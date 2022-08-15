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Уничтожили 300 снарядов. Военный эксперт о том, сколько осталось жить HIMARS`ам для ВСУ

Уничтожили 300 снарядов. Военный эксперт о том, сколько осталось жить HIMARS`ам для ВСУ - 15.08.2022 Украина.ру

Уничтожили 300 снарядов. Военный эксперт о том, сколько осталось жить HIMARS`ам для ВСУ

Легенда о великом и непобедимом HIMARS гипертрофирована. По данным Минобороны РФ, шесть из 22 таких установок уже уничтожено. Причем если мы уничтожили шесть установок за месяц, то можно прикинуть, сколько осталось жить остальным. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру

2022-08-15T17:30

2022-08-15T17:30

2022-08-15T17:30

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Даже если HIMARS`ы будут заменены новыми образцами, не надо переоценивать их эффективность. Союзные войска научились с этим бороться. Речь идет о рейдах спецназа, космической разведке и об использовании разведывательных беспилотников, указал эксперт.Использование легионеров в условиях высокотехнологического и высокоинтенсивного конфликта на украинском ТВД тоже будет неэффективно, потому что люди, обученные по натовским стандартам, не обучены воевать на тачанках-джихадистках и не обучены воевать с технологически превосходящим их противником, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, himars