперскости и мессианства, потому сохранение ее в школьных программах Украины нивелирует достижения нашей государственности и демократии" сказано в открытом письме.Также одиозная экс-депутат Верховной Рады от националистической партии "Свобода" Ирина Фарион рассказала о том, чтение произведений Булгакова и русской литературы в целом может воспитывать только "дикарей" и "нелюдей".

https://ukraina.ru/20220814/1037636889.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, булгаков, великая отечественная война, мемориальные доски, киев