СК запросит у Минобороны новые данные о преступлениях украинских националистов - 14.08.2022 Украина.ру
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СК запросит у Минобороны новые данные о преступлениях украинских националистов
СК запросит у Минобороны новые данные о преступлениях украинских националистов - 14.08.2022 Украина.ру
СК запросит у Минобороны новые данные о преступлениях украинских националистов
Следственный комитет РФ запросит у Минобороны России новые данные о преступлениях украинских националистов против мирного населения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 14 августа в Telegram-канале российского ведомства
2022-08-14T11:33
2022-08-14T11:50
спецоперация
новости
военные преступления
днр
николаев
краматорск
харьковская область
следственный комитет рф
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В сообщении СК РФ делается ссылка на сообщения Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию о таких преступлениях.Согласно опубликованной информации, речь идёт об оборудовании складов боеприпасов в зданиях социального назначения без проведения эвакуации жителей близлежащих домов, о минировании местности без предупреждения об этом жителей и о размещении артиллерии в густонаселённых кварталах. Данные действия были совершены в посёлке Ясная Поляна и городе Краматорске (ДНР), посёлке Гуты Харьковской области и в городе Николаеве.
https://ukraina.ru/20220520/1033995371.html
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5
4.7
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новости, военные преступления, днр, николаев, краматорск, харьковская область, следственный комитет рф
Спецоперация, Новости, Военные преступления, ДНР, Николаев, Краматорск, Харьковская область, Следственный Комитет РФ

СК запросит у Минобороны новые данные о преступлениях украинских националистов

11:33 14.08.2022 (обновлено: 11:50 14.08.2022)
 
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Следственный комитет РФ запросит у Минобороны России новые данные о преступлениях украинских националистов против мирного населения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 14 августа в Telegram-канале российского ведомства
В сообщении СК РФ делается ссылка на сообщения Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию о таких преступлениях.
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Согласно опубликованной информации, речь идёт об оборудовании складов боеприпасов в зданиях социального назначения без проведения эвакуации жителей близлежащих домов, о минировании местности без предупреждения об этом жителей и о размещении артиллерии в густонаселённых кварталах.
Данные действия были совершены в посёлке Ясная Поляна и городе Краматорске (ДНР), посёлке Гуты Харьковской области и в городе Николаеве.

"Кроме того, Следственный комитет России зафиксирует и обстоятельства очередных обстрелов мирного населения", - говорится в сообщении.

 
СпецоперацияНовостиВоенные преступленияДНРНиколаевКраматорскХарьковская областьСледственный Комитет РФ
 
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