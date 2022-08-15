"Бьют артиллерией": Рогов рассказал, по какому сценарию работают ВСУ по Запорожской АЭС
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру рассказал, что в случае аварии на Запорожской АЭС, катастрофа затронет живущих в радиусе многих сотен километров от энергоблока
По его словам, ситуация вокруг Запорожской АЭС, контролируется российскими военными. При этом атомная станция работает на сниженной мощности. Если террористам ВСУ все-таки удастся повредить систему охлаждения реактора, войска РФ смогут быстро отреагировать на это и принять меры безопасности.
Надо понимать, что система охлаждения реактора крайне важна с точки зрения жизнеобеспечения деятельности атомной станции, потому что, если, не дай Бог, эта система будет перебита, может начаться перегрев реактора и неконтролируемая реакция.
Рогов отметил, что авария на АЭС может представлять серьезную опасность для живущих в радиусе многих сотен километров. Этот сценарий пытаются реализовать боевики Зеленского, которые прицельно бьют по АЭС тяжелой артиллерией и ударными беспилотниками.
Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.