Герман Клименко рассказал, при каких условиях заблокируют Youtube - 14.08.2022 Украина.ру
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Герман Клименко рассказал, при каких условиях заблокируют Youtube
Герман Клименко рассказал, при каких условиях заблокируют Youtube - 14.08.2022 Украина.ру
Герман Клименко рассказал, при каких условиях заблокируют Youtube
Вероятность вообще есть всегда, она гораздо больше чем раньше, 2 года назад и сейчас – разная история, заявил заявил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
2022-08-14T11:41
2022-08-14T11:41
интернет
youtube
блокировка
rutube
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Все зависит сильно от поставки серверов, они вроде потихоньку идут, но дополнительной информации нет - говорит эксперт.Мы не знаем, как обстоят дела в Rutube с закупкой серверов и разработкой, это непростой софт и там много сейчас всплывет своих задач, я думаю, ничего не меняется, добавил Клименко.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220813/1037625688.html
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интернет, youtube, блокировка, rutube
интернет, Youtube, блокировка, Rutube

Герман Клименко рассказал, при каких условиях заблокируют Youtube

11:41 14.08.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкYouTube
YouTube - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Читать в
Вероятность вообще есть всегда, она гораздо больше чем раньше, 2 года назад и сейчас – разная история, заявил заявил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Все зависит сильно от поставки серверов, они вроде потихоньку идут, но дополнительной информации нет - говорит эксперт.
Наверное, когда Rutube сможет принять весь трафик, тогда, наверное, Youtube и заблокируют. Будут готовы – наверное, у Youtube тогда будут перспективы такие как есть. Вообще непонятно, почему его не заблокировали.
Герман Клименко интервью
Герман Клименко
председатель Совета Фонда развития цифровой экономики
Мы не знаем, как обстоят дела в Rutube с закупкой серверов и разработкой, это непростой софт и там много сейчас всплывет своих задач, я думаю, ничего не меняется, добавил Клименко.
Полную версию интервью можно прочитать здесь:
Герман Клименко интервью - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
Вчера, 10:05
Герман Клименко о том, чей Яндекс, что с Youtube/Rutube и чем опасны халявные VPN-сервисы
 
интернетYoutubeблокировкаRutube
 
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