https://ukraina.ru/20220815/1037669953.html

Обстрелы, смерть лётчика, предупреждение Кличко. Главное на Украине на 12:00 15 августа

Обстрелы, смерть лётчика, предупреждение Кличко. Главное на Украине на 12:00 15 августа - 15.08.2022 Украина.ру

Обстрелы, смерть лётчика, предупреждение Кличко. Главное на Украине на 12:00 15 августа

Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс. СМИ сообщили о ликвидации одного из самых успешных украинских лётчиков. Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан готовиться к тяжёлой зиме

2022-08-15T12:36

2022-08-15T12:36

2022-08-15T13:00

спецоперация

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 65 ударов по территории республики.«На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 мм, миномёты 120 мм, на ясиноватском — артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, на горловском — РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, выпустив 365 единиц различных боеприпасов», — указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы тринадцати населенных пунктов Республики: столица Донецк (Ленинский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Светлодарск, Гольмовский, Зайцево, Горловка (Никитовский и Калининский районы), Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район), Старомихайловка, Ясное, Докучаевск, Еленовка.«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 4 гражданских лиц в Куйбышевском, Ленинском районах Донецка, Макеевке. Ранения различной степени тяжести получили 14 гражданских лиц в Ленинском, Куйбышевском, Кировском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке, Ясном, в том числе, четверо с ранее освобождённых территорий — Светлодарска и Красного Лимана», — сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии было повреждено 56 домостроений в Куйбышевском, Киевском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Еленовке, Горловке, Зайцево, Ясном, а также 9 объектов гражданской инфраструктуры.Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, инженерно-сапёрные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование территории республики.«В течение 14 августа ими очищено более 6 гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Шипиловка и Приволье», — сообщил Филипоненко.В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.«Готовьтесь к зиме»Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию «Бабель» призвал горожан готовиться к зиме.«Не хочу успокаивать всех и говорить, что всё будет хорошо. Мы живем в суровых реалиях и должны просчитывать разные сценарии. Газ — это ответственность правительства, там нас заверили, что газ для населения будет и что дорожать он не будет. Это ожидание. Но мы не исключаем, что могут быть террористические акты, атаки по газонасосным станциям. Этот сценарий мы тоже учитываем. Мы закупили генераторы, топливо для этих генераторов. В первую очередь они пойдут на больницы, на сады и школы. Мы сделаем все возможное и невозможное, что зависит от нас, чтобы в домах было тепло. Но прошу каждого подготовить теплую домашнюю одежду, теплые одеяла, потому что не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы. Норма — 21 градус, а может быть 19 или 18», — отметил Кличко.Он также заявил, что в столице «могут быть и перебои с электричеством», но власти сделают все, чтобы этого не было.«Если будут перебои с электричеством, у нас есть генераторы. Если не будет отопления или не будет газа, у нас есть запасы мазута. Какое-то время мы сможем функционировать автономно. Но это достаточно короткий промежуток времени, который необходим, чтобы решить проблему», — отметил Кличко.Мэр Киева также рассказал о том, сколько людей сегодня проживает в Киеве. По его словам, если в марте в украинской столице находились примерно один миллион киевлян, то сейчас, по данным мобильных операторов о количестве телефонов в городе, в Киеве примерно три миллиона человек — хоть и не все из них киевляне.«Сегодня официально стали на учет около 120 тысяч внутренних переселенцев, а по нашим расчетам, их около 200 тысяч. А около одного миллиона киевлян еще не вернулись в город», — сказал Кличко.Он также заявил, что украинская столица укреплена и готова к боевым действиям.Гибель ЛистопадаВ боях на Украине погиб лётчик Воздушных сил Вооружённых сил Украины Антон Листопад, которого в 2019 году признали лучшим лётчиком Воздушных сил ВСУ.Сообщил о гибели Листопада Физико-технический лицей Ивано-Франковска, выпускником которого был Листопад, и представитель Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО в Ивано-Франковской области Владимир Веркалец.«Миллионы украинцев с восторгом и гордостью наблюдали в День 30-летия независимости пролет над Крещатиком авиационной колонны парада войск. Ведущим этой колонны был наш Антон», — указывалось в сообщении лицея в соцсетяхТам же отмечалось, что дорога Листопада за штурвал истребителя была непростой, но осмысленной, — он упорно шёл к своей мечте.Листопад был участником боевых действий в Донбассе. В 2019 году его признали лучшим лётчиком ВС ВСУ.За несколько дней до смерти президент Украины Владимир Зеленский вручил Листопаду Орден за мужество III степени.Фотографию с вручения ордена у Мариинского дворца в Киеве опубликовал лицей на странице в соцсетях. Вручение состоялось 7 августа — в День ВС ВСУ.Украинские лётчики с 2014 года принимают активное участие в боях в Донбассе. 2 июля 2014 года около 15:00 один из украинских лётчиков нанёс удар по зданию Луганской облгосадминистрации. Рядом со зданием ОГА находилась детская площадка. От удара погибли 8 человек, ещё 28 были ранены осколками.Как заявил бывший прокурор, украинский журналист Сергей Иванов, тогда в Луганске «просто взорвался кондиционер».

https://ukraina.ru/20220815/1037659485.html

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https://ukraina.ru/20220814/1037649561.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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