https://ukraina.ru/20220815/1037695131.html
Уничтожили 300 снарядов. Военный эксперт о том, сколько осталось жить HIMARS`ам для ВСУ
Уничтожили 300 снарядов. Военный эксперт о том, сколько осталось жить HIMARS`ам для ВСУ - 15.08.2022 Украина.ру
Уничтожили 300 снарядов. Военный эксперт о том, сколько осталось жить HIMARS`ам для ВСУ
Легенда о великом и непобедимом HIMARS гипертрофирована. По данным Минобороны РФ, шесть из 22 таких установок уже уничтожено. Причем если мы уничтожили шесть установок за месяц, то можно прикинуть, сколько осталось жить остальным. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру
2022-08-15T17:30
2022-08-15T17:30
2022-08-15T17:30
новости
всу
himars
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Даже если HIMARS`ы будут заменены новыми образцами, не надо переоценивать их эффективность. Союзные войска научились с этим бороться. Речь идет о рейдах спецназа, космической разведке и об использовании разведывательных беспилотников, указал эксперт.Использование легионеров в условиях высокотехнологического и высокоинтенсивного конфликта на украинском ТВД тоже будет неэффективно, потому что люди, обученные по натовским стандартам, не обучены воевать на тачанках-джихадистках и не обучены воевать с технологически превосходящим их противником, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, himars
Уничтожили 300 снарядов. Военный эксперт о том, сколько осталось жить HIMARS`ам для ВСУ
Легенда о великом и непобедимом HIMARS гипертрофирована. По данным Минобороны РФ, шесть из 22 таких установок уже уничтожено. Причем если мы уничтожили шесть установок за месяц, то можно прикинуть, сколько осталось жить остальным. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру
Даже если HIMARS`ы будут заменены новыми образцами, не надо переоценивать их эффективность. Союзные войска научились с этим бороться. Речь идет о рейдах спецназа, космической разведке и об использовании разведывательных беспилотников, указал эксперт.
"Напомню еще эпизод, когда в Умани был уничтожен склад со снарядами для гаубицы M-777 и снарядами для HIMARS. 300 снарядов были уничтожены одним ракетным ударом "Калибра". Учитывая, что "Калибр" стоит менее одного миллиона долларов, а самый дешевый снаряд HIMARS начинается от 150 тысяч, можно прикинуть, что мы двумя-тремя "Калибрами" уничтожили склад боеприпасов почти на 50 млн долларов", - подчеркнул Хроленко.
Использование легионеров в условиях высокотехнологического и высокоинтенсивного конфликта на украинском ТВД тоже будет неэффективно, потому что люди, обученные по натовским стандартам, не обучены воевать на тачанках-джихадистках и не обучены воевать с технологически превосходящим их противником, заключил собеседник издания.