https://ukraina.ru/20220815/1037688674.html

"Бьют артиллерией": Рогов рассказал, по какому сценарию работают ВСУ по Запорожской АЭС

Рогов: сценарий работы ВСУ на Запорожской АЭС, известен

"Бьют артиллерией": Рогов рассказал, по какому сценарию работают ВСУ по Запорожской АЭС

Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру рассказал, что в случае аварии на Запорожской АЭС, катастрофа затронет живущих в радиусе многих сотен километров от энергоблока

2022-08-15T16:35

2022-08-15T16:35

2022-08-15T16:35

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По его словам, ситуация вокруг Запорожской АЭС, контролируется российскими военными. При этом атомная станция работает на сниженной мощности. Если террористам ВСУ все-таки удастся повредить систему охлаждения реактора, войска РФ смогут быстро отреагировать на это и принять меры безопасности.Рогов отметил, что авария на АЭС может представлять серьезную опасность для живущих в радиусе многих сотен километров. Этот сценарий пытаются реализовать боевики Зеленского, которые прицельно бьют по АЭС тяжелой артиллерией и ударными беспилотниками.Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220815/1037674596.html

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новости, владимир рогов, запорожская область, запорожская аэс, ракетный удар, украина