Рогов: сценарий работы ВСУ на Запорожской АЭС, известен
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"Бьют артиллерией": Рогов рассказал, по какому сценарию работают ВСУ по Запорожской АЭС
Рогов: сценарий работы ВСУ на Запорожской АЭС, известен
"Бьют артиллерией": Рогов рассказал, по какому сценарию работают ВСУ по Запорожской АЭС
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру рассказал, что в случае аварии на Запорожской АЭС, катастрофа затронет живущих в радиусе многих сотен километров от энергоблока
2022-08-15T16:35
2022-08-15T16:35
новости
владимир рогов
запорожская область
запорожская аэс
ракетный удар
украина
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По его словам, ситуация вокруг Запорожской АЭС, контролируется российскими военными. При этом атомная станция работает на сниженной мощности. Если террористам ВСУ все-таки удастся повредить систему охлаждения реактора, войска РФ смогут быстро отреагировать на это и принять меры безопасности.Рогов отметил, что авария на АЭС может представлять серьезную опасность для живущих в радиусе многих сотен километров. Этот сценарий пытаются реализовать боевики Зеленского, которые прицельно бьют по АЭС тяжелой артиллерией и ударными беспилотниками.Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220815/1037674596.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир рогов, запорожская область, запорожская аэс, ракетный удар, украина
Новости, Владимир Рогов, Запорожская область, Запорожская АЭС, ракетный удар, Украина

"Бьют артиллерией": Рогов рассказал, по какому сценарию работают ВСУ по Запорожской АЭС

16:35 15.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру рассказал, что в случае аварии на Запорожской АЭС, катастрофа затронет живущих в радиусе многих сотен километров от энергоблока
По его словам, ситуация вокруг Запорожской АЭС, контролируется российскими военными. При этом атомная станция работает на сниженной мощности. Если террористам ВСУ все-таки удастся повредить систему охлаждения реактора, войска РФ смогут быстро отреагировать на это и принять меры безопасности.
Надо понимать, что система охлаждения реактора крайне важна с точки зрения жизнеобеспечения деятельности атомной станции, потому что, если, не дай Бог, эта система будет перебита, может начаться перегрев реактора и неконтролируемая реакция.
Владимир Рогов
Владимир Рогов
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией"
Рогов отметил, что авария на АЭС может представлять серьезную опасность для живущих в радиусе многих сотен километров. Этот сценарий пытаются реализовать боевики Зеленского, которые прицельно бьют по АЭС тяжелой артиллерией и ударными беспилотниками.
Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
13:51
Запорожские власти сообщили об обстреле пригорода ЭнергодараВ ночь на 15 августа украинские войска обстреляли село Ивановка в Запорожье. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
 
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