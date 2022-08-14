https://ukraina.ru/20220814/1037644954.html

Герман Клименко рассказал, при каких условиях заблокируют Youtube

Герман Клименко рассказал, при каких условиях заблокируют Youtube - 14.08.2022 Украина.ру

Герман Клименко рассказал, при каких условиях заблокируют Youtube

Вероятность вообще есть всегда, она гораздо больше чем раньше, 2 года назад и сейчас – разная история, заявил заявил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

2022-08-14T11:41

2022-08-14T11:41

2022-08-14T11:41

интернет

youtube

блокировка

rutube

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Все зависит сильно от поставки серверов, они вроде потихоньку идут, но дополнительной информации нет - говорит эксперт.Мы не знаем, как обстоят дела в Rutube с закупкой серверов и разработкой, это непростой софт и там много сейчас всплывет своих задач, я думаю, ничего не меняется, добавил Клименко.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220813/1037625688.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

интернет, youtube, блокировка, rutube