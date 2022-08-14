СК запросит у Минобороны новые данные о преступлениях украинских националистов
11:33 14.08.2022 (обновлено: 11:50 14.08.2022)
Следственный комитет РФ запросит у Минобороны России новые данные о преступлениях украинских националистов против мирного населения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 14 августа в Telegram-канале российского ведомства
В сообщении СК РФ делается ссылка на сообщения Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию о таких преступлениях.
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Согласно опубликованной информации, речь идёт об оборудовании складов боеприпасов в зданиях социального назначения без проведения эвакуации жителей близлежащих домов, о минировании местности без предупреждения об этом жителей и о размещении артиллерии в густонаселённых кварталах.
Данные действия были совершены в посёлке Ясная Поляна и городе Краматорске (ДНР), посёлке Гуты Харьковской области и в городе Николаеве.
"Кроме того, Следственный комитет России зафиксирует и обстоятельства очередных обстрелов мирного населения", - говорится в сообщении.