https://ukraina.ru/20220815/1037676856.html

США делают из Зеленского козла отпущения. И готовы его свергнуть

США делают из Зеленского козла отпущения. И готовы его свергнуть - 15.08.2022 Украина.ру

США делают из Зеленского козла отпущения. И готовы его свергнуть

Украина.ру, 15.08.2022

2022-08-15T15:07

2022-08-15T15:07

2022-08-15T17:03

эксклюзив

украина

владимир зеленский

джо байден

сша

amnesty international

всу

госпереворот

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В западных СМИ всё чаще появляется информация о растущем недовольстве американских властей президентом Украины.«Владимир Зеленский всё больше раскрывает свою истинную натуру. На протяжении последних месяцев украинский президент наслаждался беспрерывной лестью со стороны американской прессы и публики, включая знаменитостей. Однако теперь реальность его правления на Украине становится неоспоримой даже для его самых ярых сторонников в Америке. Всего за последние несколько дней риторика заметно изменилась. <...> Внезапно даже Западное крыло (Белого дома, где расположен рабочий кабинет президента США. — Ред.) начинает признавать бесполезность безоговорочной поддержки Зеленского. По-видимому, есть пределы даже для вашингтонской военной машины», — написал в колонке для журнала Newsweek Стив Кортес, бывший советник 45-го президента США Дональда Трампа.Зеленский закрыл оппозиционные СМИ в стране, запретил оппозиционные политические партии, а также отправил в отставку главу СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову. Вероятно, сделав это в перерыве между фотосессией для модного журнала Vogue, отмечает Кортес.«Очевидно, дан старт операции "Задний ход" [название моё]. Её цели:— списать просчёты Запада на заигравшегося в президенты комика;— обосновать публике необходимость сворачивания проекта "Украина — анти-Россия" (что не отменяет русофобских устремлений его зачинщиков!);— исключить возмещения Западом ущерба, нанесённого украинскому народу их антироссийским проектом и избежать платы по финобязательствам Киева;— перегруппировать силы коллективного Запада», — написал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в Telegram-канале.В качестве примеров резкой смены повествования об украинском руководстве Стив Кортес приводит статью трёхкратного лауреата Пулитцеровской премии Томаса Фридмана в газете The New York Times и репортаж телеканала CBS. В первом случае политолог, которого считают близким к американской администрации, пишет: «В частном порядке американские чиновники гораздо более обеспокоены руководством Украины, чем это выносится на публику. Существует глубокое недоверие между Белым домом и президентом Украины Владимиром Зеленским, значительно большее, чем сообщается».Автор обращает внимание на отсутствие убедительных объяснений причин увольнения Венедиктовой и Баканова.«Это как если бы мы не хотели слишком пристально заглядывать под капот из страха увидеть там коррупцию и всякие фокусы, когда так много вложили в Киев», — заявил он.А бояться действительно есть чего. Обо всех скандалах, офшорных схемах, связях Зеленского с олигархами рассказано в документальном фильме «Офшор 95», премьеру которого в киевском театре «Маленькая Опера» отменили по звонку из СБУ. А также в книге журналистов Стивена Дерикса и Марины Шелкуновой «Зеленский. Актуальная биография».На просьбу журналистов прокомментировать утверждение Фридмана о расколе между Вашингтоном и Киевом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.Кирби ограничился заявлением, что президент США Джо Байден неоднократно выражал восхищение своим украинским коллегой и понимает, какой стресс тот переживает, поэтому намерен и дальше оказывать поддержку Украине в противостоянии с Россией.«Как и Фридман, CBS News, по-видимому, получил служебную записку, чтобы начать очернять ореол Зеленского», — считает Кортес.CBS показал документальный фильм о том, что из всего объёма военной помощи, предоставленной Западом Украине, до передовой доходит всего 30% из-за бюрократии, коррупции и перепродажи на чёрном рынке.Разочаровались в украинских властях и те американцы, которые приехали в страну сражаться на стороне ВСУ.Бывший американский морской пехотинец Джон Марк Дуган, уехавший в ДНР, рассказал РИА «Новости»: «Все слышали, что корпус морской пехоты США воюет на стороне Украины, я слышал об одном парне, которого уже взяли в плен. Он ошибся. И, живя здесь, я думаю, что многие из морской пехоты, вернувшиеся домой, понимают нас. Со мной связались несколько бывших коллег из корпуса, которые поддерживают российскую сторону и не верят западной лжи. Так что я не могу сказать за других, но в Америке есть довольно пророссийские последователи, не все это осознают. И даже сейчас я постоянно на связи с морпехами, которые говорят, что они пророссийские, а то, что делает США, в основном преступно».Так-то оно так, но накопившееся недовольство украинскими властями ситуацию никак не меняет. Вместо того, чтобы те, кто имеет реальные рычаги влияния на Киев, вразумили его на деэскалацию конфликта, любую правду о преступлениях ВСУ и бесчинствах руководства страны стыдливо начинают подчищать, причём незамедлительно. Как это было с тем же документальным фильмом CBS. После критики министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы американский телеканал внёс изменения не только в описание, но и в сюжет ленты.Аналогичная история была с правозащитной организацией Amnesty International, выпустившей доклад о нарушениях украинской армией правил ведения войны и создания угрозы жизни мирного населения. Естественно, из Киева незамедлительно понеслись обвинения. Например, помощник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк потребовал установить, не получает ли организация выгоды от РФ, а Зеленский назвал доклад аморально избирательным и манипулятивным, утверждая, что подобные документы перекладывают ответственность с агрессора на жертву. В ответ представители Amnesty International заявили, что направили правительству Украины письмо, в котором не только уведомили о сделанных выводах, но и привели список населённых пунктов с точными координатами, где зафиксировано размещение украинских солдат в социальных объектах. Не получив ответа до 3 августа, эксперты опубликовали доклад и подчеркнули, что от своих слов отказываться не намерены. Однако сохранялась решительность правозащитников недолго: меньше чем через неделю они пошли на попятную. Сначала Amnesty International заявила, что глубоко сожалеет о стрессе и гневе Киева, которые вызвал её доклад, а затем объявила, что её выводы, вызвавшие столько критики, проверят некие независимые эксперты, которым предстоит провести юридический и политический анализ документа. Немецкое бюро Amnesty International объяснило, что результаты доклада «не были переданы с той деликатностью и точностью», которые ожидались от организации, и подчеркнули важность предстоящей проверки. Представители организации изъявили желание принять непосредственное участие в обработке информации, чтобы «понять, что именно пошло не так и почему, чтобы извлечь из этого уроки и улучшить свою работу в области прав человека».«(Независимые эксперты проверят отчёт Amnesty International. — Ред.) Потому что результат должен быть иным. Тем, который устраивает мейнстрим. Факты никого не интересуют. Раз сказали, что киевский режим по гражданским не стреляет, значит, — не стреляет. Антинаучный подход. Но именно его наличие определяет нынешнюю западную систему как диктатуру», — написала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Любопытно, давно ли Amnesty International перестала быть независимой в глазах Запада? Когда организация выпускала несколько докладов в год с обвинениями ДНР и ЛНР в обстрелах в Донбассе, на каждое указание и Донецка, и Луганска, и России, что эти преступления на самом деле совершили ВСУ, звучало «ну как же, к таким выводам пришли независимые правозащитники!». О какой независимости экспертов, которые будут изучать нынешний доклад, может идти речь, если в процедуре примет участие в том числе украинское национальные бюро Amnesty International?По словам российского политолога Антона Бредихина, иностранные организации при экспертизах основываются на каких-то поводах, домыслах и месседжах, которые в первую очередь продиктованы как раз украинской стороной, потому что большая часть всех этих так называемых НКО, правозащитных западных организаций, имеют финансирование от американцев либо из США, либо из каких-то фондов, связанных с ними. Поэтому, отмечает эксперт, такие фирмы будут делать то, что велит их заказчик. «Отчёт Amnesty International может быть политически неудобным для украинского правительства и его союзников на Западе, но это не делает его неправильным или неточным. <...> Сохранение общественной поддержки Украины требует конструктивного ответа на критику со стороны авторитетных правозащитных организаций, а не попыток заткнуть им рот или дискредитировать их выводы», — заявил колумнист издания Politico Пол Тейлор.Член Общественной палаты России Никита Данюк в комментарии RT объяснил, что изменение риторики вокруг фигуры Зеленского связано с тем, что он не оправдал надежд Запада, который очень сильно раздражает, что колоссальные ресурсы, затраченные на Украину, не дают результата. На Западе отчётливее начали осознавать, что Зеленский — политическая фигура, на которую ставить уже не надо.«На Западе ширится недовольство Зеленским. Это уже определённый тренд. Мы видим, как проходят стадии принятия неизбежности. В самом начале Запад вёл себя агрессивно и активно накачивал Украину оружием и деньгами, но сейчас прыти поубавилось, как и веры в "победу Киева на поле боя". На Западе наконец начали понимать, что перспектив для этого совсем нет, несмотря на нарративы, которые транслирует Зеленский. Реальность совершенно другая. <...> Киев проигрывает, погряз в коррупции, распродаёт западную военную помощь, ворует финансовые транши. Поэтому некомпетентность и коррумпированность Зеленского у Запада уже не получается не замечать», — заявил Данюк.Какая судьба ждёт украинского президента, предположил корреспондент американского журнала National Review Джим Герати в статье под названием «Почему Белый дом сейчас тайно сетует на Зеленского?».«В администрации предвидят, что война между Украиной и Россией будет разворачиваться в негативном ключе, и готовятся сделать Зеленского козлом отпущения. Они готовят почву, чтобы потом заявить: "Мы сделали всё возможное, чтобы помочь украинцам защитить себя, но в итоге они оказались слишком некомпетентными, коррумпированными и слишком погрязли во внутренних распрях», — пишет он.Никита Данюк также уверен, что Зеленского теперь будут использовать как козла отпущения и общественное мнение для этого уже готовят посредством СМИ. По мнению политолога, Зеленского могут сместить с президентского кресла, возможно, даже в результате госпереворота, — его фигура для Запада уже списана, — и заменить на человека, который имеет прямую связь с Вашингтоном.А держат Зеленского у власти до сих пор, по словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, поскольку он включён во все схемы взаимодействия с западными партнёрами. Но как только появится более выгодный вариант, они тут же предпочтут его нынешнему украинскому лидеру.«Иллюзий насчёт пана Зеленского у вашингтонских кураторов не было изначально — его вербовали с учётом конкретных слабостей и недостатков (слабоволие, политический, дипломатический, экономический и военный дилетантизм, тщеславие, жадность, трусость, отсутствие патриотизма, порядочности, склонность к аморальному поведению и др.). «Мавр сделал своё дело [как мог] — мавр должен уйти». Пока не совсем ясно, будут ли от Вашингтона новые "мавры" для Киева или украинский проект решили законсервировать "как есть" на неопределённое пока время в качестве ещё одной американской мины замедленного действия в Европе», — написал сенатор Андрей Климов.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, владимир зеленский, джо байден, сша, amnesty international, всу, госпереворот