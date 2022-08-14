https://ukraina.ru/20220814/1037644954.html
Герман Клименко рассказал, при каких условиях заблокируют Youtube
Герман Клименко рассказал, при каких условиях заблокируют Youtube - 14.08.2022 Украина.ру
Герман Клименко рассказал, при каких условиях заблокируют Youtube
Вероятность вообще есть всегда, она гораздо больше чем раньше, 2 года назад и сейчас – разная история, заявил заявил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
2022-08-14T11:41
2022-08-14T11:41
2022-08-14T11:41
интернет
youtube
блокировка
rutube
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Все зависит сильно от поставки серверов, они вроде потихоньку идут, но дополнительной информации нет - говорит эксперт.Мы не знаем, как обстоят дела в Rutube с закупкой серверов и разработкой, это непростой софт и там много сейчас всплывет своих задач, я думаю, ничего не меняется, добавил Клименко.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220813/1037625688.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интернет, youtube, блокировка, rutube
Герман Клименко рассказал, при каких условиях заблокируют Youtube
Вероятность вообще есть всегда, она гораздо больше чем раньше, 2 года назад и сейчас – разная история, заявил заявил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Все зависит сильно от поставки серверов, они вроде потихоньку идут, но дополнительной информации нет - говорит эксперт.
Наверное, когда Rutube сможет принять весь трафик, тогда, наверное, Youtube и заблокируют. Будут готовы – наверное, у Youtube тогда будут перспективы такие как есть. Вообще непонятно, почему его не заблокировали.
Герман Клименко
председатель Совета Фонда развития цифровой экономики
Мы не знаем, как обстоят дела в Rutube с закупкой серверов и разработкой, это непростой софт и там много сейчас всплывет своих задач, я думаю, ничего не меняется, добавил Клименко.
Полную версию интервью можно прочитать здесь: