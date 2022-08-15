https://ukraina.ru/20220815/1037688354.html

Потери ВСУ, трансформация армии и мобилизация. Главное на Украине на 16:00 15 августа

Потери ВСУ, трансформация армии и мобилизация. Главное на Украине на 16:00 15 августа - 15.08.2022 Украина.ру

Потери ВСУ, трансформация армии и мобилизация. Главное на Украине на 16:00 15 августа

Украинские военные продолжают нести потери. Глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что спецоперация застала в ВСУ в начале масштабных реформ. На Украине продлили военное положение и мобилизацию, а также готовятся выделить новые деньги армии

2022-08-15T16:21

2022-08-15T16:21

2022-08-15T16:44

спецоперация

эксклюзив

хроники

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Днём 15 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине.«Высокоточным оружием ВКС России поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Золочев Харьковской области. Уничтожено свыше ста и ранено более 50 боевиков из Польши, а также Германии», — отметил Конашенков.В районе железнодорожных станций Апостолово и Синельниково Днепропетровской области высокоточными ракетами воздушного базирования были выведены из строя две тяговые электроподстанции.«В результате удара армейской авиации ВКС России по боевым позициям 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Белогорка и Лозовое в Херсонской области потери 105-го и 107-го батальонов этой бригады составили более 160 националистов», — сообщил официальный представитель Минобороны России.В районе населённого пункта Марьинка Донецкой Народной Республики артиллерийским ударом российских войск по боевым позициям 66-й механизированной бригады ВСУ ликвидировано более 70 процентов личного состава третьего батальона данного соединения.«В районах населённых пунктов Угледар, Водяное и Доброволье Донецкой Народной Республики ударами высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ уничтожено более 260 националистов», — рассказал Конашенков.На Соледарском направлении в результате наступательных действий и огневого поражения боевых позиций ликвидировано более 50% личного состава и военной техники 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ.«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены: пункты управления 112-й бригады территориальной обороны в районе Артёмовска, 60-й пехотной бригады в районе Осокоровка Херсонской области, а также живая сила, вооружение и военная техника, в том числе националистических батальонов, в районах населённых пунктов Мерефа Харьковской области, Константиновка Донецкой Народной Республики, в городе Николаеве и Великомихайловка Днепропетровской области», — отметил представитель Минобороны России.Также за сутки были уничтожены: склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Зайчевское Николаевской области, три склада боеприпасов в районе населённых пунктов Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики, а также два склада топлива для военной техники в районе Чугуева и Ковяги Харьковской области.«В рамках контрбатарейной борьбы поражен взвод украинских артиллерийских орудий "Мста-Б" в районе Майорска Донецкой Народной Республики», — отметил Конашенков.Кроме того, было подавлено: три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населённых пунктов Звановка, Соледар, Зайцево, а также четыре артиллерийских взвода артиллерийских орудий «Гиацинт-Б» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населённых пунктов Северск, Артемовск, Пантелеймоновка, Георгиевка, Новосёлка, Крестище Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Херсонской области.«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Марьинка Донецкой Народной Республики, Червоное Херсонской области и Уды Харьковской области», — сообщил представитель Минобороны РФ.Кроме того, было перехвачено два реактивных снаряда систем залпового огня в районе населённого пункта Новотроицкое Донецкой Народной Республики.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолётов, 148 вертолётов, 1741 беспилотный летательный аппарат, 365 зенитных ракетных комплексов, 4311 танков и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3304 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 4891 единица специальной военной автомобильной техники.Реформы ВСУ, мобилизация и деньгиГлава фонда «Повернись живим» («Вернись живым». — укр.) Тарас Чмут рассказал о том, как Украина начала экстренную трансформацию армии зимой 2022 года. И одновременно, по его словам, Украина не готовилась к боевым действям.«Государство не готовилось к этой войне должным образом. Военно-политическое руководство государства тоже не верило в это. Ок это или не ок — я не знаю. Чем они руководствовались, тоже не знаю. Но это видение их. Готовились ли Вооружённые силы? Последние пять месяцев максимально возможно в рамках, в которых они находились — временных, политических, бюджетных, экономических, геополитических, кадровых, бюрократических и так далее. В декабре, январе, феврале запустилось много хороших процессов по трансформации армии», — заявил Чмут в интервью изданию «Украинская правда».По его словам, если бы спецоперация ВС РФ началась не в феврале, а в августе, власти Украины бы к тому времени уже «очень трансформировали сектор безопасности и обороны».«Конкретно в контексте закупок, в контексте сил территориальной обороны, возможно, в оргструктуре Вооруженных сил. То есть мы были бы гораздо более боеспособными», — подчеркнул Чмут.Он также заявил, что Украине «очень повезло» с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.Тем временем Верховная Рада Украины продлила военное положение на 90 дней до 21 июля. Кроме того, украинский парламент продлил и мобилизацию.Как утверждает популярный на Украине Telegram-канал «Легитимный», ноябрь — крайний месяц для подписания мирного договора между государствами.«Военное положение и мобилизацию продлили до 21 ноября. Все знают, что будут продлевать столько, сколько нужно. Это может закончиться только при: подписании нового "Минска-3", полной капитуляции, гибели военного руководства, майдана в России или на Украине, началом новых войн в мире, которые будут более масштабными. Наш источник указывает, что ноябрь крайний месяц для подписания мирных договоров между Украиной и Россией», — сообщил канал.Кроме того, Верховная Рада готовится увеличить оборонный бюджет, сообщил народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк.«Скоро Рада проголосует увеличение расходов на 270 млрд грн (около 453 млрд руб. — Ред.). Из них 269,5 млрд (около 452 млрд руб. — Ред.) национальную безопасность и оборону. Звучит как огромная сумма, но 81,2% из неё(218,8 млрд грн) составляют расходы потребления.136,6 млрд (около 367 млрд руб. — Ред.) вообще только на оплату труда», — указал Железняк утром 15 августа.По его словам, с такими изменениями в украинском госбюджете 2022 года на сектор национальной безопасности и обороны будут предусмотрены средства в сумме 1197,2 млрд грн (около 2 трлн руб. — Ред.). Это почти равно тому, сколько мы потратили на все государственные расходы в прошлом 2021 году, отметил он.По его словам, расходы на безопасность и оборону выросли в этом году в 4,7 раза по сравнению с прошлым годом.«Мы, депутаты, уже в пятый раз будем голосовать за увеличение бюджета на оборону. С 23 февраля было увеличено уже таких расходов на 807,6 млрд. (около 1,35 трлн руб. — Ред.) И это не в последний раз будет…», — подытожил народный депутат.При этом ряд популярных на Украине Telegram-каналов сообщает, что Запад уже требует от Украины урезания социальных расходов на 20%, а руководство страны готовится к затяжным боестолкновениям.«Наш источник в ОП рассказал, что Офис президента начал подготовку к затяжной войне, которая по прогнозам аналитиков Генштаба продлится 3-4 года. На Банковой собираются усилить контроль за информационным полем и зачистить политический ландшафт», — отмечалось в публикации канала «Резидент».Позже стало известно, что украинский парламент, как и ожидалось, увеличил расходы на оборону почти на треть — на 270,2 млрд грн, о чём и говорил Железняк. Источником станут внутренние заимствования.

https://ukraina.ru/20220815/1037669953.html

https://ukraina.ru/20220815/1037659485.html

https://ukraina.ru/20220814/1037650702.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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