https://ukraina.ru/20220814/1037644727.html

СК запросит у Минобороны новые данные о преступлениях украинских националистов

СК запросит у Минобороны новые данные о преступлениях украинских националистов - 14.08.2022 Украина.ру

СК запросит у Минобороны новые данные о преступлениях украинских националистов

Следственный комитет РФ запросит у Минобороны России новые данные о преступлениях украинских националистов против мирного населения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 14 августа в Telegram-канале российского ведомства

2022-08-14T11:33

2022-08-14T11:33

2022-08-14T11:50

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харьковская область

следственный комитет рф

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В сообщении СК РФ делается ссылка на сообщения Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию о таких преступлениях.Согласно опубликованной информации, речь идёт об оборудовании складов боеприпасов в зданиях социального назначения без проведения эвакуации жителей близлежащих домов, о минировании местности без предупреждения об этом жителей и о размещении артиллерии в густонаселённых кварталах. Данные действия были совершены в посёлке Ясная Поляна и городе Краматорске (ДНР), посёлке Гуты Харьковской области и в городе Николаеве.

https://ukraina.ru/20220520/1033995371.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, военные преступления, днр, николаев, краматорск, харьковская область, следственный комитет рф