США делают из Зеленского козла отпущения. И готовы его свергнуть
15:07 15.08.2022 (обновлено: 17:03 15.08.2022)
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
В западных СМИ всё чаще появляется информация о растущем недовольстве американских властей президентом Украины.
«Владимир Зеленский всё больше раскрывает свою истинную натуру. На протяжении последних месяцев украинский президент наслаждался беспрерывной лестью со стороны американской прессы и публики, включая знаменитостей. Однако теперь реальность его правления на Украине становится неоспоримой даже для его самых ярых сторонников в Америке.
Всего за последние несколько дней риторика заметно изменилась.
<...> Внезапно даже Западное крыло (Белого дома, где расположен рабочий кабинет президента США. — Ред.) начинает признавать бесполезность безоговорочной поддержки Зеленского. По-видимому, есть пределы даже для вашингтонской военной машины», — написал в колонке для журнала Newsweek Стив Кортес, бывший советник 45-го президента США Дональда Трампа.
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Зеленский закрыл оппозиционные СМИ в стране, запретил оппозиционные политические партии, а также отправил в отставку главу СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову. Вероятно, сделав это в перерыве между фотосессией для модного журнала Vogue, отмечает Кортес.
«Очевидно, дан старт операции "Задний ход" [название моё]. Её цели:
— списать просчёты Запада на заигравшегося в президенты комика;
— обосновать публике необходимость сворачивания проекта "Украина — анти-Россия" (что не отменяет русофобских устремлений его зачинщиков!);
— исключить возмещения Западом ущерба, нанесённого украинскому народу их антироссийским проектом и избежать платы по финобязательствам Киева;
— перегруппировать силы коллективного Запада», — написал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в Telegram-канале.
В качестве примеров резкой смены повествования об украинском руководстве Стив Кортес приводит статью трёхкратного лауреата Пулитцеровской премии Томаса Фридмана в газете The New York Times и репортаж телеканала CBS.
В первом случае политолог, которого считают близким к американской администрации, пишет: «В частном порядке американские чиновники гораздо более обеспокоены руководством Украины, чем это выносится на публику. Существует глубокое недоверие между Белым домом и президентом Украины Владимиром Зеленским, значительно большее, чем сообщается».
Автор обращает внимание на отсутствие убедительных объяснений причин увольнения Венедиктовой и Баканова.
«Это как если бы мы не хотели слишком пристально заглядывать под капот из страха увидеть там коррупцию и всякие фокусы, когда так много вложили в Киев», — заявил он.
А бояться действительно есть чего. Обо всех скандалах, офшорных схемах, связях Зеленского с олигархами рассказано в документальном фильме «Офшор 95», премьеру которого в киевском театре «Маленькая Опера» отменили по звонку из СБУ. А также в книге журналистов Стивена Дерикса и Марины Шелкуновой «Зеленский. Актуальная биография».
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На просьбу журналистов прокомментировать утверждение Фридмана о расколе между Вашингтоном и Киевом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.
Кирби ограничился заявлением, что президент США Джо Байден неоднократно выражал восхищение своим украинским коллегой и понимает, какой стресс тот переживает, поэтому намерен и дальше оказывать поддержку Украине в противостоянии с Россией.
«Как и Фридман, CBS News, по-видимому, получил служебную записку, чтобы начать очернять ореол Зеленского», — считает Кортес.
CBS показал документальный фильм о том, что из всего объёма военной помощи, предоставленной Западом Украине, до передовой доходит всего 30% из-за бюрократии, коррупции и перепродажи на чёрном рынке.
Разочаровались в украинских властях и те американцы, которые приехали в страну сражаться на стороне ВСУ.
Бывший американский морской пехотинец Джон Марк Дуган, уехавший в ДНР, рассказал РИА «Новости»:
«Все слышали, что корпус морской пехоты США воюет на стороне Украины, я слышал об одном парне, которого уже взяли в плен. Он ошибся. И, живя здесь, я думаю, что многие из морской пехоты, вернувшиеся домой, понимают нас.
Со мной связались несколько бывших коллег из корпуса, которые поддерживают российскую сторону и не верят западной лжи. Так что я не могу сказать за других, но в Америке есть довольно пророссийские последователи, не все это осознают. И даже сейчас я постоянно на связи с морпехами, которые говорят, что они пророссийские, а то, что делает США, в основном преступно».
Так-то оно так, но накопившееся недовольство украинскими властями ситуацию никак не меняет. Вместо того, чтобы те, кто имеет реальные рычаги влияния на Киев, вразумили его на деэскалацию конфликта, любую правду о преступлениях ВСУ и бесчинствах руководства страны стыдливо начинают подчищать, причём незамедлительно. Как это было с тем же документальным фильмом CBS.
После критики министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы американский телеканал внёс изменения не только в описание, но и в сюжет ленты.
9 августа, 04:30Политолог сказал, зачем Западу нужны критические отчеты Amnesty International об УкраинеКритика киевских властей от правозащитной организации Amnesty International (AI) ни на что не влияет, отчеты нужны западным элитам только для политической целесообразности. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог и историк Олег Неменский
Аналогичная история была с правозащитной организацией Amnesty International, выпустившей доклад о нарушениях украинской армией правил ведения войны и создания угрозы жизни мирного населения.
Естественно, из Киева незамедлительно понеслись обвинения. Например, помощник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк потребовал установить, не получает ли организация выгоды от РФ, а Зеленский назвал доклад аморально избирательным и манипулятивным, утверждая, что подобные документы перекладывают ответственность с агрессора на жертву.
В ответ представители Amnesty International заявили, что направили правительству Украины письмо, в котором не только уведомили о сделанных выводах, но и привели список населённых пунктов с точными координатами, где зафиксировано размещение украинских солдат в социальных объектах. Не получив ответа до 3 августа, эксперты опубликовали доклад и подчеркнули, что от своих слов отказываться не намерены.
Однако сохранялась решительность правозащитников недолго: меньше чем через неделю они пошли на попятную. Сначала Amnesty International заявила, что глубоко сожалеет о стрессе и гневе Киева, которые вызвал её доклад, а затем объявила, что её выводы, вызвавшие столько критики, проверят некие независимые эксперты, которым предстоит провести юридический и политический анализ документа.
Немецкое бюро Amnesty International объяснило, что результаты доклада «не были переданы с той деликатностью и точностью», которые ожидались от организации, и подчеркнули важность предстоящей проверки. Представители организации изъявили желание принять непосредственное участие в обработке информации, чтобы «понять, что именно пошло не так и почему, чтобы извлечь из этого уроки и улучшить свою работу в области прав человека».
«(Независимые эксперты проверят отчёт Amnesty International. — Ред.) Потому что результат должен быть иным. Тем, который устраивает мейнстрим. Факты никого не интересуют. Раз сказали, что киевский режим по гражданским не стреляет, значит, — не стреляет. Антинаучный подход. Но именно его наличие определяет нынешнюю западную систему как диктатуру», — написала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
11 августа, 14:10Экс-депутат Рады о том, почему Запад никогда не признает доклад Amnesty InternationalЗапад никогда не признает доклад Amnesty International, что Киев нарушает законы и правила ведения войны, потому что США управляют этими организациями и финансируют их, сказал депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру
Любопытно, давно ли Amnesty International перестала быть независимой в глазах Запада? Когда организация выпускала несколько докладов в год с обвинениями ДНР и ЛНР в обстрелах в Донбассе, на каждое указание и Донецка, и Луганска, и России, что эти преступления на самом деле совершили ВСУ, звучало «ну как же, к таким выводам пришли независимые правозащитники!».
О какой независимости экспертов, которые будут изучать нынешний доклад, может идти речь, если в процедуре примет участие в том числе украинское национальные бюро Amnesty International?
По словам российского политолога Антона Бредихина, иностранные организации при экспертизах основываются на каких-то поводах, домыслах и месседжах, которые в первую очередь продиктованы как раз украинской стороной, потому что большая часть всех этих так называемых НКО, правозащитных западных организаций, имеют финансирование от американцев либо из США, либо из каких-то фондов, связанных с ними.
Поэтому, отмечает эксперт, такие фирмы будут делать то, что велит их заказчик.
«Отчёт Amnesty International может быть политически неудобным для украинского правительства и его союзников на Западе, но это не делает его неправильным или неточным.
<...> Сохранение общественной поддержки Украины требует конструктивного ответа на критику со стороны авторитетных правозащитных организаций, а не попыток заткнуть им рот или дискредитировать их выводы», — заявил колумнист издания Politico Пол Тейлор.
Член Общественной палаты России Никита Данюк в комментарии RT объяснил, что изменение риторики вокруг фигуры Зеленского связано с тем, что он не оправдал надежд Запада, который очень сильно раздражает, что колоссальные ресурсы, затраченные на Украину, не дают результата. На Западе отчётливее начали осознавать, что Зеленский — политическая фигура, на которую ставить уже не надо.
«На Западе ширится недовольство Зеленским. Это уже определённый тренд. Мы видим, как проходят стадии принятия неизбежности.
В самом начале Запад вёл себя агрессивно и активно накачивал Украину оружием и деньгами, но сейчас прыти поубавилось, как и веры в "победу Киева на поле боя". На Западе наконец начали понимать, что перспектив для этого совсем нет, несмотря на нарративы, которые транслирует Зеленский. Реальность совершенно другая.
<...> Киев проигрывает, погряз в коррупции, распродаёт западную военную помощь, ворует финансовые транши. Поэтому некомпетентность и коррумпированность Зеленского у Запада уже не получается не замечать», — заявил Данюк.
Какая судьба ждёт украинского президента, предположил корреспондент американского журнала National Review Джим Герати в статье под названием «Почему Белый дом сейчас тайно сетует на Зеленского?».
«В администрации предвидят, что война между Украиной и Россией будет разворачиваться в негативном ключе, и готовятся сделать Зеленского козлом отпущения. Они готовят почву, чтобы потом заявить: "Мы сделали всё возможное, чтобы помочь украинцам защитить себя, но в итоге они оказались слишком некомпетентными, коррумпированными и слишком погрязли во внутренних распрях», — пишет он.
Никита Данюк также уверен, что Зеленского теперь будут использовать как козла отпущения и общественное мнение для этого уже готовят посредством СМИ. По мнению политолога, Зеленского могут сместить с президентского кресла, возможно, даже в результате госпереворота, — его фигура для Запада уже списана, — и заменить на человека, который имеет прямую связь с Вашингтоном.
А держат Зеленского у власти до сих пор, по словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, поскольку он включён во все схемы взаимодействия с западными партнёрами. Но как только появится более выгодный вариант, они тут же предпочтут его нынешнему украинскому лидеру.
«Иллюзий насчёт пана Зеленского у вашингтонских кураторов не было изначально — его вербовали с учётом конкретных слабостей и недостатков (слабоволие, политический, дипломатический, экономический и военный дилетантизм, тщеславие, жадность, трусость, отсутствие патриотизма, порядочности, склонность к аморальному поведению и др.).
«Мавр сделал своё дело [как мог] — мавр должен уйти». Пока не совсем ясно, будут ли от Вашингтона новые "мавры" для Киева или украинский проект решили законсервировать "как есть" на неопределённое пока время в качестве ещё одной американской мины замедленного действия в Европе», — написал сенатор Андрей Климов.