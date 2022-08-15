Обстрелы, смерть лётчика, предупреждение Кличко. Главное на Украине на 12:00 15 августа - 15.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация
https://ukraina.ru/20220815/1037669953.html
Обстрелы, смерть лётчика, предупреждение Кличко. Главное на Украине на 12:00 15 августа
Обстрелы, смерть лётчика, предупреждение Кличко. Главное на Украине на 12:00 15 августа - 15.08.2022 Украина.ру
Обстрелы, смерть лётчика, предупреждение Кличко. Главное на Украине на 12:00 15 августа
Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс. СМИ сообщили о ликвидации одного из самых успешных украинских лётчиков. Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан готовиться к тяжёлой зиме
2022-08-15T12:36
2022-08-15T13:00
спецоперация
хроники
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037669605_0:186:671:563_1920x0_80_0_0_5a8de736571270189ec941e059458884.jpg.webp
Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 65 ударов по территории республики.«На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 мм, миномёты 120 мм, на ясиноватском — артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, на горловском — РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, выпустив 365 единиц различных боеприпасов», — указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы тринадцати населенных пунктов Республики: столица Донецк (Ленинский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Светлодарск, Гольмовский, Зайцево, Горловка (Никитовский и Калининский районы), Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район), Старомихайловка, Ясное, Докучаевск, Еленовка.«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 4 гражданских лиц в Куйбышевском, Ленинском районах Донецка, Макеевке. Ранения различной степени тяжести получили 14 гражданских лиц в Ленинском, Куйбышевском, Кировском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке, Ясном, в том числе, четверо с ранее освобождённых территорий — Светлодарска и Красного Лимана», — сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии было повреждено 56 домостроений в Куйбышевском, Киевском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Еленовке, Горловке, Зайцево, Ясном, а также 9 объектов гражданской инфраструктуры.Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, инженерно-сапёрные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование территории республики.«В течение 14 августа ими очищено более 6 гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Шипиловка и Приволье», — сообщил Филипоненко.В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.«Готовьтесь к зиме»Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию «Бабель» призвал горожан готовиться к зиме.«Не хочу успокаивать всех и говорить, что всё будет хорошо. Мы живем в суровых реалиях и должны просчитывать разные сценарии. Газ — это ответственность правительства, там нас заверили, что газ для населения будет и что дорожать он не будет. Это ожидание. Но мы не исключаем, что могут быть террористические акты, атаки по газонасосным станциям. Этот сценарий мы тоже учитываем. Мы закупили генераторы, топливо для этих генераторов. В первую очередь они пойдут на больницы, на сады и школы. Мы сделаем все возможное и невозможное, что зависит от нас, чтобы в домах было тепло. Но прошу каждого подготовить теплую домашнюю одежду, теплые одеяла, потому что не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы. Норма — 21 градус, а может быть 19 или 18», — отметил Кличко.Он также заявил, что в столице «могут быть и перебои с электричеством», но власти сделают все, чтобы этого не было.«Если будут перебои с электричеством, у нас есть генераторы. Если не будет отопления или не будет газа, у нас есть запасы мазута. Какое-то время мы сможем функционировать автономно. Но это достаточно короткий промежуток времени, который необходим, чтобы решить проблему», — отметил Кличко.Мэр Киева также рассказал о том, сколько людей сегодня проживает в Киеве. По его словам, если в марте в украинской столице находились примерно один миллион киевлян, то сейчас, по данным мобильных операторов о количестве телефонов в городе, в Киеве примерно три миллиона человек — хоть и не все из них киевляне.«Сегодня официально стали на учет около 120 тысяч внутренних переселенцев, а по нашим расчетам, их около 200 тысяч. А около одного миллиона киевлян еще не вернулись в город», — сказал Кличко.Он также заявил, что украинская столица укреплена и готова к боевым действиям.Гибель ЛистопадаВ боях на Украине погиб лётчик Воздушных сил Вооружённых сил Украины Антон Листопад, которого в 2019 году признали лучшим лётчиком Воздушных сил ВСУ.Сообщил о гибели Листопада Физико-технический лицей Ивано-Франковска, выпускником которого был Листопад, и представитель Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО в Ивано-Франковской области Владимир Веркалец.«Миллионы украинцев с восторгом и гордостью наблюдали в День 30-летия независимости пролет над Крещатиком авиационной колонны парада войск. Ведущим этой колонны был наш Антон», — указывалось в сообщении лицея в соцсетяхТам же отмечалось, что дорога Листопада за штурвал истребителя была непростой, но осмысленной, — он упорно шёл к своей мечте.Листопад был участником боевых действий в Донбассе. В 2019 году его признали лучшим лётчиком ВС ВСУ.За несколько дней до смерти президент Украины Владимир Зеленский вручил Листопаду Орден за мужество III степени.Фотографию с вручения ордена у Мариинского дворца в Киеве опубликовал лицей на странице в соцсетях. Вручение состоялось 7 августа — в День ВС ВСУ.Украинские лётчики с 2014 года принимают активное участие в боях в Донбассе. 2 июля 2014 года около 15:00 один из украинских лётчиков нанёс удар по зданию Луганской облгосадминистрации. Рядом со зданием ОГА находилась детская площадка. От удара погибли 8 человек, ещё 28 были ранены осколками.Как заявил бывший прокурор, украинский журналист Сергей Иванов, тогда в Луганске «просто взорвался кондиционер».
https://ukraina.ru/20220815/1037659485.html
https://ukraina.ru/20220814/1037650702.html
https://ukraina.ru/20220814/1037649561.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037669605_0:123:671:626_1920x0_80_0_0_934e358f6cc2d92a2c28a9e91474b302.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив
Спецоперация, Хроники, Эксклюзив

Обстрелы, смерть лётчика, предупреждение Кличко. Главное на Украине на 12:00 15 августа

12:36 15.08.2022 (обновлено: 13:00 15.08.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ФТЛ при ІФНТУНГ. Фізико-технічний ліцей Івано-Франківської обласної радиАнтон Листопад
Антон Листопад - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ФТЛ при ІФНТУНГ. Фізико-технічний ліцей Івано-Франківської обласної ради
Читать в
Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс. СМИ сообщили о ликвидации одного из самых успешных украинских лётчиков. Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан готовиться к тяжёлой зиме
Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 65 ударов по территории республики.
«На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 мм, миномёты 120 мм, на ясиноватском — артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, на горловском — РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, выпустив 365 единиц различных боеприпасов», — указывалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы тринадцати населенных пунктов Республики: столица Донецк (Ленинский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Светлодарск, Гольмовский, Зайцево, Горловка (Никитовский и Калининский районы), Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район), Старомихайловка, Ясное, Докучаевск, Еленовка.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
09:58Спецоперация
Демилитаризация ЗАЭС, Британия, США и Крымский мост. Главное на Украине на утро 15 августаВласти Запорожской области призвали ввести режим тишины вокруг ЗАЭС. Великобритания помогала Украине планировать, а США намекают на удары по Крымскому мосту, заявил народный депутат Алексей Гончаренко
«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 4 гражданских лиц в Куйбышевском, Ленинском районах Донецка, Макеевке. Ранения различной степени тяжести получили 14 гражданских лиц в Ленинском, Куйбышевском, Кировском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке, Ясном, в том числе, четверо с ранее освобождённых территорий — Светлодарска и Красного Лимана», — сообщило представительство.
Огнём украинской артиллерии было повреждено 56 домостроений в Куйбышевском, Киевском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Еленовке, Горловке, Зайцево, Ясном, а также 9 объектов гражданской инфраструктуры.
Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, инженерно-сапёрные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование территории республики.
«В течение 14 августа ими очищено более 6 гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Шипиловка и Приволье», — сообщил Филипоненко.
В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.
Ирина Верещук - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
Вчера, 19:00Спецоперация
Скандал со Стрелковым, предупреждение Верещук. Итоги 14 августа на УкраинеПри попытке попасть в Херсонскую область был задержан Игорь Стрелков, сообщили его соратники. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук попыталась испугать население Херсонской области
«Готовьтесь к зиме»
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию «Бабель» призвал горожан готовиться к зиме.
«Не хочу успокаивать всех и говорить, что всё будет хорошо. Мы живем в суровых реалиях и должны просчитывать разные сценарии. Газ — это ответственность правительства, там нас заверили, что газ для населения будет и что дорожать он не будет. Это ожидание. Но мы не исключаем, что могут быть террористические акты, атаки по газонасосным станциям. Этот сценарий мы тоже учитываем. Мы закупили генераторы, топливо для этих генераторов. В первую очередь они пойдут на больницы, на сады и школы. Мы сделаем все возможное и невозможное, что зависит от нас, чтобы в домах было тепло. Но прошу каждого подготовить теплую домашнюю одежду, теплые одеяла, потому что не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы. Норма — 21 градус, а может быть 19 или 18», — отметил Кличко.
Он также заявил, что в столице «могут быть и перебои с электричеством», но власти сделают все, чтобы этого не было.
«Если будут перебои с электричеством, у нас есть генераторы. Если не будет отопления или не будет газа, у нас есть запасы мазута. Какое-то время мы сможем функционировать автономно. Но это достаточно короткий промежуток времени, который необходим, чтобы решить проблему», — отметил Кличко.
Ирина Верещук - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
Вчера, 16:32Спецоперация
Потери ВСУ, Верещук пугает Херсон. Главное на Украине на 16:00 14 августаВооружённые силы Украины продолжают нести потери. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук пугает жителей Херсона "тяжёлой зимой" и призывает уезжать
Мэр Киева также рассказал о том, сколько людей сегодня проживает в Киеве. По его словам, если в марте в украинской столице находились примерно один миллион киевлян, то сейчас, по данным мобильных операторов о количестве телефонов в городе, в Киеве примерно три миллиона человек — хоть и не все из них киевляне.
«Сегодня официально стали на учет около 120 тысяч внутренних переселенцев, а по нашим расчетам, их около 200 тысяч. А около одного миллиона киевлян еще не вернулись в город», — сказал Кличко.
Он также заявил, что украинская столица укреплена и готова к боевым действиям.
Гибель Листопада
В боях на Украине погиб лётчик Воздушных сил Вооружённых сил Украины Антон Листопад, которого в 2019 году признали лучшим лётчиком Воздушных сил ВСУ.
Сообщил о гибели Листопада Физико-технический лицей Ивано-Франковска, выпускником которого был Листопад, и представитель Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО в Ивано-Франковской области Владимир Веркалец.
«Миллионы украинцев с восторгом и гордостью наблюдали в День 30-летия независимости пролет над Крещатиком авиационной колонны парада войск. Ведущим этой колонны был наш Антон», — указывалось в сообщении лицея в соцсетях
Там же отмечалось, что дорога Листопада за штурвал истребителя была непростой, но осмысленной, — он упорно шёл к своей мечте.
Листопад был участником боевых действий в Донбассе. В 2019 году его признали лучшим лётчиком ВС ВСУ.
За несколько дней до смерти президент Украины Владимир Зеленский вручил Листопаду Орден за мужество III степени.
Фотографию с вручения ордена у Мариинского дворца в Киеве опубликовал лицей на странице в соцсетях. Вручение состоялось 7 августа — в День ВС ВСУ.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ФТЛ при ІФНТУНГ. Фізико-технічний ліцей Івано-Франківської обласної радиАнтон Листопад Владимир Зеленский
Антон Листопад Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ФТЛ при ІФНТУНГ. Фізико-технічний ліцей Івано-Франківської обласної ради
Антон Листопад Владимир Зеленский
Украинские лётчики с 2014 года принимают активное участие в боях в Донбассе. 2 июля 2014 года около 15:00 один из украинских лётчиков нанёс удар по зданию Луганской облгосадминистрации. Рядом со зданием ОГА находилась детская площадка. От удара погибли 8 человек, ещё 28 были ранены осколками.
Как заявил бывший прокурор, украинский журналист Сергей Иванов, тогда в Луганске «просто взорвался кондиционер».
 
СпецоперацияХроникиЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:07США делают из Зеленского козла отпущения. И готовы его свергнуть
15:00"Дорогие братья": Залужный и Резников заговорили по-польски
14:54Иван Лизан: Американцы уже разбудили медведя, а теперь будят дракона
14:48СБУ арестовала две бумажные фабрики в Ивано-Франковской области из-за связи с Россией
14:36Зачем пугает Кличко. Насколько на самом деле Украина готова к зиме
14:28Попытка визового геноцида. "Железный занавес 2.0" – наказание за принадлежность к России
14:08Рособрнадзор аккредитовал Мелитопольский государственный университет
14:05Разрыв отношений с США и ядерные игры Украины: Евстафьев раскрыл детали. Видео
14:00Добрые дела и новые люди. Как Херсонская область готовится к референдуму
13:51Запорожские власти сообщили об обстреле пригорода Энергодара
13:41Рогов рассказал, почему "три сепаратиста" в 1991 году собрались именно в Беловежской пуще
13:35"Расстрельный список": Приходько разразилась угрозами в адрес Меладзе и Брежневой
13:24Игорь Юшков: Санкции США и Евросоюза против России не сработали
13:24Крымского ди-джея наказали за прославление украинских нацистов
13:07Жовто-блакитный костюм не спас Лободу от хейтеров в Риге
12:48Зеленский уволил глав СБУ в Киевской, Тернопольской и Львовской областях
12:36Обстрелы, смерть лётчика, предупреждение Кличко. Главное на Украине на 12:00 15 августа
12:17Ведущий "Орла и решки" сыграл свадьбу на месте кровавой провокации киевского режима
12:13Кличко развелся с женой после 25 лет брака
11:56Украинский продюсер позавидовал пенсии Софии Ротару
Лента новостейМолния